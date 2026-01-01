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Draped Bust, Heraldic Eagle Dollar

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Draped Bust, Heraldic Eagle Dollar

Dollars with heft: Flowing Hair, Draped Bust dollars

By William T. Gibbs
COIN WORLD Staff

Pick up one of the nation's first silver dollars – whether it bears the Flowing Hair or Draped Bust design – and take m...READ MORE

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Draped Bust, Heraldic Eagle Dollar
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Draped Bust, Heraldic Eagle Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 EF-45 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65
1798 1798 950 1,230 1,380 1,750 2,560 4,660 5,000 6,880 7,560 9,160 14,190 21,880 27,940 32,060 56,880 111,560 237,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1798 Knob 9, 10 Arrows 1798 Knob 9, 10 Arrows 1,000 1,250 1,750 2,250 3,000 5,500 7,500 9,500 -.- 15,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1798 Knob 9, 4 Vertical Lines in Shield 1798 Knob 9, 4 Vertical Lines in Shield -.- -.- -.- 5,000 6,000 7,000 7,500 15,000 -.- -.- -.- -.- -.- 87,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1798 Knob 9, 5 Vertical Lines in Shield 1798 Knob 9, 5 Vertical Lines in Shield 950 1,100 1,500 2,000 2,750 4,500 5,500 7,500 -.- 9,500 -.- -.- -.- -.- 86,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1798 Pointed 9, 10 Arrows 1798 Pointed 9, 10 Arrows 950 1,100 1,500 2,000 2,500 5,500 6,500 7,500 -.- 8,500 12,500 -.- -.- -.- 65,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1798 Pointed 9, 4 Berries 1798 Pointed 9, 4 Berries 950 1,100 1,500 2,000 2,650 4,250 5,000 6,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1798 Pointed 9, 5 Vertical Lines in Shield 1798 Pointed 9, 5 Vertical Lines in Shield 1,000 1,250 1,750 2,250 3,000 5,500 6,000 10,000 -.- 12,000 22,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1798 Pointed 9, Close Date 1798 Pointed 9, Close Date 950 1,100 1,500 2,000 2,750 4,500 5,750 7,000 -.- 10,000 12,500 -.- -.- 30,000 -.- 115,000 250,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1798 Pointed 9, Wide Date 1798 Pointed 9, Wide Date 950 1,100 1,500 2,000 3,000 4,250 5,000 7,000 -.- 8,500 15,000 25,000 -.- 33,000 60,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1799 1799 950 1,140 1,380 2,410 3,440 5,660 5,000 7,310 8,530 11,560 19,810 23,060 25,940 31,690 57,190 115,310 178,130 325,000 828,000 -.- -.- -.- -.-
1799 8x5 Obverse Stars 1799 8x5 Obverse Stars 950 1,150 1,650 2,100 3,000 6,500 8,500 11,000 -.- 20,000 40,000 -.- -.- -.- -.- 200,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1799 Irregular Date, 13 Reverse Stars 1799 Irregular Date, 13 Reverse Stars 950 1,100 1,500 2,250 2,750 5,000 7,500 10,000 -.- 12,500 20,000 30,000 -.- 50,000 75,000 150,000 200,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1799 Irregular Date, 15 Reverse Stars 1799 Irregular Date, 15 Reverse Stars 950 1,100 1,500 2,250 2,750 5,000 8,500 10,000 -.- 25,000 -.- -.- -.- -.- -.- 140,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1799/8 13 Reverse Stars 1799/8 13 Reverse Stars 950 1,100 1,500 2,000 2,750 5,750 6,000 7,250 -.- 12,000 15,000 25,000 -.- 40,000 50,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1799/8 15 Reverse Stars 1799/8 15 Reverse Stars 950 1,140 1,320 2,090 3,160 5,310 6,000 8,220 9,280 11,720 15,310 24,060 26,880 36,060 58,440 128,130 187,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1800 1800 950 1,140 1,290 1,810 3,030 5,090 5,250 7,220 9,090 10,560 16,250 27,500 29,690 39,440 61,690 120,630 175,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1800 12 Arrows 1800 12 Arrows 950 1,100 1,500 2,000 2,750 4,250 5,750 8,500 -.- 12,000 17,500 27,500 -.- 37,500 50,000 72,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1800 AMERICAI 1800 AMERICAI 950 1,100 1,500 2,000 3,000 5,250 6,250 9,000 -.- 10,000 18,000 -.- -.- -.- 85,000 100,000 250,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1800 AMERICAI, Wide Date, Low 8 1800 AMERICAI, Wide Date, Low 8 950 1,100 1,500 2,500 3,500 5,500 6,500 11,500 -.- 12,500 25,000 -.- -.- 67,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1800 Dotted Date 1800 Dotted Date 950 1,100 1,500 2,000 2,750 4,500 5,250 8,500 -.- 15,000 32,500 -.- -.- -.- 57,500 125,000 130,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1800 Wide Date, Low 8 1800 Wide Date, Low 8 950 1,100 1,500 2,000 2,750 4,500 5,000 8,250 -.- 11,000 20,000 25,000 -.- 35,000 70,000 110,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1801 1801 950 1,140 1,620 1,970 3,250 5,590 6,750 8,280 9,560 11,090 19,560 25,000 30,310 44,690 103,130 143,750 387,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1802 Curl Top 2 1802 Curl Top 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 450,000 1,000,000
1802 Narrow Date 1802 Narrow Date 950 1,100 1,500 2,250 3,000 4,750 5,250 7,000 -.- 15,000 20,000 -.- -.- 40,000 -.- -.- 175,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1802 Wide Date 1802 Wide Date 950 1,100 1,500 2,250 3,000 5,000 5,500 7,500 -.- 14,000 25,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1802/1 Narrow Date 1802/1 Narrow Date 950 1,100 1,500 2,250 3,500 5,000 7,000 8,000 -.- 11,000 17,500 -.- -.- 52,500 90,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1802/1 Wide Date 1802/1 Wide Date 950 1,200 1,500 2,250 3,250 4,500 6,250 7,750 -.- 15,000 20,000 -.- -.- -.- -.- 200,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1803 Large 3 1803 Large 3 950 1,100 1,500 2,250 2,750 5,250 6,250 7,250 -.- 13,500 20,000 27,500 -.- 40,000 60,000 -.- 700,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1803 Small 3 1803 Small 3 950 1,140 1,320 2,190 3,060 4,720 5,750 8,220 10,940 12,940 19,060 21,880 24,380 48,130 90,630 153,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1804 Original, struck circa 1834 1804 Original, struck circa 1834 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000
1804 Restrike, Lettered Edge, struck circa 1858 1804 Restrike, Lettered Edge, struck circa 1858 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,750,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1798 $1 Large Eagle -- Graffiti -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (71/1013). PCGS 1798 $1 Large Eagle -- Graffiti -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (71/1013). PCGS VF-20 1,175.00 Heritage Auctions 23903 Genuine PCGS
1798 $1 Large Eagle -- Improperly Cleaned -- NGC Details. VG. NGC Census: (24/1283). PCGS 1798 $1 Large Eagle -- Improperly Cleaned -- NGC Details. VG. NGC Census: (24/1283). PCGS VG-8 881.25 Heritage Auctions 8208 NGC Details
1799 $1 -- Damage -- PCGS Genuine. 1799 $1 -- Damage -- PCGS Genuine. VF-20 990.00 Heritage Auctions 7697 Genuine PCGS
1799 $1 -- Repaired, Devices Engraved & Plugged -- PCGS Genuine Secure. 1799 $1 -- Repaired, Devices Engraved & Plugged -- PCGS Genuine Secure. VF-20 432.00 Heritage Auctions 7698 Genuine PCGS
1800 $1 -- Graffiti -- PCGS Genuine. 1800 $1 -- Graffiti -- PCGS Genuine. VF-20 552.00 Heritage Auctions 7651 Genuine PCGS
1800 $1 -- Altered Surfaces -- ANACS. 1800 $1 -- Altered Surfaces -- ANACS. EF-40 1,800.00 Heritage Auctions 7210 ANACS
1801 $1 -- Cleaned -- ANACS. 1801 $1 -- Cleaned -- ANACS. EF-40 2,350.00 Heritage Auctions 3712 ANACS
1801 $1 -- Cleaned -- ANACS. VG8 Details. NGC Census: (4/262). PCGS 1801 $1 -- Cleaned -- ANACS. VG8 Details. NGC Census: (4/262). PCGS VG-8 822.50 Heritage Auctions 8111 ANACS
1803 $1 -- Rev Rim Details -- Small 3 NGC Details. 1803 $1 -- Rev Rim Details -- Small 3 NGC Details. VF-20 1,320.00 Heritage Auctions 7654
1803 $1 Large 3 -- Harshly Cleaned -- PCGS Genuine. 1803 $1 Large 3 -- Harshly Cleaned -- PCGS Genuine. VF-20 1,260.00 Heritage Auctions 8593 Genuine PCGS