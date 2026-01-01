|1834 Large Date, Large Letters
|1834 Large Date, Large Letters
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|1834 Large Date, Small Letters
|1834 Large Date, Small Letters
|55
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|1834 Small Date, Letters and Stars
|1834 Small Date, Letters and Stars
|55
|75
|90
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