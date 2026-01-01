|1935 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|225
|300
|350
|525
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|325
|550
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|325
|900
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935 silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|225
|300
|350
|525
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|325
|550
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|100
|105
|110
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|150
|175
|200
|250
|325
|900
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|300
|950
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|200
|205
|210
|-.-
|215
|225
|230
|-.-
|250
|300
|400
|600
|725
|1,400
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|200
|205
|210
|-.-
|215
|225
|230
|-.-
|250
|300
|400
|650
|900
|2,500
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|325
|2,250
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...
|1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|225
|275
|750
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|-.-
|150
|200
|205
|210
|-.-
|215
|225
|230
|-.-
|250
|300
|400
|600
|725
|1,400
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...
|-.-
|150
|200
|205
|210
|-.-
|215
|225
|230
|-.-
|250
|300
|400
|650
|900
|2,500
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...
|1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|225
|275
|750
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|175
|250
|750
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|300
|950
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|200
|325
|2,250
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial
|-.-
|100
|105
|110
|115
|-.-
|120
|125
|130
|-.-
|135
|140
|150
|175
|250
|750
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Connecticut Tercentenary
|1935 silver half dollar Connecticut Tercentenary
|120.75
|149.50
|189.75
|190
|201.25
|204.70
|209.30
|212.75
|218.50
|230
|246
|275
|312.50
|425
|650
|1,590
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Arkansas Centennial
|1935 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|400
|1,750
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1935-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|-.-
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|350
|1,500
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Arkansas Centennial
|1935 silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|400
|1,750
|-.-
|-.-
|1935-D silver half dollar Arkansas Centennial
|1935-D silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|350
|1,500
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar Arkansas Centennial
|1935-S silver half dollar Arkansas Centennial
|-.-
|70
|75
|80
|85
|-.-
|90
|95
|100
|-.-
|125
|150
|175
|200
|350
|1,500
|-.-
|-.-
|1935 silver half dollar Hudson, NY, Sesquicentennial
|1935 silver half dollar Hudson, NY, Sesquicentennial
|322
|414
|580
|625
|600
|620
|630
|660
|670
|740
|780
|810
|890
|1,040
|1,360
|5,280
|-.-
|-.-
|1935-S silver half dollar California-Pacific Expo (San D...
|1935-S silver half dollar California-Pacific Expo (San D...
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|59.80
|79.35
|80
|83.95
|86.25
|88.55
|90.85
|94.30
|96.60
|103.50
|110.40
|137.50
|187.50
|218.75
|750
|8,560
|-.-
|1935 silver half dollar Old Spanish Trail
|1935 silver half dollar Old Spanish Trail
|-.-
|720
|920
|750
|950
|960
|980
|990
|1,060
|1,090
|1,120
|1,230
|1,360
|1,560
|2,030
|2,380
|15,690
|-.-