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Early Commemoratives 1892-1954

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Early Commemoratives 1892-1954

Use of coinage to commemorate military and naval victories, major civic events and anniversaries is nearly as old as coinage itself. Some in the numismatic community insist that the 1848 CAL. quarter eagle was the United States first coin with com...READ MORE

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Early Commemoratives 1892-1954
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Early Commemoratives 1892-1954
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Coin values search results

Early Commemoratives 1892-1954
  F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69
 
  F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69
1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 180 250 275 325 750 -.- -.-
1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 190 250 300 400 800 -.- -.-
1938-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1938-S silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 190 250 325 400 800 -.- -.-
1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial1938 silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 180 250 275 325 750 -.- -.-
1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial1938-D silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 190 250 300 400 800 -.- -.-
1938-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1938-S silver half dollar Oregon Trail Memorial -.- -.- -.- 110 115 120 130 -.- 135 145 150 -.- 165 190 250 325 400 800 -.- -.-
1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 300 450 600 1,100 -.- -.-
1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 275 425 500 950 -.- -.-
1938 silver half dollar Texas Independence Centennial1938 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 300 450 600 1,250 -.- -.-
1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial1938-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 300 450 600 1,100 -.- -.-
1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial1938-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 275 425 500 950 -.- -.-
1938 silver half dollar Texas Independence Centennial1938 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 140 160 180 185 -.- 190 195 200 -.- 210 225 300 450 600 1,250 -.- -.-
1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 320 400 500 600 1,600 -.- -.-
1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 375 450 500 650 1,000 -.- -.-
1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 350 425 500 700 1,600 -.- -.-
1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 320 400 500 600 1,600 -.- -.-
1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 375 450 500 650 1,000 -.- -.-
1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1938-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 150 200 225 240 -.- 250 265 275 -.- 300 350 425 500 700 1,600 -.- -.-
1938-S silver half dollar Arkansas Centennial1938-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 200 250 325 800 9,000 -.- -.-
1938-D silver half dollar Arkansas Centennial1938-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 200 250 275 500 3,750 -.- -.-
1938 silver half dollar Arkansas Centennial1938 silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 300 650 2,250 -.- -.-
1938-S silver half dollar Arkansas Centennial1938-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 200 250 325 800 9,000 -.- -.-
1938-D silver half dollar Arkansas Centennial1938-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 200 250 275 500 3,750 -.- -.-
1938 silver half dollar Arkansas Centennial1938 silver half dollar Arkansas Centennial -.- 90 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 300 650 2,250 -.- -.-
1938 silver half dollar New Rochelle, NY, 250th Annivers...1938 silver half dollar New Rochelle, NY, 250th Annivers... -.- 230 253 260 258.75 -.- 270.25 276 281.75 -.- 299 318 337.50 406.25 475 1,150 -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1938 50C Arkansas PDS Set NGC. 1938 50C Arkansas PDS Set NGC. MS-64 384.00 Heritage Auctions 24113 NGC
1938 50C Boone PDS Set MS65 to MS66 PCGS. 1938 50C Boone PDS Set MS65 to MS66 PCGS. MS-66 1,200.00 Heritage Auctions 7733 PCGS