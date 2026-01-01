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Capped Bust Half Dollar

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Capped Bust Half Dollar

Many ways to collect Reich's Capped Bust half dollar

By William T. Gibbs
COIN WORLD Staff

It's been done once, and only once, apparently.

Charlton E. Meyer – "Swampy'' to his friends – in 1996 became t...READ MORE

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Capped Bust Half Dollar
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Capped Bust Half Dollar
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1834 Large Date, Large Letters 1834 Large Date, Large Letters 55 75 90 100 115 200 400 -.- 550 750 1,200 -.- 1,500 2,000 3,250 6,500 -.- -.- -.- -.- -.-
1834 Large Date, Small Letters 1834 Large Date, Small Letters 55 75 90 100 115 225 400 -.- 525 750 1,200 -.- 1,500 2,200 3,250 7,000 -.- -.- -.- -.- -.-
1834 Small Date, Letters and Stars 1834 Small Date, Letters and Stars 55 75 90 100 115 200 400 -.- 525 750 1,000 -.- 1,400 2,000 3,000 7,500 -.- -.- -.- -.- -.-
 
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