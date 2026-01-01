|1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|40
|65
|110
|1,750
|-.-
|-.-
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|50
|125
|175
|1,050
|-.-
|-.-
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|55
|100
|150
|650
|-.-
|-.-
|1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951 silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|40
|65
|110
|1,750
|-.-
|-.-
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|50
|125
|175
|1,050
|-.-
|-.-
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|16
|17
|18
|-.-
|19
|20
|25
|-.-
|30
|35
|55
|100
|150
|650
|-.-
|-.-
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|-.-
|-.-
|21.85
|23
|16
|24.15
|25.30
|26.45
|27.60
|28.75
|29.90
|31.05
|33.60
|40
|90
|750
|3,560
|-.-
|-.-
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|-.-
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|45
|100
|275
|9,000
|-.-
|-.-
|1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|-.-
|-.-
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|40
|110
|475
|7,000
|-.-
|-.-
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1951-S silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|21.85
|23
|16
|24.15
|25.30
|26.45
|27.60
|28.75
|29.90
|31.05
|33.60
|40
|90
|750
|3,560
|-.-
|-.-
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|1951-D silver half dollar Booker T. Washington - George ...
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|45
|100
|275
|9,000
|-.-
|-.-
|1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|1951 silver half dollar Booker T. Washington - George Wa...
|-.-
|14
|15
|16
|17
|-.-
|18
|19
|20
|-.-
|25
|30
|40
|110
|475
|7,000
|-.-
|-.-