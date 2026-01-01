Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Eisenhower Dollar

Enlarge
Enlarge
Eisenhower Dollar

Circulating dollar honors military hero, president

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Eisenhower dollar traces its birth to the March 28, 1969, death of military hero and 34th President Dwight David Eisenhowe...READ MORE

- Buy & Sell -
Eisenhower Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Eisenhower Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Eisenhower Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 C PF-65 DC PF-66 PF-66 C PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 C PF-65 DC PF-66 PF-66 C PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1971 Moon Landing Reverse1971 Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3.60 4.20 5.10 9.60 21.25 70 660 9,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-D Moon Landing Reverse1971-D Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 2.40 2.70 3.60 9.60 15 27.50 50 1,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-S 40% silver Moon Landing Reverse1971-S 40% silver Moon Landing Reverse 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 21.27 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 22.80 22.80 23.75 24.06 45 225 6,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1971-S 40% silver Moon Landing Reverse1971-S 40% silver Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 10 10 10 16 10 12 20 13 14 25 16 20 30 45 400
1972 High Relief Earth Moon Landing Reverse1972 High Relief Earth Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3.30 3.90 6 15.60 25 95 1,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972 Improved High Relief Reverse Moon Landing Reverse1972 Improved High Relief Reverse Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- 1 1.25 -.- 1.50 1.75 4 -.- -.- 20 30 110 1,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972 Low Relief Earth Moon Landing Reverse1972 Low Relief Earth Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- 1 1.25 -.- 1.50 1.75 4 -.- -.- 20 30 125 3,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-D Moon Landing Reverse1972-D Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 2.40 2.70 3.60 9.60 15 20 115 2,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-S 40% silver Moon Landing Reverse1972-S 40% silver Moon Landing Reverse 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 21.27 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 22.80 22.80 23.75 24.06 33.75 50 193.75 3,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-S 40% silver Moon Landing Reverse1972-S 40% silver Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 10 10 10 15 10 12 20 13 14 25 16 20 30 45 350
1973 Moon Landing Reverse1973 Moon Landing Reverse 2.30 2.41 2.53 2.58 2.64 2.70 2.88 3 3.60 6 8.40 9.60 12 17.50 38.75 525 3,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-D Moon Landing Reverse1973-D Moon Landing Reverse 2.30 2.41 2.53 2.58 2.64 2.70 2.88 3 3.60 5.40 7.20 8.40 12 17.50 37.50 300 2,470 10,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-S 40% silver Moon Landing Reverse1973-S 40% silver Moon Landing Reverse 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 21.27 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 22.80 22.80 23.75 24.06 31.25 45 175 5,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1973-S 40% silver Moon Landing Reverse1973-S 40% silver Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15 15 15 15 20 15 15 25 15 16 30 16 22 35 50 1,250
1973-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse1973-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3.60 3.90 4.80 6.60 7.20 9.37 10 11.25 12.50 15 17.50 5 6 7 8 10 8 9 12 9 10 15 10 12 20 33 3,000
1974 Moon Landing Reverse1974 Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3.30 3.90 5 9.60 15 28.75 300 5,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-D Moon Landing Reverse1974-D Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3.30 3.90 5 9.60 13.75 22.50 120 2,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-S 40% silver Moon Landing Reverse1974-S 40% silver Moon Landing Reverse 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 21.27 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 22.80 22.80 23.75 24.06 31.25 40 137.50 7,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1974-S 40% silver Moon Landing Reverse1974-S 40% silver Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 10 10 11 15 10 12 20 10 15 28 14 17 30 40 600
1974-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse1974-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3.60 3.90 4.80 6.60 7.20 8.75 10 11.25 12.50 15 18.75 5 6 7 8 10 8 9 12 9 10 15 10 12 20 33 9,000
1977 Moon Landing Reverse1977 Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3.30 3.90 4.50 7.80 11.56 18.75 56.25 1,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1977-D Moon Landing Reverse1977-D Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3.30 3.90 4.50 8.40 12.50 25 85 3,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1977-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse1977-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.40 3.90 4.80 6.60 7.20 8.75 9.37 10 11.25 12.50 13.75 5 6 7 8 10 8 9 12 9 10 15 10 12 20 30 525
1978 Moon Landing Reverse1978 Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3 3.60 4.50 8.40 12.50 23.75 125 3,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1978-D Moon Landing Reverse1978-D Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3 3.60 4.50 8.40 12.50 26.25 100 4,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1978-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse1978-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.40 3.90 4.80 6.60 7.20 8.75 9.37 10 11.25 12.50 13.75 5 6 7 8 10 8 9 12 9 10 15 10 12 20 30 525
1776-1976 Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...1776-1976 Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R... 1.61 1.61 1.61 1.61 1.66 1.66 1.80 1.80 1.80 3.90 4.50 5.40 10.20 20 105 1,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976 Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...1776-1976 Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R... 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3 3.60 4.80 6.60 11.25 25 90 2,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-D Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...1776-1976-D Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial... 1.55 1.55 1.61 1.61 1.66 1.66 1.80 1.80 1.80 3.60 4.50 5.10 7.20 10 25 250 5,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-D Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...1776-1976-D Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial... 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3.60 4.50 5.10 6.60 10 23.75 50 2,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 21.27 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 22.80 22.80 23.75 24.06 33.75 70 225 7,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9 9 10 12 15 17 19 30 18 20 40 20 25 60 100 1,500
1776-1976-S Bold Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...1776-1976-S Bold Reverse Letters, copper-nickel clad Dua... -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.40 3.90 5.40 6.60 7.20 9.37 10 11.25 13.75 17.50 26.25 5 6 7 8 9 9 10 15 15 12 20 17 15 25 30 5,000
1776-1976-S Thin Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...1776-1976-S Thin Reverse Letters, copper-nickel clad Dua... -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.40 3.90 4.80 6.60 7.80 10 10.62 10.62 11.25 12.50 13.75 5 6 7 8 9 9 10 15 15 12 20 17 15 25 30 3,000
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(2)1971-S $1 Silver MS66 PCGS. (2)1971-S $1 Silver MS66 PCGS. MS-66 94.00 Heritage Auctions 26726 PCGS
(3)1971-D $1 MS66 PCGS. (3)1971-D $1 MS66 PCGS. MS-66 79.00 Heritage Auctions 23606 PCGS
(2)1972-D $1 MS66 PCGS. (2)1972-D $1 MS66 PCGS. MS-66 84.00 Heritage Auctions 24190 PCGS
(2)1972-D $1 MS66 PCGS. (2)1972-D $1 MS66 PCGS. MS-66 109.00 Heritage Auctions 29532 PCGS
197?-S $1 Clad Eisenhower Dollar -- Double Struck on a 50C Planchet -- PR64 NGC. 197?-S $1 Clad Eisenhower Dollar -- Double Struck on a 50C Planchet -- PR64 NGC. MS-64 4,800.00 Heritage Auctions 4936 NGC
1972-D $1 MS65 PCGS. 1972-D $1 MS65 PCGS. MS-65 97.00 Heritage Auctions 23592 PCGS
1974 $1 Eisenhower Dollar -- Obverse Struck Through Duct Tape -- MS64 PCGS. 1974 $1 Eisenhower Dollar -- Obverse Struck Through Duct Tape -- MS64 PCGS. MS-64 940.00 Heritage Auctions 4168 PCGS
1974 $1 MS65 NGC. 1974 $1 MS65 NGC. MS-65 61.00 Heritage Auctions 25967 NGC
(2)1976 $1 Type Two MS65 NGC. (2)1976 $1 Type Two MS65 NGC. MS-65 51.00 Heritage Auctions 27676 NGC
(3) 1976-D $1 Type Two MS66 PCGS. (3) 1976-D $1 Type Two MS66 PCGS. MS-66 156.00 Heritage Auctions 25994 PCGS
(6)1977 $1 MS65 NGC. (6)1977 $1 MS65 NGC. MS-65 47.00 Heritage Auctions 25971 NGC
(6)1977-D $1 MS65 NGC. (6)1977-D $1 MS65 NGC. MS-65 47.00 Heritage Auctions 25972 NGC
1920 Buffalo Nickel -- Struck on a Cent Planchet -- MS65 Red and Brown NGC. 1920 Buffalo Nickel -- Struck on a Cent Planchet -- MS65 Red and Brown NGC. MS-65 9,987.50 Heritage Auctions 3902 NGC
1941(-?) 50C Walking Liberty Half Dollar -- Struck on a Quarter Planchet -- MS64 NGC. 1941(-?) 50C Walking Liberty Half Dollar -- Struck on a Quarter Planchet -- MS64 NGC. MS-64 18,212.50 Heritage Auctions 3792 NGC