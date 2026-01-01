|(1979)-D $1 Anthony Dollar -- Overstruck on a 1978-D Dime -- MS66 NGC.
|(1979)-D $1 Anthony Dollar -- Overstruck on a 1978-D Dime -- MS66 NGC.
|MS-66
|11,750.00
|
|Heritage Auctions
|5593
|NGC
|1979-D $1 MS67 NGC.
|1979-D $1 MS67 NGC.
|MS-67
|41.00
|
|Heritage Auctions
|27526
|NGC
|1980-D $1 MS67 NGC.
|1980-D $1 MS67 NGC.
|MS-67
|99.00
|
|Heritage Auctions
|27714
|NGC
|1980-D $1 MS67 NGC.
|1980-D $1 MS67 NGC.
|MS-67
|39.00
|
|Heritage Auctions
|28335
|NGC
|1981-D $1 MS67 NGC.
|1981-D $1 MS67 NGC.
|MS-67
|61.00
|
|Heritage Auctions
|27530
|NGC
|1981-D $1 MS67 NGC. NGC Census: (105/1). PCGS
|1981-D $1 MS67 NGC. NGC Census: (105/1). PCGS
|MS-67
|176.25
|
|Heritage Auctions
|29919
|NGC
|1999-D $1 Anthony MS68 PCGS.
|1999-D $1 Anthony MS68 PCGS.
|MS-68
|504.00
|
|Heritage Auctions
|25918
|PCGS
|1999-D $1 MS68 PCGS.
|1999-D $1 MS68 PCGS.
|MS-68
|1,020.00
|
|Heritage Auctions
|26496
|PCGS