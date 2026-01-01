|2020 (S or W) Silver $1
|2020 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|60
|80
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-S Proof Silver $1
|2020-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|65
|70
|70
|89
|127
|2020-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2020-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|65
|113
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2020-W Proof Silver $1
|2020-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|65
|60
|65
|89
|127
|2020-W Proof WW II Privy Silver $1
|2020-W Proof WW II Privy Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|300
|300
|300
|350
|435
|808