|(2007) G. Washington Plain Edge
|(2007) G. Washington Plain Edge
|-.-
|30
|40
|50
|75
|125
|250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|(2007) J. Adams Plain Edge
|(2007) J. Adams Plain Edge
|-.-
|-.-
|100
|150
|400
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|(2007) T. Jefferson Plain Edge
|(2007) T. Jefferson Plain Edge
|-.-
|-.-
|-.-
|200
|350
|500
|800
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D G. Washington
|2007-D G. Washington
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D G. Washington Satin Finish
|2007-D G. Washington Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D J. Adams
|2007-D J. Adams
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D J. Adams Satin Finish
|2007-D J. Adams Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D J. Madison
|2007-D J. Madison
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D J. Madison Satin Finish
|2007-D J. Madison Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D T. Jefferson
|2007-D T. Jefferson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D T. Jefferson Satin Finish
|2007-D T. Jefferson Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P G. Washington
|2007-P G. Washington
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P G. Washington Satin Finish
|2007-P G. Washington Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P J. Adams
|2007-P J. Adams
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P J. Adams Satin Finish
|2007-P J. Adams Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P J. Madison
|2007-P J. Madison
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P J. Madison Satin Finish
|2007-P J. Madison Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P T. Jefferson
|2007-P T. Jefferson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P T. Jefferson Satin Finish
|2007-P T. Jefferson Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-S G. Washington
|2007-S G. Washington
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2007-S J. Adams
|2007-S J. Adams
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2007-S J. Madison
|2007-S J. Madison
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2007-S T. Jefferson
|2007-S T. Jefferson
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2008-D A. Jackson
|2008-D A. Jackson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D A. Jackson Satin Finish
|2008-D A. Jackson Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D J. Monroe
|2008-D J. Monroe
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D J. Monroe Satin Finish
|2008-D J. Monroe Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D J.Q. Adams
|2008-D J.Q. Adams
|1
|1.25
|1.30
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D J.Q. Adams Satin Finish
|2008-D J.Q. Adams Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D M. Van Buren
|2008-D M. Van Buren
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D M. Van Buren Satin Finish
|2008-D M. Van Buren Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P A. Jackson
|2008-P A. Jackson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P A. Jackson Satin Finish
|2008-P A. Jackson Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P J. Monroe
|2008-P J. Monroe
|1
|1.40
|1.50
|2
|2.50
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P J. Monroe Satin Finish
|2008-P J. Monroe Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P J.Q. Adams
|2008-P J.Q. Adams
|1
|1.35
|1.40
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P J.Q. Adams Satin Finish
|2008-P J.Q. Adams Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P M. Van Buren
|2008-P M. Van Buren
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P M. Van Buren Satin Finish
|2008-P M. Van Buren Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-S A. Jackson
|2008-S A. Jackson
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2008-S J. Monroe
|2008-S J. Monroe
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2008-S J.Q. Adams
|2008-S J.Q. Adams
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2008-S M. Van Buren
|2008-S M. Van Buren
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2009-D J. Polk
|2009-D J. Polk
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D J. Polk Satin Finish
|2009-D J. Polk Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D J. Tyler
|2009-D J. Tyler
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D J. Tyler Satin Finish
|2009-D J. Tyler Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D W.H. Harrison
|2009-D W.H. Harrison
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D W.H. Harrison Satin Finish
|2009-D W.H. Harrison Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D Z. Taylor
|2009-D Z. Taylor
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D Z. Taylor Satin Finish
|2009-D Z. Taylor Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P J. Polk
|2009-P J. Polk
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P J. Polk Satin Finish
|2009-P J. Polk Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P J. Tyler
|2009-P J. Tyler
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P J. Tyler Satin Finish
|2009-P J. Tyler Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P W.H. Harrison
|2009-P W.H. Harrison
|1
|1.25
|1.30
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P W.H. Harrison Satin Finish
|2009-P W.H. Harrison Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P Z. Taylor
|2009-P Z. Taylor
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P Z. Taylor Satin Finish
|2009-P Z. Taylor Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-S J. Polk
|2009-S J. Polk
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2009-S J. Tyler
|2009-S J. Tyler
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2009-S W.H. Harrison
|2009-S W.H. Harrison
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2009-S Z. Taylor
|2009-S Z. Taylor
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2010-D A. Lincoln
|2010-D A. Lincoln
|1
|1.20
|1.25
|2
|8
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D A. Lincoln Satin Finish
|2010-D A. Lincoln Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|20
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D F. Pierce
|2010-D F. Pierce
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D F. Pierce Satin Finish
|2010-D F. Pierce Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D J. Buchanan
|2010-D J. Buchanan
|1
|1.25
|1.30
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D J. Buchanan Satin Finish
|2010-D J. Buchanan Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D M. Fillmore
|2010-D M. Fillmore
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D M. Fillmore Satin Finish
|2010-D M. Fillmore Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P A. Lincoln
|2010-P A. Lincoln
|1
|1.20
|1.25
|2
|8
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P A. Lincoln Satin Finish
|2010-P A. Lincoln Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|20
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P F. Pierce
|2010-P F. Pierce
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P F. Pierce Satin Finish
|2010-P F. Pierce Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P J. Buchanan
|2010-P J. Buchanan
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P J. Buchanan Satin Finish
|2010-P J. Buchanan Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P M. Fillmore
|2010-P M. Fillmore
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P M. Fillmore Satin Finish
|2010-P M. Fillmore Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-S A. Lincoln
|2010-S A. Lincoln
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|100
|2010-S F. Pierce
|2010-S F. Pierce
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2010-S J. Buchanan
|2010-S J. Buchanan
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2010-S M. Fillmore
|2010-S M. Fillmore
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2011-D A. Johnson
|2011-D A. Johnson
|1
|1.25
|1.30
|1.50
|2
|5
|12
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-D J. Garfield
|2011-D J. Garfield
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-D R.B. Hayes
|2011-D R.B. Hayes
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-D U.S. Grant
|2011-D U.S. Grant
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P A. Johnson
|2011-P A. Johnson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P J. Garfield
|2011-P J. Garfield
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P R.B. Hayes
|2011-P R.B. Hayes
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P U.S. Grant
|2011-P U.S. Grant
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-S A. Johnson
|2011-S A. Johnson
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2011-S J. Garfield
|2011-S J. Garfield
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2011-S R.B. Hayes
|2011-S R.B. Hayes
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2011-S U.S. Grant
|2011-S U.S. Grant
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|100
|2012-D B. Harrison
|2012-D B. Harrison
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D C. Arthur
|2012-D C. Arthur
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D G. Cleveland (First Term)
|2012-D G. Cleveland (First Term)
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D G. Cleveland (Second Term)
|2012-D G. Cleveland (Second Term)
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P B. Harrison
|2012-P B. Harrison
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P C. Arthur
|2012-P C. Arthur
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P G. Cleveland (First Term)
|2012-P G. Cleveland (First Term)
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P G. Cleveland (Second Term)
|2012-P G. Cleveland (Second Term)
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S B. Harrison
|2012-S B. Harrison
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2012-S C. Arthur
|2012-S C. Arthur
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2012-S G. Cleveland (First Term)
|2012-S G. Cleveland (First Term)
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2012-S G. Cleveland (Second Term)
|2012-S G. Cleveland (Second Term)
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2013-D T. Roosevelt
|2013-D T. Roosevelt
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D W. McKinley
|2013-D W. McKinley
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D W. Taft
|2013-D W. Taft
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-D W. Wilson
|2013-D W. Wilson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P T. Roosevelt
|2013-P T. Roosevelt
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P W. McKinley
|2013-P W. McKinley
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P W. Taft
|2013-P W. Taft
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-P W. Wilson
|2013-P W. Wilson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-S T. Roosevelt
|2013-S T. Roosevelt
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|30
|2013-S W. McKinley
|2013-S W. McKinley
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2013-S W. Taft
|2013-S W. Taft
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2013-S W. Wilson
|2013-S W. Wilson
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2014-D C. Coolidge
|2014-D C. Coolidge
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-D F. Roosevelt
|2014-D F. Roosevelt
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-D H. Hoover
|2014-D H. Hoover
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-D W. Harding
|2014-D W. Harding
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P C. Coolidge
|2014-P C. Coolidge
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P F. Roosevelt
|2014-P F. Roosevelt
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P H. Hoover
|2014-P H. Hoover
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-P W. Harding
|2014-P W. Harding
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-S C. Coolidge
|2014-S C. Coolidge
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2014-S F. Roosevelt
|2014-S F. Roosevelt
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2014-S H. Hoover
|2014-S H. Hoover
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2014-S W. Harding
|2014-S W. Harding
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2015-D D. Eisenhower
|2015-D D. Eisenhower
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D H. Truman
|2015-D H. Truman
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D J. Kennedy
|2015-D J. Kennedy
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-D L. Johnson
|2015-D L. Johnson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P D. Eisenhower
|2015-P D. Eisenhower
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P D. Eisenhower Reverse Proof
|2015-P D. Eisenhower Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|160
|160
|160
|180
|200
|200
|200
|200
|250
|1,500
|2015-P H. Truman
|2015-P H. Truman
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P H. Truman Reverse Proof
|2015-P H. Truman Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|160
|160
|160
|180
|200
|200
|200
|200
|250
|1,500
|2015-P J. Kennedy
|2015-P J. Kennedy
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P J. Kennedy Reverse Proof
|2015-P J. Kennedy Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|250
|-.-
|2015-P L. Johnson
|2015-P L. Johnson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-P L.Johnson Reverse Proof
|2015-P L.Johnson Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|150
|150
|150
|150
|150
|150
|160
|200
|-.-
|2015-S D. Eisenhower
|2015-S D. Eisenhower
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2015-S H. Truman
|2015-S H. Truman
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2015-S J. Kennedy
|2015-S J. Kennedy
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2015-S L. Johnson
|2015-S L. Johnson
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2016-D G. Ford
|2016-D G. Ford
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D R. Nixon
|2016-D R. Nixon
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D R. Reagan
|2016-D R. Reagan
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P G. Ford
|2016-P G. Ford
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P R. Nixon
|2016-P R. Nixon
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P R. Reagan
|2016-P R. Reagan
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S G. Ford
|2016-S G. Ford
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2016-S R. Nixon
|2016-S R. Nixon
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2016-S R. Reagan
|2016-S R. Reagan
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2016-S R. Reagan Reverse Proof
|2016-S R. Reagan Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|120
|-.-
|2020-D G.H.W. Bush
|2020-D G.H.W. Bush
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P G.H.W Bush
|2020-P G.H.W Bush
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S G.H.W. Bush Reverse Proof
|2020-S G.H.W. Bush Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|120
|-.-