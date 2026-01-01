|1986 (S) Silver $1
|1986 (S) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|55
|55
|55
|122
|1,333
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1986-S Silver $1
|1986-S Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|-.-
|-.-
|65
|131
|470
|1987 (S) Silver $1
|1987 (S) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|74
|1,067
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1987-S Silver $1
|1987-S Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|-.-
|-.-
|65
|99
|410
|1988 (S) Silver $1
|1988 (S) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|77
|1,933
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1988-S Silver $1
|1988-S Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|-.-
|-.-
|65
|97
|390
|1989 (S or W) Silver $1
|1989 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|81
|1,258
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1989-S Silver $1
|1989-S Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|-.-
|-.-
|65
|93
|265
|1990 (S or W) Silver $1
|1990 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|96
|4,033
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1990-S Silver $1
|1990-S Silver $1
|58.30
|58.30
|59.40
|60.50
|61.60
|69.30
|71.50
|78.20
|83.95
|93.75
|225
|60
|-.-
|-.-
|65
|98
|223
|1991 (S or W) Silver $1
|1991 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|77
|2,117
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1991-S Silver $1
|1991-S Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|-.-
|-.-
|65
|93
|347
|1992 (S or W) Silver $1
|1992 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|76
|1,650
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1992-S Silver $1
|1992-S Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|-.-
|-.-
|65
|93
|335
|1993 (S or W) Silver $1
|1993 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|77
|3,900
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1993-P Silver $1
|1993-P Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|65
|-.-
|-.-
|70
|127
|892
|1994 (S or W) Silver $1
|1994 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|117
|10,333
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1994-P Silver $1
|1994-P Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|-.-
|-.-
|100
|147
|933
|1995 (S or W) Silver $1
|1995 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|94
|1,367
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1995-P Silver $1
|1995-P Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|-.-
|-.-
|65
|95
|392
|1995-W Silver $1
|1995-W Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2,500
|2,525
|2,550
|2,800
|3,683
|19,667
|1996 (S or W) Silver $1
|1996 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|50
|55
|55
|58
|128
|4,350
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1996-P Silver $1
|1996-P Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|102
|405
|1997 (S or W) Silver $1
|1997 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|83
|1,317
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1997-P Silver $1
|1997-P Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|115
|505
|1998 (S or W) Silver $1
|1998 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|77
|1,233
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1998-P Silver $1
|1998-P Silver $1
|58.30
|58.30
|59.40
|60.50
|61.60
|69.30
|71.50
|78.20
|83.95
|93.75
|200
|60
|60
|60
|65
|93
|225
|1999 (S or W) Silver $1
|1999 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|77
|10,167
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1999-P Silver $1
|1999-P Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|92
|313
|2000 (S or W) Silver $1
|2000 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|73
|5,417
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2000-P Silver $1
|2000-P Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|92
|363
|2001 (W) Silver $1
|2001 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|67
|1,083
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2001-W Silver $1
|2001-W Silver $1
|58.30
|58.30
|59.40
|60.50
|61.60
|69.30
|71.50
|78.20
|83.95
|93.75
|168.75
|60
|60
|60
|65
|93
|173
|2002 (W) Silver $1
|2002 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|64
|245
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2002-W Silver $1
|2002-W Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|94
|168
|2003 (W) Silver $1
|2003 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|68
|162
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2003-W Silver $1
|2003-W Silver $1
|58.30
|58.30
|59.40
|60.50
|61.60
|69.30
|71.50
|78.20
|83.95
|93.75
|143.75
|60
|60
|60
|65
|90
|147
|2004 (W) Silver $1
|2004 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|60
|135
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2004-W Silver $1
|2004-W Silver $1
|58.30
|58.30
|59.40
|60.50
|61.60
|69.30
|71.50
|78.20
|83.95
|93.75
|150
|60
|60
|60
|65
|90
|148
|2005 (W) Silver $1
|2005 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|61
|130
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2005-W Silver $1
|2005-W Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|91
|138
|2006 (W) Silver $1
|2006 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|50
|55
|63
|145
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-P Reverse Proof Silver $1
|2006-P Reverse Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|125
|125
|125
|125
|127
|360
|2006-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2006-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|50
|50
|50
|55
|72
|162
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2006-W Proof Silver $1
|2006-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|90
|127
|2007 (W) Silver $1
|2007 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|57
|102
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2007-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|62
|95
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-W Proof Silver $1
|2007-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|91
|132
|2008 (W) Silver $1
|2008 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|56
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2008-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|62
|95
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Burnished Uncirculated Reverse of 2007 Silver $1
|2008-W Burnished Uncirculated Reverse of 2007 Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|400
|425
|450
|450
|502
|1,167
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Proof Silver $1
|2008-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|90
|138
|2009 (W) Silver $1
|2009 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|57
|83
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010 (W) Silver $1
|2010 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|59
|77
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-W Proof Silver $1
|2010-W Proof Silver $1
|45.10
|45.10
|46.20
|47.30
|50.60
|54
|55.20
|56.40
|61.25
|67.50
|100
|60
|60
|60
|60
|90
|123
|2011 (S or W) Silver $1
|2011 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|60
|83
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-P Reverse Proof Silver $1
|2011-P Reverse Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|200
|200
|200
|200
|258
|447
|2011-S Burnished Uncirculated Silver $1
|2011-S Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|150
|150
|150
|150
|175
|275
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2011-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|53
|88
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2011-W Proof Silver $1
|2011-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|87
|130
|2012 (S or W) Silver $1
|2012 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|52
|67
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S Proof Silver $1
|2012-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|93
|145
|2012-S Reverse Proof Silver $1
|2012-S Reverse Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|70
|67
|70
|70
|118
|240
|2012-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2012-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|46
|45
|45
|45
|58
|90
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-W Proof Silver $1
|2012-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|91
|130
|2013 (S or W) Silver $1
|2013 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|54
|74
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2013-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|40
|45
|68
|122
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-W Enhanced Uncirculated Silver $1
|2013-W Enhanced Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|50
|55
|87
|113
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2013-W Proof Silver $1
|2013-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|89
|123
|2013-W Reverse Proof Silver $1
|2013-W Reverse Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|90
|90
|103
|173
|2014 (S or W) Silver $1
|2014 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|58
|73
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2014-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|50
|55
|61
|89
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2014-W Proof Silver $1
|2014-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|89
|130
|2015 (S or W) Silver $1
|2015 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|59
|77
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2015-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|50
|60
|122
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2015-W Proof Silver $1
|2015-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|89
|130
|2016 (S or W) Silver $1
|2016 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|52
|103
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2016-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|50
|55
|63
|108
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-W Proof Silver $1
|2016-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|94
|142
|2017 (S or W) Silver $1
|2017 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|51
|77
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Proof Silver $1
|2017-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|96
|147
|2017-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2017-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|58
|92
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-W Proof Silver $1
|2017-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|89
|127
|2018 (S or W) Silver $1
|2018 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|59
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Proof Silver $1
|2018-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|89
|127
|2018-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2018-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|58
|87
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-W Proof Silver $1
|2018-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|89
|127
|2019 (S or W) Silver $1
|2019 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|54
|74
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-S Enhanced Rev Proof Silver $1
|2019-S Enhanced Rev Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,000
|1,000
|1,000
|1,000
|1,300
|2,633
|2019-S Proof Silver $1
|2019-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|90
|132
|2019-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2019-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|65
|96
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2019-W Enhanced Rev Proof Silver $1
|2019-W Enhanced Rev Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|90
|90
|90
|90
|135
|195
|2019-W Proof Silver $1
|2019-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|89
|127
|2020 (S or W) Silver $1
|2020 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|60
|80
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Proof Silver $1
|2020-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|65
|70
|70
|89
|127
|2020-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2020-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|65
|113
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Proof Silver $1
|2020-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|65
|60
|65
|89
|127
|2020-W Proof WW II Privy Silver $1
|2020-W Proof WW II Privy Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|350
|435
|808
|2021 (S or W) Silver $1
|2021 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|53
|72
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021 (S or W) Silver $1
|2021 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|52
|67
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-S Proof Silver $1
|2021-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|88
|138
|2021-S Reverse Proof Silver $1
|2021-S Reverse Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|100
|100
|100
|133
|192
|2021-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2021-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|59
|93
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2021-W Proof Silver $1
|2021-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|92
|132
|2021-W Proof Silver $1
|2021-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|65
|70
|70
|87
|127
|2021-W Reverse Proof Silver $1
|2021-W Reverse Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|100
|100
|100
|123
|205
|2022 (S or W) Silver $1
|2022 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|51
|67
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-S Proof Silver $1
|2022-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|88
|148
|2022-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2022-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|50
|59
|83
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-W Proof Silver $1
|2022-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|83
|123
|2023 (S or W) Silver $1
|2023 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|60
|65
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-S Proof Silver $1
|2023-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|80
|100
|2023-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2023-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|50
|60
|80
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-W Proof Silver $1
|2023-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|80
|100
|2024-S Proof Silver $1
|2024-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|80
|100
|2025 (W) Silver $1
|2025 (W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|95
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2025-W Silver $1
|2025-W Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|138