|1798 $1 Large Eagle -- Graffiti -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (71/1013). PCGS
|1798 $1 Large Eagle -- Graffiti -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (71/1013). PCGS
|VF-20
|1,175.00
|
|Heritage Auctions
|23903
|Genuine PCGS
|1798 $1 Large Eagle -- Improperly Cleaned -- NGC Details. VG. NGC Census: (24/1283). PCGS
|1798 $1 Large Eagle -- Improperly Cleaned -- NGC Details. VG. NGC Census: (24/1283). PCGS
|VG-8
|881.25
|
|Heritage Auctions
|8208
|NGC Details
|1799 $1 -- Damage -- PCGS Genuine.
|1799 $1 -- Damage -- PCGS Genuine.
|VF-20
|990.00
|
|Heritage Auctions
|7697
|Genuine PCGS
|1799 $1 -- Repaired, Devices Engraved & Plugged -- PCGS Genuine Secure.
|1799 $1 -- Repaired, Devices Engraved & Plugged -- PCGS Genuine Secure.
|VF-20
|432.00
|
|Heritage Auctions
|7698
|Genuine PCGS
|1800 $1 -- Graffiti -- PCGS Genuine.
|1800 $1 -- Graffiti -- PCGS Genuine.
|VF-20
|552.00
|
|Heritage Auctions
|7651
|Genuine PCGS
|1800 $1 -- Altered Surfaces -- ANACS.
|1800 $1 -- Altered Surfaces -- ANACS.
|EF-40
|1,800.00
|
|Heritage Auctions
|7210
|ANACS
|1801 $1 -- Cleaned -- ANACS.
|1801 $1 -- Cleaned -- ANACS.
|EF-40
|2,350.00
|
|Heritage Auctions
|3712
|ANACS
|1801 $1 -- Cleaned -- ANACS. VG8 Details. NGC Census: (4/262). PCGS
|1801 $1 -- Cleaned -- ANACS. VG8 Details. NGC Census: (4/262). PCGS
|VG-8
|822.50
|
|Heritage Auctions
|8111
|ANACS
|1803 $1 -- Rev Rim Details -- Small 3 NGC Details.
|1803 $1 -- Rev Rim Details -- Small 3 NGC Details.
|VF-20
|1,320.00
|
|Heritage Auctions
|7654
|
|1803 $1 Large 3 -- Harshly Cleaned -- PCGS Genuine.
|1803 $1 Large 3 -- Harshly Cleaned -- PCGS Genuine.
|VF-20
|1,260.00
|
|Heritage Auctions
|8593
|Genuine PCGS