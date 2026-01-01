Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Presidential Dollars

Enlarge
Enlarge
Presidential Dollars

Could third try be a charm for small dollar coin?

COIN WORLD Staff
Within two years of introduction in 2000, it was evident the Sacagawea dollar would suffer the same fate as its predecessor, the Anthony dollar. Given...READ MORE

- Buy & Sell -
Presidential Dollars
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Presidential Dollars
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Presidential Dollars
  AU-58 MS-60 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 DC PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  AU-58 MS-60 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 DC PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
(2007) G. Washington Plain Edge (2007) G. Washington Plain Edge -.- 30 40 50 75 125 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
(2007) J. Adams Plain Edge (2007) J. Adams Plain Edge -.- -.- 100 150 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
(2007) T. Jefferson Plain Edge (2007) T. Jefferson Plain Edge -.- -.- -.- 200 350 500 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D G. Washington 2007-D G. Washington 1 1.20 1.25 1.50 2 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D G. Washington Satin Finish 2007-D G. Washington Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D J. Adams 2007-D J. Adams 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D J. Adams Satin Finish 2007-D J. Adams Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D J. Madison 2007-D J. Madison 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D J. Madison Satin Finish 2007-D J. Madison Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D T. Jefferson 2007-D T. Jefferson 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D T. Jefferson Satin Finish 2007-D T. Jefferson Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P G. Washington 2007-P G. Washington 1 1.20 1.25 1.50 2 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P G. Washington Satin Finish 2007-P G. Washington Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P J. Adams 2007-P J. Adams 1 1.20 1.25 1.50 2 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P J. Adams Satin Finish 2007-P J. Adams Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P J. Madison 2007-P J. Madison 1 1.20 1.25 1.50 2 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P J. Madison Satin Finish 2007-P J. Madison Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P T. Jefferson 2007-P T. Jefferson 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P T. Jefferson Satin Finish 2007-P T. Jefferson Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-S G. Washington 2007-S G. Washington -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2007-S J. Adams 2007-S J. Adams -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2007-S J. Madison 2007-S J. Madison -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2007-S T. Jefferson 2007-S T. Jefferson -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2008-D A. Jackson 2008-D A. Jackson 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D A. Jackson Satin Finish 2008-D A. Jackson Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D J. Monroe 2008-D J. Monroe 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D J. Monroe Satin Finish 2008-D J. Monroe Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D J.Q. Adams 2008-D J.Q. Adams 1 1.25 1.30 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D J.Q. Adams Satin Finish 2008-D J.Q. Adams Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D M. Van Buren 2008-D M. Van Buren 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-D M. Van Buren Satin Finish 2008-D M. Van Buren Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P A. Jackson 2008-P A. Jackson 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P A. Jackson Satin Finish 2008-P A. Jackson Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P J. Monroe 2008-P J. Monroe 1 1.40 1.50 2 2.50 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P J. Monroe Satin Finish 2008-P J. Monroe Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P J.Q. Adams 2008-P J.Q. Adams 1 1.35 1.40 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P J.Q. Adams Satin Finish 2008-P J.Q. Adams Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P M. Van Buren 2008-P M. Van Buren 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-P M. Van Buren Satin Finish 2008-P M. Van Buren Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-S A. Jackson 2008-S A. Jackson -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2008-S J. Monroe 2008-S J. Monroe -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2008-S J.Q. Adams 2008-S J.Q. Adams -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2008-S M. Van Buren 2008-S M. Van Buren -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2009-D J. Polk 2009-D J. Polk 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D J. Polk Satin Finish 2009-D J. Polk Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D J. Tyler 2009-D J. Tyler 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D J. Tyler Satin Finish 2009-D J. Tyler Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D W.H. Harrison 2009-D W.H. Harrison 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D W.H. Harrison Satin Finish 2009-D W.H. Harrison Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D Z. Taylor 2009-D Z. Taylor 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-D Z. Taylor Satin Finish 2009-D Z. Taylor Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P J. Polk 2009-P J. Polk 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P J. Polk Satin Finish 2009-P J. Polk Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P J. Tyler 2009-P J. Tyler 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P J. Tyler Satin Finish 2009-P J. Tyler Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P W.H. Harrison 2009-P W.H. Harrison 1 1.25 1.30 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P W.H. Harrison Satin Finish 2009-P W.H. Harrison Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P Z. Taylor 2009-P Z. Taylor 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-P Z. Taylor Satin Finish 2009-P Z. Taylor Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2009-S J. Polk 2009-S J. Polk -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2009-S J. Tyler 2009-S J. Tyler -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2009-S W.H. Harrison 2009-S W.H. Harrison -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2009-S Z. Taylor 2009-S Z. Taylor -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2010-D A. Lincoln 2010-D A. Lincoln 1 1.20 1.25 2 8 20 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D A. Lincoln Satin Finish 2010-D A. Lincoln Satin Finish -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D F. Pierce 2010-D F. Pierce 1 1.20 1.25 1.50 2 5 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D F. Pierce Satin Finish 2010-D F. Pierce Satin Finish -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D J. Buchanan 2010-D J. Buchanan 1 1.25 1.30 1.50 2 5 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D J. Buchanan Satin Finish 2010-D J. Buchanan Satin Finish -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D M. Fillmore 2010-D M. Fillmore 1 1.20 1.25 1.50 2 5 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-D M. Fillmore Satin Finish 2010-D M. Fillmore Satin Finish -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P A. Lincoln 2010-P A. Lincoln 1 1.20 1.25 2 8 20 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P A. Lincoln Satin Finish 2010-P A. Lincoln Satin Finish -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20 40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P F. Pierce 2010-P F. Pierce 1 1.20 1.25 1.50 2 5 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P F. Pierce Satin Finish 2010-P F. Pierce Satin Finish -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P J. Buchanan 2010-P J. Buchanan 1 1.20 1.25 1.50 2 5 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P J. Buchanan Satin Finish 2010-P J. Buchanan Satin Finish -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P M. Fillmore 2010-P M. Fillmore 1 1.20 1.25 1.50 2 5 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-P M. Fillmore Satin Finish 2010-P M. Fillmore Satin Finish -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-S A. Lincoln 2010-S A. Lincoln -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 100
2010-S F. Pierce 2010-S F. Pierce -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2010-S J. Buchanan 2010-S J. Buchanan -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2010-S M. Fillmore 2010-S M. Fillmore -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2011-D A. Johnson 2011-D A. Johnson 1 1.25 1.30 1.50 2 5 12 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D J. Garfield 2011-D J. Garfield 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D R.B. Hayes 2011-D R.B. Hayes 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-D U.S. Grant 2011-D U.S. Grant 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P A. Johnson 2011-P A. Johnson 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P J. Garfield 2011-P J. Garfield 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P R.B. Hayes 2011-P R.B. Hayes 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P U.S. Grant 2011-P U.S. Grant 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-S A. Johnson 2011-S A. Johnson -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2011-S J. Garfield 2011-S J. Garfield -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2011-S R.B. Hayes 2011-S R.B. Hayes -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2011-S U.S. Grant 2011-S U.S. Grant -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 100
2012-D B. Harrison 2012-D B. Harrison 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D C. Arthur 2012-D C. Arthur 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D G. Cleveland (First Term) 2012-D G. Cleveland (First Term) 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-D G. Cleveland (Second Term) 2012-D G. Cleveland (Second Term) 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P B. Harrison 2012-P B. Harrison 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P C. Arthur 2012-P C. Arthur 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P G. Cleveland (First Term) 2012-P G. Cleveland (First Term) 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-P G. Cleveland (Second Term) 2012-P G. Cleveland (Second Term) 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S B. Harrison 2012-S B. Harrison -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2012-S C. Arthur 2012-S C. Arthur -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2012-S G. Cleveland (First Term) 2012-S G. Cleveland (First Term) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2012-S G. Cleveland (Second Term) 2012-S G. Cleveland (Second Term) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2013-D T. Roosevelt 2013-D T. Roosevelt 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D W. McKinley 2013-D W. McKinley 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D W. Taft 2013-D W. Taft 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-D W. Wilson 2013-D W. Wilson 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P T. Roosevelt 2013-P T. Roosevelt 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P W. McKinley 2013-P W. McKinley 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P W. Taft 2013-P W. Taft 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-P W. Wilson 2013-P W. Wilson 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-S T. Roosevelt 2013-S T. Roosevelt -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 30
2013-S W. McKinley 2013-S W. McKinley -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2013-S W. Taft 2013-S W. Taft -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2013-S W. Wilson 2013-S W. Wilson -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2014-D C. Coolidge 2014-D C. Coolidge 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D F. Roosevelt 2014-D F. Roosevelt 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D H. Hoover 2014-D H. Hoover 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-D W. Harding 2014-D W. Harding 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P C. Coolidge 2014-P C. Coolidge 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P F. Roosevelt 2014-P F. Roosevelt 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P H. Hoover 2014-P H. Hoover 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-P W. Harding 2014-P W. Harding 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-S C. Coolidge 2014-S C. Coolidge -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2014-S F. Roosevelt 2014-S F. Roosevelt -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2014-S H. Hoover 2014-S H. Hoover -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2014-S W. Harding 2014-S W. Harding -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2015-D D. Eisenhower 2015-D D. Eisenhower 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D H. Truman 2015-D H. Truman 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D J. Kennedy 2015-D J. Kennedy 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-D L. Johnson 2015-D L. Johnson 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P D. Eisenhower 2015-P D. Eisenhower 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P D. Eisenhower Reverse Proof 2015-P D. Eisenhower Reverse Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 160 160 160 180 200 200 200 200 250 1,500
2015-P H. Truman 2015-P H. Truman 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P H. Truman Reverse Proof 2015-P H. Truman Reverse Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 160 160 160 180 200 200 200 200 250 1,500
2015-P J. Kennedy 2015-P J. Kennedy 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P J. Kennedy Reverse Proof 2015-P J. Kennedy Reverse Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100 100 100 100 100 100 100 100 250 -.-
2015-P L. Johnson 2015-P L. Johnson 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-P L.Johnson Reverse Proof 2015-P L.Johnson Reverse Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 150 150 150 150 150 150 150 160 200 -.-
2015-S D. Eisenhower 2015-S D. Eisenhower -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2015-S H. Truman 2015-S H. Truman -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2015-S J. Kennedy 2015-S J. Kennedy -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2015-S L. Johnson 2015-S L. Johnson -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2016-D G. Ford 2016-D G. Ford 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D R. Nixon 2016-D R. Nixon 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-D R. Reagan 2016-D R. Reagan 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P G. Ford 2016-P G. Ford 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P R. Nixon 2016-P R. Nixon 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-P R. Reagan 2016-P R. Reagan 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-S G. Ford 2016-S G. Ford -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2016-S R. Nixon 2016-S R. Nixon -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2016-S R. Reagan 2016-S R. Reagan -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.75 3 4 4.50 5 6 8 9 15 50
2016-S R. Reagan Reverse Proof 2016-S R. Reagan Reverse Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100 100 100 100 100 100 100 100 120 -.-
2020-D G.H.W. Bush 2020-D G.H.W. Bush 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-P G.H.W Bush 2020-P G.H.W Bush 1 1.20 1.25 1.50 3 10 20 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S G.H.W. Bush Reverse Proof 2020-S G.H.W. Bush Reverse Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100 100 100 100 100 100 100 100 120 -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified