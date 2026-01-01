|2018-D GW signature, 1st Patent
|2018-D GW signature, 1st Patent
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P GW signature, 1st Patent
|2018-P GW signature, 1st Patent
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S GW signature, 1st Patent
|2018-S GW signature, 1st Patent
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2018-S GW signature, 1st Patent, Reverse Proof
|2018-S GW signature, 1st Patent, Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2019-D DE
|2019-D DE
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-D GA
|2019-D GA
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-D NJ
|2019-D NJ
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-D PA
|2019-D PA
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P DE
|2019-P DE
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P GA
|2019-P GA
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P NJ
|2019-P NJ
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-P PA
|2019-P PA
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-S DE
|2019-S DE
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2019-S DE Reverse Proof
|2019-S DE Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2019-S GA
|2019-S GA
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2019-S GA Reverse Proof
|2019-S GA Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2019-S NJ
|2019-S NJ
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2019-S NJ Reverse Proof
|2019-S NJ Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2019-S PA
|2019-S PA
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2019-S PA Reverse Proof
|2019-S PA Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2020-D CT
|2020-D CT
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D MA
|2020-D MA
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D MD
|2020-D MD
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-D SC
|2020-D SC
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P CT
|2020-P CT
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P MA
|2020-P MA
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P MD
|2020-P MD
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-P SC
|2020-P SC
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S CT
|2020-S CT
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2020-S CT Reverse Proof
|2020-S CT Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2020-S MA
|2020-S MA
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2020-S MA Reverse Proof
|2020-S MA Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2020-S MD
|2020-S MD
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2020-S MD Reverse Proof
|2020-S MD Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2020-S SC
|2020-S SC
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2020-S SC Reverse Proof
|2020-S SC Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2021-D NC
|2021-D NC
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-D NH
|2021-D NH
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-D NY
|2021-D NY
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-D VA
|2021-D VA
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-P NC
|2021-P NC
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-P NH
|2021-P NH
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-P NY
|2021-P NY
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-P VA
|2021-P VA
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-S NC
|2021-S NC
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2021-S NC Reverse Proof
|2021-S NC Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2021-S NH
|2021-S NH
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2021-S NH Reverse Proof
|2021-S NH Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2021-S NY
|2021-S NY
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2021-S NY Reverse Proof
|2021-S NY Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2021-S VA
|2021-S VA
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2021-S VA Reverse Proof
|2021-S VA Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2022-D KY
|2022-D KY
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-D RI
|2022-D RI
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-D TN
|2022-D TN
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-D VT
|2022-D VT
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P KY
|2022-P KY
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P RI
|2022-P RI
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P TN
|2022-P TN
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-P VT
|2022-P VT
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-S KY
|2022-S KY
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2022-S KY Reverse Proof
|2022-S KY Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2022-S RI
|2022-S RI
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2022-S RI Reverse Proof
|2022-S RI Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2022-S TN
|2022-S TN
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2022-S TN Reverse Proof
|2022-S TN Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2022-S VT
|2022-S VT
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2022-S VT Reverse Proof
|2022-S VT Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45
|2023-D IN
|2023-D IN
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-D MS
|2023-D MS
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-D OH
|2023-D OH
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P IN
|2023-P IN
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P LA
|2023-P LA
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P MS
|2023-P MS
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-P OH
|2023-P OH
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-S IN
|2023-S IN
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2023-S LA
|2023-S LA
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2023-S MS
|2023-S MS
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2023-S OH
|2023-S OH
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2024-D AL
|2024-D AL
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-D IL
|2024-D IL
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-D ME
|2024-D ME
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-D MO
|2024-D MO
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-P AL
|2024-P AL
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-P IL
|2024-P IL
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-P ME
|2024-P ME
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-P MO
|2024-P MO
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2024-S AL
|2024-S AL
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2024-S IL
|2024-S IL
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2024-S ME
|2024-S ME
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2024-S MO
|2024-S MO
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25