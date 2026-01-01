Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Early Commemoratives 1892-1954

Enlarge
Enlarge
Early Commemoratives 1892-1954

Use of coinage to commemorate military and naval victories, major civic events and anniversaries is nearly as old as coinage itself. Some in the numismatic community insist that the 1848 CAL. quarter eagle was the United States first coin with com...READ MORE

- Buy & Sell -
Early Commemoratives 1892-1954
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Early Commemoratives 1892-1954
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Early Commemoratives 1892-1954
  F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69
 
  F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69
1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 470 500 650 750 1,500 -.- -.-
1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 450 475 600 700 1,250 -.- -.-
1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 450 475 600 650 1,500 -.- -.-
1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 470 500 650 750 1,500 -.- -.-
1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 450 475 600 700 1,250 -.- -.-
1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 375 380 390 400 -.- 405 415 420 -.- 425 450 475 600 650 1,500 -.- -.-
1939-S silver half dollar Arkansas Centennial1939-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 300 400 525 850 3,750 -.- -.-
1939-D silver half dollar Arkansas Centennial1939-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 300 400 450 800 2,750 -.- -.-
1939 silver half dollar Arkansas Centennial1939 silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 275 400 600 1,250 12,500 -.- -.-
1939-S silver half dollar Arkansas Centennial1939-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 300 400 525 850 3,750 -.- -.-
1939-D silver half dollar Arkansas Centennial1939-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 300 400 450 800 2,750 -.- -.-
1939 silver half dollar Arkansas Centennial1939 silver half dollar Arkansas Centennial -.- 160 200 205 210 -.- 215 220 225 -.- 250 275 400 600 1,250 12,500 -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1939 50C Arkansas PDS Set PCGS. 1939 50C Arkansas PDS Set PCGS. MS-64 1,080.00 Heritage Auctions 8092 PCGS
1939 50C Oregon PDS Set MS65-MS66 NGC. 1939 50C Oregon PDS Set MS65-MS66 NGC. MS-66 1,410.00 Heritage Auctions 3258 NGC