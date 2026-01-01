|2021 (S or W) Silver $1
|2021 (S or W) Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|53
|72
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|2021 (S or W) Silver $1
|2021 (S or W) Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|52
|67
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|2021-S Proof Silver $1
|2021-S Proof Silver $1
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|60
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|88
|138
|2021-S Reverse Proof Silver $1
|2021-S Reverse Proof Silver $1
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|100
|100
|100
|100
|133
|192
|2021-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2021-W Burnished Uncirculated Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|59
|93
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|2021-W Proof Silver $1
|2021-W Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|60
|92
|132
|2021-W Proof Silver $1
|2021-W Proof Silver $1
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|60
|65
|70
|70
|87
|127
|2021-W Reverse Proof Silver $1
|2021-W Reverse Proof Silver $1
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|100
|100
|100
|100
|123
|205