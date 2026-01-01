|1921 silver half dollar Pilgrim Tercentenary
|1921 silver half dollar Pilgrim Tercentenary
|-.-
|92
|112.70
|130
|143.75
|147.20
|149.50
|155.25
|161
|163.30
|186
|210
|250
|368.75
|670
|1,970
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial
|1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial
|-.-
|-.-
|189.75
|241.50
|402.50
|425
|552
|580
|590
|600
|720
|730
|820
|990
|1,240
|1,970
|5,410
|33,130
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial
|1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial
|-.-
|-.-
|161
|224.25
|276
|325
|333.50
|345
|373.75
|438
|540
|576
|640
|680
|920
|1,660
|4,660
|15,000
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial
|1921 silver half dollar, 2*4 Missouri Centennial
|189.75
|241.50
|402.50
|425
|552
|580
|590
|600
|720
|730
|820
|990
|1,240
|1,970
|5,410
|33,130
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial
|1921 silver half dollar, No 2*4 Missouri Centennial
|161
|224.25
|276
|325
|333.50
|345
|373.75
|438
|540
|576
|640
|680
|920
|1,660
|4,660
|15,000
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial
|1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial
|69
|92
|120.75
|130
|149.50
|155.25
|168
|192
|240
|247.25
|276
|360
|450
|860
|1,690
|12,510
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial
|1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial
|86.25
|120.75
|172.50
|200
|230
|264.50
|288
|300
|312
|345
|378
|390
|630
|1,040
|2,160
|12,190
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial
|1921 silver half dollar, No 2x2 Alabama Centennial
|-.-
|-.-
|69
|92
|120.75
|130
|149.50
|155.25
|168
|192
|240
|247.25
|276
|360
|450
|860
|1,690
|12,510
|-.-
|-.-
|1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial
|1921 silver half dollar, 2x2 Alabama Centennial
|-.-
|-.-
|86.25
|120.75
|172.50
|200
|230
|264.50
|288
|300
|312
|345
|378
|390
|630
|1,040
|2,160
|12,190
|-.-
|-.-