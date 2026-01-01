|2023 (S or W) Silver $1
|2023 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|60
|65
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-S Proof Silver $1
|2023-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|80
|100
|2023-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2023-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|50
|60
|80
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2023-W Proof Silver $1
|2023-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|80
|100