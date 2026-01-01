|1794 $1 Fine 12 PCGS.
|1794 $1 Fine 12 PCGS.
|F-12
|170,375.00
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|Heritage Auctions
|5683
|PCGS
|1794 $1 XF40 PCGS.
|1794 $1 XF40 PCGS.
|EF-40
|305,500.00
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|Heritage Auctions
|5279
|PCGS
|1795 $1 Flowing Hair, Silver Plug -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1795 $1 Flowing Hair, Silver Plug -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|VG-8
|4,993.75
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|Heritage Auctions
|4517
|NGC Details
|1795 $1 Flowing Hair, Three Leaves -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1795 $1 Flowing Hair, Three Leaves -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|VF-20
|2,880.00
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|Heritage Auctions
|25314
|Genuine PCGS