|1993-D Copper-Nickel Clad
|1993-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.15
|1.26
|1.32
|1.43
|2.10
|10.80
|25.20
|65
|2,000
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-P Copper-Nickel Clad
|1993-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|1.26
|1.61
|2.01
|2.30
|3
|13.20
|24
|55
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-S Clad Copper-Nickel Clad
|1993-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|40
|1993-S Silver Silver Proof
|1993-S Silver Silver Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|20.12
|34.80
|35.10
|35.40
|37.50
|38.75
|40
|90
|-.-
|14
|15
|16
|17
|18
|20
|22
|-.-
|21
|25
|-.-
|22
|28
|-.-
|70