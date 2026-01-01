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Seated Liberty Half Dollar

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Seated Liberty Half Dollar

Seated Liberty halves reflect 19th century status quo

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

Shield? Check.

Liberty cap on pole? Got it.

Rock? Right here.

Although this checklist is imagina...READ MORE

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Seated Liberty Half Dollar
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Seated Liberty Half Dollar
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Coin values search results

Seated Liberty Half Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1842 Small Date, Small Letters Drapery at Elbow1842 Small Date, Small Letters Drapery at Elbow -.- -.- -.- -.- 40,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842-O Small Date, Small Letters Drapery at Elbow1842-O Small Date, Small Letters Drapery at Elbow 600 850 1,250 1,500 2,500 4,000 7,000 -.- 10,000 12,500 15,000 -.- -.- 35,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842-O Medium Date Modified Reverse, Large Letters1842-O Medium Date Modified Reverse, Large Letters 47.50 52.90 69 86.25 162 420 600 780 1,110 1,380 1,710 2,220 3,060 5,220 9,560 23,440 30,630 43,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842-O Small Date Modified Reverse, Large Letters1842-O Small Date Modified Reverse, Large Letters -.- 870 1,170 1,650 2,310 3,880 7,440 7,940 10,940 13,620 18,130 21,250 41,880 54,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Medium Date Modified Reverse, Large Letters1842 Medium Date Modified Reverse, Large Letters 50 65 85 105 150 250 400 -.- 700 900 1,000 -.- 2,000 2,250 2,750 7,500 32,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Small Date Modified Reverse, Large Letters1842 Small Date Modified Reverse, Large Letters 60 51.75 69 86.25 132 300 408 -.- 700 720 930 -.- 1,440 1,970 3,310 7,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Small Date Modified Reverse, Large Letters1842 Small Date Modified Reverse, Large Letters -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 45,000 52,500 60,000
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1842 50C 8/8 Misplaced Date, Medium Date, Large Letters, -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. VP-003. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (12/160). PCGS 1842 50C 8/8 Misplaced Date, Medium Date, Large Letters, -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. VP-003. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (12/160). PCGS EF-40 164.50 Heritage Auctions 21226 NGC Details
1842 50C Medium Date -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/51). PCGS 1842 50C Medium Date -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/51). PCGS AU-50 176.25 Heritage Auctions 23105 NGC Details