|1994-D Copper-Nickel Clad
|1994-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|1.72
|3.60
|9.60
|19.20
|137.50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-P Copper-Nickel Clad
|1994-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.38
|1.49
|3
|13.20
|21.60
|65
|1,630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-S Clad Copper-Nickel Clad
|1994-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|5
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|50
|1994-S Silver Silver Proof
|1994-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|23
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|82.50
|-.-
|14
|15
|16
|17
|18
|20
|22
|-.-
|21
|25
|-.-
|22
|30
|-.-
|75