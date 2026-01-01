|1971 Moon Landing Reverse
|1971 Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3.60
|4.20
|5.10
|9.60
|21.25
|70
|660
|9,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1971-D Moon Landing Reverse
|1971-D Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|2.40
|2.70
|3.60
|9.60
|15
|27.50
|50
|1,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1971-S 40% silver Moon Landing Reverse
|1971-S 40% silver Moon Landing Reverse
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|21.27
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.80
|22.80
|23.75
|24.06
|45
|225
|6,380
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1971-S 40% silver Moon Landing Reverse
|1971-S 40% silver Moon Landing Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|16
|10
|12
|20
|13
|14
|25
|16
|20
|30
|45
|400
|1972 High Relief Earth Moon Landing Reverse
|1972 High Relief Earth Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3.30
|3.90
|6
|15.60
|25
|95
|1,280
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1972 Improved High Relief Reverse Moon Landing Reverse
|1972 Improved High Relief Reverse Moon Landing Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|1.25
|-.-
|1.50
|1.75
|4
|-.-
|-.-
|20
|30
|110
|1,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1972 Low Relief Earth Moon Landing Reverse
|1972 Low Relief Earth Moon Landing Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|1.25
|-.-
|1.50
|1.75
|4
|-.-
|-.-
|20
|30
|125
|3,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1972-D Moon Landing Reverse
|1972-D Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|2.40
|2.70
|3.60
|9.60
|15
|20
|115
|2,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1972-S 40% silver Moon Landing Reverse
|1972-S 40% silver Moon Landing Reverse
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|21.27
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.80
|22.80
|23.75
|24.06
|33.75
|50
|193.75
|3,090
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1972-S 40% silver Moon Landing Reverse
|1972-S 40% silver Moon Landing Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|15
|10
|12
|20
|13
|14
|25
|16
|20
|30
|45
|350
|1973 Moon Landing Reverse
|1973 Moon Landing Reverse
|2.30
|2.41
|2.53
|2.58
|2.64
|2.70
|2.88
|3
|3.60
|6
|8.40
|9.60
|12
|17.50
|38.75
|525
|3,190
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1973-D Moon Landing Reverse
|1973-D Moon Landing Reverse
|2.30
|2.41
|2.53
|2.58
|2.64
|2.70
|2.88
|3
|3.60
|5.40
|7.20
|8.40
|12
|17.50
|37.50
|300
|2,470
|10,630
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1973-S 40% silver Moon Landing Reverse
|1973-S 40% silver Moon Landing Reverse
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|21.27
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.80
|22.80
|23.75
|24.06
|31.25
|45
|175
|5,410
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1973-S 40% silver Moon Landing Reverse
|1973-S 40% silver Moon Landing Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|15
|15
|15
|15
|20
|15
|15
|25
|15
|16
|30
|16
|22
|35
|50
|1,250
|1973-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse
|1973-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3.60
|3.90
|4.80
|6.60
|7.20
|9.37
|10
|11.25
|12.50
|15
|17.50
|5
|6
|7
|8
|10
|8
|9
|12
|9
|10
|15
|10
|12
|20
|33
|3,000
|1974 Moon Landing Reverse
|1974 Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3.30
|3.90
|5
|9.60
|15
|28.75
|300
|5,410
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1974-D Moon Landing Reverse
|1974-D Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3.30
|3.90
|5
|9.60
|13.75
|22.50
|120
|2,060
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1974-S 40% silver Moon Landing Reverse
|1974-S 40% silver Moon Landing Reverse
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|21.27
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.80
|22.80
|23.75
|24.06
|31.25
|40
|137.50
|7,160
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1974-S 40% silver Moon Landing Reverse
|1974-S 40% silver Moon Landing Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|11
|15
|10
|12
|20
|10
|15
|28
|14
|17
|30
|40
|600
|1974-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse
|1974-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3.60
|3.90
|4.80
|6.60
|7.20
|8.75
|10
|11.25
|12.50
|15
|18.75
|5
|6
|7
|8
|10
|8
|9
|12
|9
|10
|15
|10
|12
|20
|33
|9,000
|1977 Moon Landing Reverse
|1977 Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3.30
|3.90
|4.50
|7.80
|11.56
|18.75
|56.25
|1,810
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1977-D Moon Landing Reverse
|1977-D Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3.30
|3.90
|4.50
|8.40
|12.50
|25
|85
|3,560
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1977-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse
|1977-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.40
|3.90
|4.80
|6.60
|7.20
|8.75
|9.37
|10
|11.25
|12.50
|13.75
|5
|6
|7
|8
|10
|8
|9
|12
|9
|10
|15
|10
|12
|20
|30
|525
|1978 Moon Landing Reverse
|1978 Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3
|3.60
|4.50
|8.40
|12.50
|23.75
|125
|3,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1978-D Moon Landing Reverse
|1978-D Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3
|3.60
|4.50
|8.40
|12.50
|26.25
|100
|4,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1978-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse
|1978-S copper-nickel clad Moon Landing Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.40
|3.90
|4.80
|6.60
|7.20
|8.75
|9.37
|10
|11.25
|12.50
|13.75
|5
|6
|7
|8
|10
|8
|9
|12
|9
|10
|15
|10
|12
|20
|30
|525
|1776-1976 Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...
|1776-1976 Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...
|1.61
|1.61
|1.61
|1.61
|1.66
|1.66
|1.80
|1.80
|1.80
|3.90
|4.50
|5.40
|10.20
|20
|105
|1,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976 Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...
|1776-1976 Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3
|3.60
|4.80
|6.60
|11.25
|25
|90
|2,940
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-D Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...
|1776-1976-D Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...
|1.55
|1.55
|1.61
|1.61
|1.66
|1.66
|1.80
|1.80
|1.80
|3.60
|4.50
|5.10
|7.20
|10
|25
|250
|5,940
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-D Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...
|1776-1976-D Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3.60
|4.50
|5.10
|6.60
|10
|23.75
|50
|2,940
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|21.27
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.80
|22.80
|23.75
|24.06
|33.75
|70
|225
|7,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|9
|9
|10
|12
|15
|17
|19
|30
|18
|20
|40
|20
|25
|60
|100
|1,500
|1776-1976-S Bold Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...
|1776-1976-S Bold Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.40
|3.90
|5.40
|6.60
|7.20
|9.37
|10
|11.25
|13.75
|17.50
|26.25
|5
|6
|7
|8
|9
|9
|10
|15
|15
|12
|20
|17
|15
|25
|30
|5,000
|1776-1976-S Thin Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...
|1776-1976-S Thin Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.40
|3.90
|4.80
|6.60
|7.80
|10
|10.62
|10.62
|11.25
|12.50
|13.75
|5
|6
|7
|8
|9
|9
|10
|15
|15
|12
|20
|17
|15
|25
|30
|3,000