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Early Commemoratives 1892-1954

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Early Commemoratives 1892-1954

Use of coinage to commemorate military and naval victories, major civic events and anniversaries is nearly as old as coinage itself. Some in the numismatic community insist that the 1848 CAL. quarter eagle was the United States first coin with com...READ MORE

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Early Commemoratives 1892-1954
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Early Commemoratives 1892-1954
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Coin values search results

Early Commemoratives 1892-1954
  F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69
 
  F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69
1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial 77.05 92 120.75 130 140.30 142.60 144.90 149.50 163.30 166.75 172.50 222 262.50 275 350 750 5,220 -.-
1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial 80.50 103.50 126.50 140 152.95 155.25 158.70 163.30 166.75 172.50 189.75 216 243.75 325 400 810 4,620 -.-
1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 350 725 -.- -.-
1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 225 300 700 -.- -.-
1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 350 725 -.- -.-
1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 225 300 700 -.- -.-
1936 silver half dollar Texas Independence Centennial1936 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 225 250 300 600 -.- -.-
1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 145 150 200 250 700 -.- -.-
1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 150 200 250 300 900 -.- -.-
1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 145 150 225 300 900 -.- -.-
1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 150 200 250 300 900 -.- -.-
1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 110 115 120 -.- 125 130 135 -.- 140 145 150 225 300 900 -.- -.-
1936-S silver half dollar Arkansas Centennial1936-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- 50.60 59.80 81.65 80 86.25 88.55 90.85 93.15 97.75 100.05 103.50 110.40 131.25 187.50 500 1,940 -.- -.-
1936-D silver half dollar Arkansas Centennial1936-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 375 1,250 -.- -.-
1936-S silver half dollar Arkansas Centennial1936-S silver half dollar Arkansas Centennial 50.60 59.80 81.65 80 86.25 88.55 90.85 93.15 97.75 100.05 103.50 110.40 131.25 187.50 500 1,940 -.- -.-
1936-D silver half dollar Arkansas Centennial1936-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 375 1,250 -.- -.-
1936 silver half dollar Arkansas Centennial1936 silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 400 1,500 -.- -.-
1936 silver half dollar Arkansas-Robinson1936 silver half dollar Arkansas-Robinson -.- 92 105.80 100 109.25 112.70 115 117.30 120.75 124.20 126.50 144 162.50 193.75 375 1,440 10,000 -.-
1936-D silver half dollar California-Pacific Expo (San D...1936-D silver half dollar California-Pacific Expo (San D... -.- 59.80 79.35 90 87.40 88.55 90.85 93.15 110.40 112.70 115 126 150 200 268.75 1,190 12,380 -.-
1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary -.- -.- 69 80.50 103.50 85 108.10 110.40 112.70 115 117.30 120.75 132.25 150 175 212.50 293.75 910 7,530 -.-
1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary -.- -.- -.- 75 80 85 90 -.- 95 100 105 -.- 110 115 125 175 250 1,500 -.- -.-
1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary 69 80.50 103.50 85 108.10 110.40 112.70 115 117.30 120.75 132.25 150 175 212.50 293.75 910 7,530 -.-
1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary -.- 75 80 85 90 -.- 95 100 105 -.- 110 115 125 175 250 1,500 -.- -.-
1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary -.- -.- -.- 64.40 85.10 85 87.40 89.70 92 93.15 95.45 97.75 103.50 114 162.50 200 250 880 -.- -.-
1936 silver half dollar Cleveland Centennial and Great L...1936 silver half dollar Cleveland Centennial and Great L... 71.30 77.05 80.50 85 82.80 85.10 88.55 92 96.60 101.20 103.50 120 150 175 200 1,470 11,690 -.-
1936 silver half dollar Wisconsin Territorial Centennial1936 silver half dollar Wisconsin Territorial Centennial -.- -.- 103.50 126.50 138 145 140.30 143.75 147.20 149.50 155.25 161 178.25 198 218.75 250 300 525 4,030 15,930
1936 silver half dollar Cincinnati Music Center1936 silver half dollar Cincinnati Music Center -.- 175 225 230 235 -.- 240 245 250 -.- 285 320 350 450 650 2,500 -.- -.-
1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center 161 189.75 264.50 230 270.25 276 281.75 287.50 293.25 299 316.25 348 387.50 450 700 2,780 -.- -.-
1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center -.- 200 225 230 235 -.- 240 245 250 -.- 285 330 350 500 625 2,000 -.- -.-
1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center -.- -.- 161 189.75 264.50 230 270.25 276 281.75 287.50 293.25 299 316.25 348 387.50 450 700 2,780 -.- -.-
1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center -.- -.- -.- 200 225 230 235 -.- 240 245 250 -.- 285 330 350 500 625 2,000 -.- -.-
1936 silver half dollar Long Island Tercentenary1936 silver half dollar Long Island Tercentenary -.- -.- 44.85 56.35 69 60 78.20 80.50 85.20 87.60 90 91.20 93.60 106.80 125 175 356.25 1,660 14,950 -.-
1936 silver half dollar York County, Maine, Tercentenary1936 silver half dollar York County, Maine, Tercentenary 103.50 120.75 126.50 135 132.25 135.70 138 141.45 143.75 149.50 161 174 206.25 231.25 287.50 425 2,660 80,500
1936 silver half dollar Bridgeport, CT, Centennial1936 silver half dollar Bridgeport, CT, Centennial -.- -.- 82.80 101.20 115 105 117.30 120.75 124.20 128.80 141.60 144 156 168 206.25 268.75 350 1,210 -.- -.-
1936 silver half dollar Lynchburg, VA, Sesquicentennial1936 silver half dollar Lynchburg, VA, Sesquicentennial 126.50 161 166.75 185 172.50 178.25 180.55 184 189.75 195.50 201.25 228 256.25 287.50 375 1,080 7,310 -.-
1936 silver half dollar Albany, NY, Charter 250th Annive...1936 silver half dollar Albany, NY, Charter 250th Annive... -.- -.- 161 172.50 189.75 170 193.20 195.50 197.80 204.70 218.40 222 234 252 268.75 337.50 443.75 680 7,800 -.-
1936 silver half dollar Elgin, IL, Pioneer Memorial1936 silver half dollar Elgin, IL, Pioneer Memorial 120.75 126.50 128.80 160 132.25 135.70 138 143.75 147.20 149.50 168 181.25 218.75 237.50 325 568.75 8,130 -.-
1936-S silver half dollar San Francisco - Oakland Bay Br...1936-S silver half dollar San Francisco - Oakland Bay Br... -.- -.- 92 103.50 126.50 120 128.80 132.25 135.70 143.75 149.50 155.25 168 174 237.50 300 418.75 1,090 9,390 -.-
1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial 149.50 155.25 161 160 166.75 170.20 172.50 178.25 184 195.50 207 228 256.25 275 350 700 5,360 -.-
1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial -.- 140 150 160 170 -.- 175 185 190 -.- 210 225 250 275 300 500 -.- -.-
1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial -.- -.- 149.50 155.25 161 160 166.75 170.20 172.50 178.25 184 195.50 207 228 256.25 275 350 700 5,360 -.-
1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial -.- -.- -.- 140 150 160 170 -.- 175 185 190 -.- 210 225 250 275 300 500 -.- -.-
1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial -.- -.- -.- 140 150 160 170 -.- 175 185 190 -.- 210 225 250 285 350 550 -.- -.-
1936 silver half dollar Delaware Tercentenary1936 silver half dollar Delaware Tercentenary 166.75 178.25 195.50 185 201.25 204.70 207 209.30 222 228 234 250 268.75 312.50 375 1,140 11,600 -.-
1936 silver half dollar Battle of Gettysburg 75th Annive...1936 silver half dollar Battle of Gettysburg 75th Annive... -.- -.- 155.25 224.25 373.75 350 391 402.50 414 425.50 431.25 442.75 498 612.50 710 830 990 1,720 30,880 -.-
1936 silver half dollar Norfolk, VA, Bicentennial & Terc...1936 silver half dollar Norfolk, VA, Bicentennial & Terc... -.- 230 253 265 258.75 -.- 270.25 276 281.75 -.- 299 318 337.50 406.25 475 525 -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(10) 1936 50C Bridgeport MS65 PCGS. (10) 1936 50C Bridgeport MS65 PCGS. MS-65 1,175.00 Heritage Auctions 4327 PCGS
(10) 1936 50C Cleveland MS65 PCGS. (10) 1936 50C Cleveland MS65 PCGS. MS-65 1,057.50 Heritage Auctions 4331 PCGS