|1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|470
|500
|650
|750
|1,500
|-.-
|-.-
|1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|450
|475
|600
|700
|1,250
|-.-
|-.-
|1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|450
|475
|600
|650
|1,500
|-.-
|-.-
|1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|470
|500
|650
|750
|1,500
|-.-
|-.-
|1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939-D silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|450
|475
|600
|700
|1,250
|-.-
|-.-
|1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1939-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|-.-
|-.-
|-.-
|375
|380
|390
|400
|-.-
|405
|415
|420
|-.-
|425
|450
|475
|600
|650
|1,500
|-.-
|-.-
|1939-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1939-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|300
|400
|525
|850
|3,750
|-.-
|-.-
|1939-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1939-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|300
|400
|450
|800
|2,750
|-.-
|-.-
|1939 silver half dollar Arkansas Centennial
|1939 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|275
|400
|600
|1,250
|12,500
|-.-
|-.-
|1939-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1939-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|300
|400
|525
|850
|3,750
|-.-
|-.-
|1939-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1939-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|300
|400
|450
|800
|2,750
|-.-
|-.-
|1939 silver half dollar Arkansas Centennial
|1939 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|160
|200
|205
|210
|-.-
|215
|220
|225
|-.-
|250
|275
|400
|600
|1,250
|12,500
|-.-
|-.-