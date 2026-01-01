|2003-D Copper-Nickel Clad
|2003-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.20
|1.32
|1.43
|2.70
|5.40
|15.60
|35
|1,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-P Copper-Nickel Clad
|2003-P Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|0.50
|0.50
|0.50
|-.-
|-.-
|1
|2
|-.-
|-.-
|4
|5
|7
|11
|50
|1,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-S Clad Copper-Nickel Clad
|2003-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|2003-S Silver Silver Proof
|2003-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|14.95
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|70
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|19
|20
|-.-
|20
|22
|-.-
|55