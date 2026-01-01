Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

American Eagles

Enlarge
Enlarge
American Eagles

American Eagle 1-ounce silver bullion coins

The American Eagle 1-ounce silver bullion coin was introduced during first-strike ceremonies on Oct. 29, 1986.

The American Eagle silver bullion program came into being a...READ MORE

- Buy & Sell -
American Eagles
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
American Eagles
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

American Eagles
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-65 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1986 (S) Silver $11986 (S) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 55 55 55 122 1,333 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1986-S Silver $11986-S Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 -.- -.- 65 131 470
1987 (S) Silver $11987 (S) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 74 1,067 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1987-S Silver $11987-S Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 -.- -.- 65 99 410
1988 (S) Silver $11988 (S) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 77 1,933 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1988-S Silver $11988-S Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 -.- -.- 65 97 390
1989 (S or W) Silver $11989 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 81 1,258 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1989-S Silver $11989-S Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 -.- -.- 65 93 265
1990 (S or W) Silver $11990 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 96 4,033 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1990-S Silver $11990-S Silver $1 58.30 58.30 59.40 60.50 61.60 69.30 71.50 78.20 83.95 93.75 225 60 -.- -.- 65 98 223
1991 (S or W) Silver $11991 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 77 2,117 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1991-S Silver $11991-S Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 -.- -.- 65 93 347
1992 (S or W) Silver $11992 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 76 1,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1992-S Silver $11992-S Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 -.- -.- 65 93 335
1993 (S or W) Silver $11993 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 77 3,900 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1993-P Silver $11993-P Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 65 -.- -.- 70 127 892
1994 (S or W) Silver $11994 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 117 10,333 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1994-P Silver $11994-P Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100 -.- -.- 100 147 933
1995 (S or W) Silver $11995 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 94 1,367 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1995-P Silver $11995-P Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 -.- -.- 65 95 392
1995-W Silver $11995-W Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,500 2,525 2,550 2,800 3,683 19,667
1996 (S or W) Silver $11996 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 50 55 55 58 128 4,350 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1996-P Silver $11996-P Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 102 405
1997 (S or W) Silver $11997 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 83 1,317 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1997-P Silver $11997-P Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 115 505
1998 (S or W) Silver $11998 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 77 1,233 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1998-P Silver $11998-P Silver $1 58.30 58.30 59.40 60.50 61.60 69.30 71.50 78.20 83.95 93.75 200 60 60 60 65 93 225
1999 (S or W) Silver $11999 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 77 10,167 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P Silver $11999-P Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 92 313
2000 (S or W) Silver $12000 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 73 5,417 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2000-P Silver $12000-P Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 92 363
2001 (W) Silver $12001 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 67 1,083 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2001-W Silver $12001-W Silver $1 58.30 58.30 59.40 60.50 61.60 69.30 71.50 78.20 83.95 93.75 168.75 60 60 60 65 93 173
2002 (W) Silver $12002 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 64 245 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2002-W Silver $12002-W Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 94 168
2003 (W) Silver $12003 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 68 162 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2003-W Silver $12003-W Silver $1 58.30 58.30 59.40 60.50 61.60 69.30 71.50 78.20 83.95 93.75 143.75 60 60 60 65 90 147
2004 (W) Silver $12004 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 60 135 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2004-W Silver $12004-W Silver $1 58.30 58.30 59.40 60.50 61.60 69.30 71.50 78.20 83.95 93.75 150 60 60 60 65 90 148
2005 (W) Silver $12005 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 61 130 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2005-W Silver $12005-W Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 91 138
2006 (W) Silver $12006 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 50 55 63 145 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-P Reverse Proof Silver $12006-P Reverse Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 125 125 125 125 127 360
2006-W Burnished Uncirculated Silver $12006-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 50 50 50 55 72 162 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2006-W Proof Silver $12006-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 90 127
2007 (W) Silver $12007 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 57 102 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Burnished Uncirculated Silver $12007-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 62 95 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-W Proof Silver $12007-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 91 132
2008 (W) Silver $12008 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 56 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Silver $12008-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 62 95 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Burnished Uncirculated Reverse of 2007 Silver $12008-W Burnished Uncirculated Reverse of 2007 Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 400 425 450 450 502 1,167 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2008-W Proof Silver $12008-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 90 138
2009 (W) Silver $12009 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 57 83 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010 (W) Silver $12010 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 59 77 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2010-W Proof Silver $12010-W Proof Silver $1 45.10 45.10 46.20 47.30 50.60 54 55.20 56.40 61.25 67.50 100 60 60 60 60 90 123
2011 (S or W) Silver $12011 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 60 83 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-P Reverse Proof Silver $12011-P Reverse Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 200 200 200 200 258 447
2011-S Burnished Uncirculated Silver $12011-S Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 150 150 150 150 175 275 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-W Burnished Uncirculated Silver $12011-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 53 88 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2011-W Proof Silver $12011-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 87 130
2012 (S or W) Silver $12012 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 52 67 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-S Proof Silver $12012-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 93 145
2012-S Reverse Proof Silver $12012-S Reverse Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 70 67 70 70 118 240
2012-W Burnished Uncirculated Silver $12012-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 46 45 45 45 58 90 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2012-W Proof Silver $12012-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 91 130
2013 (S or W) Silver $12013 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 54 74 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-W Burnished Uncirculated Silver $12013-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 40 45 68 122 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-W Enhanced Uncirculated Silver $12013-W Enhanced Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 50 55 87 113 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2013-W Proof Silver $12013-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 89 123
2013-W Reverse Proof Silver $12013-W Reverse Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 90 90 103 173
2014 (S or W) Silver $12014 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 58 73 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Burnished Uncirculated Silver $12014-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 50 55 61 89 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2014-W Proof Silver $12014-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 89 130
2015 (S or W) Silver $12015 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 59 77 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Burnished Uncirculated Silver $12015-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 50 60 122 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2015-W Proof Silver $12015-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 89 130
2016 (S or W) Silver $12016 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 52 103 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Burnished Uncirculated Silver $12016-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 50 55 63 108 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2016-W Proof Silver $12016-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 94 142
2017 (S or W) Silver $12017 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 51 77 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-S Proof Silver $12017-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 96 147
2017-W Burnished Uncirculated Silver $12017-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 58 92 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2017-W Proof Silver $12017-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 89 127
2018 (S or W) Silver $12018 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 59 75 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S Proof Silver $12018-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 89 127
2018-W Burnished Uncirculated Silver $12018-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 58 87 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-W Proof Silver $12018-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 89 127
2019 (S or W) Silver $12019 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 54 74 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-S Enhanced Rev Proof Silver $12019-S Enhanced Rev Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,300 2,633
2019-S Proof Silver $12019-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 90 132
2019-W Burnished Uncirculated Silver $12019-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 65 96 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2019-W Enhanced Rev Proof Silver $12019-W Enhanced Rev Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 90 90 90 90 135 195
2019-W Proof Silver $12019-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 65 89 127
2020 (S or W) Silver $12020 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 60 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-S Proof Silver $12020-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 65 70 70 89 127
2020-W Burnished Uncirculated Silver $12020-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 65 113 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020-W Proof Silver $12020-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 65 60 65 89 127
2020-W Proof WW II Privy Silver $12020-W Proof WW II Privy Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 300 300 350 435 808
2021 (S or W) Silver $12021 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 53 72 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021 (S or W) Silver $12021 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 52 67 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-S Proof Silver $12021-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 88 138
2021-S Reverse Proof Silver $12021-S Reverse Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100 100 100 100 133 192
2021-W Burnished Uncirculated Silver $12021-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 59 93 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2021-W Proof Silver $12021-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 92 132
2021-W Proof Silver $12021-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 65 70 70 87 127
2021-W Reverse Proof Silver $12021-W Reverse Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100 100 100 100 123 205
2022 (S or W) Silver $12022 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 51 67 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-S Proof Silver $12022-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 88 148
2022-W Burnished Uncirculated Silver $12022-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 50 59 83 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2022-W Proof Silver $12022-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 83 123
2023 (S or W) Silver $12023 (S or W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 45 60 65 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-S Proof Silver $12023-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 80 100
2023-W Burnished Uncirculated Silver $12023-W Burnished Uncirculated Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- 45 45 45 50 60 80 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2023-W Proof Silver $12023-W Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 80 100
2024-S Proof Silver $12024-S Proof Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60 60 60 60 80 100
2025 (W) Silver $12025 (W) Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 95 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2025-W Silver $12025-W Silver $1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100 138
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified