|1996-D Copper-Nickel Clad
|1996-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.09
|1.20
|1.32
|1.55
|3.42
|12
|19.20
|30
|750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-P Copper-Nickel Clad
|1996-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.09
|1.20
|1.32
|1.43
|3.30
|13.20
|20.40
|35
|115
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-S Clad Copper-Nickel Clad
|1996-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|40
|1996-S Silver Silver Proof
|1996-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|26.45
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|100
|-.-
|15
|16
|17
|18
|18
|18
|19
|-.-
|20
|22
|-.-
|22
|30
|-.-
|110