|2010-D Copper-Nickel Clad
|2010-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.43
|1.61
|1.98
|4.20
|19.20
|65
|2,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-D Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|12
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P Copper-Nickel Clad
|2010-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.43
|1.61
|1.98
|4.20
|16.80
|37.50
|143.75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|2010-P Satin Finish Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|5
|6
|7
|8
|10
|12
|500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-S Clad Copper-Nickel Clad
|2010-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|8
|9
|9
|8
|12
|15
|9
|10
|15
|-.-
|60
|2010-S Silver Silver Proof
|2010-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|14
|15
|16
|17
|18
|18
|19
|-.-
|19
|21
|-.-
|20
|22
|-.-
|55