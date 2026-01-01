|1842 50C 8/8 Misplaced Date, Medium Date, Large Letters, -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. VP-003. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (12/160). PCGS
|1842 50C 8/8 Misplaced Date, Medium Date, Large Letters, -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. VP-003. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (12/160). PCGS
|EF-40
|164.50
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|Heritage Auctions
|21226
|NGC Details
|1842 50C Medium Date -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/51). PCGS
|1842 50C Medium Date -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/51). PCGS
|AU-50
|176.25
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|Heritage Auctions
|23105
|NGC Details