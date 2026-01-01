|2022 (S or W) Silver $1
|2022 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|51
|67
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-S Proof Silver $1
|2022-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|88
|148
|2022-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2022-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|50
|59
|83
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2022-W Proof Silver $1
|2022-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|60
|83
|123