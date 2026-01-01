|2001-D Copper-Nickel Clad
|2001-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|1.38
|1.49
|1.61
|2.40
|9.60
|14.40
|27.50
|150
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-P Copper-Nickel Clad
|2001-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|1.38
|1.72
|2.01
|3.60
|10.80
|16.80
|26.25
|105
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-S Clad Copper-Nickel Clad
|2001-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|60
|2001-S Silver Silver Proof
|2001-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|17.25
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|68.75
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|22
|25
|-.-
|50