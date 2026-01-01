|1987-D Copper-Nickel Clad
|1987-D Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.80
|1.15
|2.18
|2.58
|3.56
|4.60
|8.40
|13.20
|21.60
|60
|1,910
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987-P Copper-Nickel Clad
|1987-P Copper-Nickel Clad
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.57
|0.80
|1.15
|2.18
|2.87
|3.73
|4.60
|7.80
|14.40
|26.40
|168.75
|3,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987-S Copper-Nickel Clad
|1987-S Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|6.90
|9.60
|13.20
|15.60
|17.50
|18.75
|21.25
|87.50
|-.-
|2
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|15
|-.-
|65