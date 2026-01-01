|1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1936 silver half dollar Oregon Trail Memorial
|77.05
|92
|120.75
|130
|140.30
|142.60
|144.90
|149.50
|163.30
|166.75
|172.50
|222
|262.50
|275
|350
|750
|5,220
|-.-
|1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|1936-S silver half dollar Oregon Trail Memorial
|80.50
|103.50
|126.50
|140
|152.95
|155.25
|158.70
|163.30
|166.75
|172.50
|189.75
|216
|243.75
|325
|400
|810
|4,620
|-.-
|1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|350
|725
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|225
|300
|700
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1936-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|350
|725
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1936-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|225
|300
|700
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1936 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|225
|250
|300
|600
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|145
|150
|200
|250
|700
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|150
|200
|250
|300
|900
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|145
|150
|225
|300
|900
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|150
|200
|250
|300
|900
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1936-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|110
|115
|120
|-.-
|125
|130
|135
|-.-
|140
|145
|150
|225
|300
|900
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1936-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|50.60
|59.80
|81.65
|80
|86.25
|88.55
|90.85
|93.15
|97.75
|100.05
|103.50
|110.40
|131.25
|187.50
|500
|1,940
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1936-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|375
|1,250
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1936-S silver half dollar Arkansas Centennial
|50.60
|59.80
|81.65
|80
|86.25
|88.55
|90.85
|93.15
|97.75
|100.05
|103.50
|110.40
|131.25
|187.50
|500
|1,940
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1936-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|375
|1,250
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Arkansas Centennial
|1936 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|400
|1,500
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Arkansas-Robinson
|1936 silver half dollar Arkansas-Robinson
|-.-
|92
|105.80
|100
|109.25
|112.70
|115
|117.30
|120.75
|124.20
|126.50
|144
|162.50
|193.75
|375
|1,440
|10,000
|-.-
|1936-D silver half dollar California-Pacific Expo (San D...
|1936-D silver half dollar California-Pacific Expo (San D...
|-.-
|59.80
|79.35
|90
|87.40
|88.55
|90.85
|93.15
|110.40
|112.70
|115
|126
|150
|200
|268.75
|1,190
|12,380
|-.-
|1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|-.-
|-.-
|69
|80.50
|103.50
|85
|108.10
|110.40
|112.70
|115
|117.30
|120.75
|132.25
|150
|175
|212.50
|293.75
|910
|7,530
|-.-
|1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|-.-
|-.-
|-.-
|75
|80
|85
|90
|-.-
|95
|100
|105
|-.-
|110
|115
|125
|175
|250
|1,500
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936-D silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|69
|80.50
|103.50
|85
|108.10
|110.40
|112.70
|115
|117.30
|120.75
|132.25
|150
|175
|212.50
|293.75
|910
|7,530
|-.-
|1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936-S silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|-.-
|75
|80
|85
|90
|-.-
|95
|100
|105
|-.-
|110
|115
|125
|175
|250
|1,500
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|1936 silver half dollar Providence, RI, Tercentenary
|-.-
|-.-
|-.-
|64.40
|85.10
|85
|87.40
|89.70
|92
|93.15
|95.45
|97.75
|103.50
|114
|162.50
|200
|250
|880
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Cleveland Centennial and Great L...
|1936 silver half dollar Cleveland Centennial and Great L...
|71.30
|77.05
|80.50
|85
|82.80
|85.10
|88.55
|92
|96.60
|101.20
|103.50
|120
|150
|175
|200
|1,470
|11,690
|-.-
|1936 silver half dollar Wisconsin Territorial Centennial
|1936 silver half dollar Wisconsin Territorial Centennial
|-.-
|-.-
|103.50
|126.50
|138
|145
|140.30
|143.75
|147.20
|149.50
|155.25
|161
|178.25
|198
|218.75
|250
|300
|525
|4,030
|15,930
|1936 silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936 silver half dollar Cincinnati Music Center
|-.-
|175
|225
|230
|235
|-.-
|240
|245
|250
|-.-
|285
|320
|350
|450
|650
|2,500
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center
|161
|189.75
|264.50
|230
|270.25
|276
|281.75
|287.50
|293.25
|299
|316.25
|348
|387.50
|450
|700
|2,780
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center
|-.-
|200
|225
|230
|235
|-.-
|240
|245
|250
|-.-
|285
|330
|350
|500
|625
|2,000
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936-S silver half dollar Cincinnati Music Center
|-.-
|-.-
|161
|189.75
|264.50
|230
|270.25
|276
|281.75
|287.50
|293.25
|299
|316.25
|348
|387.50
|450
|700
|2,780
|-.-
|-.-
|1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center
|1936-D silver half dollar Cincinnati Music Center
|-.-
|-.-
|-.-
|200
|225
|230
|235
|-.-
|240
|245
|250
|-.-
|285
|330
|350
|500
|625
|2,000
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Long Island Tercentenary
|1936 silver half dollar Long Island Tercentenary
|-.-
|-.-
|44.85
|56.35
|69
|60
|78.20
|80.50
|85.20
|87.60
|90
|91.20
|93.60
|106.80
|125
|175
|356.25
|1,660
|14,950
|-.-
|1936 silver half dollar York County, Maine, Tercentenary
|1936 silver half dollar York County, Maine, Tercentenary
|103.50
|120.75
|126.50
|135
|132.25
|135.70
|138
|141.45
|143.75
|149.50
|161
|174
|206.25
|231.25
|287.50
|425
|2,660
|80,500
|1936 silver half dollar Bridgeport, CT, Centennial
|1936 silver half dollar Bridgeport, CT, Centennial
|-.-
|-.-
|82.80
|101.20
|115
|105
|117.30
|120.75
|124.20
|128.80
|141.60
|144
|156
|168
|206.25
|268.75
|350
|1,210
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Lynchburg, VA, Sesquicentennial
|1936 silver half dollar Lynchburg, VA, Sesquicentennial
|126.50
|161
|166.75
|185
|172.50
|178.25
|180.55
|184
|189.75
|195.50
|201.25
|228
|256.25
|287.50
|375
|1,080
|7,310
|-.-
|1936 silver half dollar Albany, NY, Charter 250th Annive...
|1936 silver half dollar Albany, NY, Charter 250th Annive...
|-.-
|-.-
|161
|172.50
|189.75
|170
|193.20
|195.50
|197.80
|204.70
|218.40
|222
|234
|252
|268.75
|337.50
|443.75
|680
|7,800
|-.-
|1936 silver half dollar Elgin, IL, Pioneer Memorial
|1936 silver half dollar Elgin, IL, Pioneer Memorial
|120.75
|126.50
|128.80
|160
|132.25
|135.70
|138
|143.75
|147.20
|149.50
|168
|181.25
|218.75
|237.50
|325
|568.75
|8,130
|-.-
|1936-S silver half dollar San Francisco - Oakland Bay Br...
|1936-S silver half dollar San Francisco - Oakland Bay Br...
|-.-
|-.-
|92
|103.50
|126.50
|120
|128.80
|132.25
|135.70
|143.75
|149.50
|155.25
|168
|174
|237.50
|300
|418.75
|1,090
|9,390
|-.-
|1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|149.50
|155.25
|161
|160
|166.75
|170.20
|172.50
|178.25
|184
|195.50
|207
|228
|256.25
|275
|350
|700
|5,360
|-.-
|1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|-.-
|140
|150
|160
|170
|-.-
|175
|185
|190
|-.-
|210
|225
|250
|275
|300
|500
|-.-
|-.-
|1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936-S silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|-.-
|-.-
|149.50
|155.25
|161
|160
|166.75
|170.20
|172.50
|178.25
|184
|195.50
|207
|228
|256.25
|275
|350
|700
|5,360
|-.-
|1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936-D silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|160
|170
|-.-
|175
|185
|190
|-.-
|210
|225
|250
|275
|300
|500
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|1936 silver half dollar Columbia, SC, Sesquicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|140
|150
|160
|170
|-.-
|175
|185
|190
|-.-
|210
|225
|250
|285
|350
|550
|-.-
|-.-
|1936 silver half dollar Delaware Tercentenary
|1936 silver half dollar Delaware Tercentenary
|166.75
|178.25
|195.50
|185
|201.25
|204.70
|207
|209.30
|222
|228
|234
|250
|268.75
|312.50
|375
|1,140
|11,600
|-.-
|1936 silver half dollar Battle of Gettysburg 75th Annive...
|1936 silver half dollar Battle of Gettysburg 75th Annive...
|-.-
|-.-
|155.25
|224.25
|373.75
|350
|391
|402.50
|414
|425.50
|431.25
|442.75
|498
|612.50
|710
|830
|990
|1,720
|30,880
|-.-
|1936 silver half dollar Norfolk, VA, Bicentennial & Terc...
|1936 silver half dollar Norfolk, VA, Bicentennial & Terc...
|-.-
|230
|253
|265
|258.75
|-.-
|270.25
|276
|281.75
|-.-
|299
|318
|337.50
|406.25
|475
|525
|-.-
|-.-