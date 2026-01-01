|1995-D Copper-Nickel Clad
|1995-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.03
|1.15
|1.38
|1.49
|3
|9.60
|18
|60
|1,530
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-P Copper-Nickel Clad
|1995-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.03
|1.15
|1.38
|1.49
|3
|12
|19.20
|55
|1,160
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-S Clad Copper-Nickel Clad
|1995-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|9
|13
|10
|11
|15
|12
|14
|25
|-.-
|50
|1995-S Silver Silver Proof
|1995-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|24.15
|25.30
|26.45
|32.20
|38.40
|39.60
|40.80
|43.75
|45
|48.75
|55
|-.-
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|30
|-.-
|27
|35
|-.-
|30
|40
|-.-
|90