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Early Commemoratives 1892-1954

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Early Commemoratives 1892-1954

Use of coinage to commemorate military and naval victories, major civic events and anniversaries is nearly as old as coinage itself. Some in the numismatic community insist that the 1848 CAL. quarter eagle was the United States first coin with com...READ MORE

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Early Commemoratives 1892-1954
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Early Commemoratives 1892-1954
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Coin values search results

Early Commemoratives 1892-1954
  F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69
 
  F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69
1935 silver half dollar Texas Independence Centennial1935 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 225 300 350 525 -.- -.-
1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 325 550 -.- -.-
1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 325 900 -.- -.-
1935 silver half dollar Texas Independence Centennial1935 silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 225 300 350 525 -.- -.-
1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial1935-D silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 325 550 -.- -.-
1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial1935-S silver half dollar Texas Independence Centennial -.- -.- -.- 90 100 105 110 -.- 120 125 130 -.- 150 175 200 250 325 900 -.- -.-
1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 200 300 950 -.- -.-
1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen... -.- -.- -.- 150 200 205 210 -.- 215 225 230 -.- 250 300 400 600 725 1,400 -.- -.-
1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen... -.- -.- -.- 150 200 205 210 -.- 215 225 230 -.- 250 300 400 650 900 2,500 -.- -.-
1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 200 325 2,250 -.- -.-
1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente... -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 225 275 750 -.- -.-
1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...1935-D silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen... -.- 150 200 205 210 -.- 215 225 230 -.- 250 300 400 600 725 1,400 -.- -.-
1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen...1935-S silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicen... -.- 150 200 205 210 -.- 215 225 230 -.- 250 300 400 650 900 2,500 -.- -.-
1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente...1935 silver half dollar, Small 1934 Daniel Boone Bicente... -.- -.- -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 225 275 750 -.- -.-
1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- -.- -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 175 250 750 -.- -.-
1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935-S silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 200 300 950 -.- -.-
1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935-D silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 200 325 2,250 -.- -.-
1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial1935 silver half dollar Daniel Boone Bicentennial -.- 100 105 110 115 -.- 120 125 130 -.- 135 140 150 175 250 750 -.- -.-
1935 silver half dollar Connecticut Tercentenary1935 silver half dollar Connecticut Tercentenary 120.75 149.50 189.75 190 201.25 204.70 209.30 212.75 218.50 230 246 275 312.50 425 650 1,590 -.- -.-
1935 silver half dollar Arkansas Centennial1935 silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 400 1,750 -.- -.-
1935-D silver half dollar Arkansas Centennial1935-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- -.- -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 350 1,500 -.- -.-
1935 silver half dollar Arkansas Centennial1935 silver half dollar Arkansas Centennial -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 400 1,750 -.- -.-
1935-D silver half dollar Arkansas Centennial1935-D silver half dollar Arkansas Centennial -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 350 1,500 -.- -.-
1935-S silver half dollar Arkansas Centennial1935-S silver half dollar Arkansas Centennial -.- 70 75 80 85 -.- 90 95 100 -.- 125 150 175 200 350 1,500 -.- -.-
1935 silver half dollar Hudson, NY, Sesquicentennial1935 silver half dollar Hudson, NY, Sesquicentennial 322 414 580 625 600 620 630 660 670 740 780 810 890 1,040 1,360 5,280 -.- -.-
1935-S silver half dollar California-Pacific Expo (San D...1935-S silver half dollar California-Pacific Expo (San D... -.- 59.80 79.35 80 83.95 86.25 88.55 90.85 94.30 96.60 103.50 110.40 137.50 187.50 218.75 750 8,560 -.-
1935 silver half dollar Old Spanish Trail1935 silver half dollar Old Spanish Trail -.- 720 920 750 950 960 980 990 1,060 1,090 1,120 1,230 1,360 1,560 2,030 2,380 15,690 -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(10)1935-S 50C San Diego MS65 PCGS. PCGS (10)1935-S 50C San Diego MS65 PCGS. PCGS MS-65 851.88 Heritage Auctions 8120 PCGS
(7)1935-S 50C San Diego MS66 PCGS. CAC. PCGS (7)1935-S 50C San Diego MS66 PCGS. CAC. PCGS MS-66 910.63 Heritage Auctions 8558 PCGS