|2019 (S or W) Silver $1
|2019 (S or W) Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|54
|74
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|2019-S Enhanced Rev Proof Silver $1
|2019-S Enhanced Rev Proof Silver $1
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|1,000
|1,000
|1,000
|1,000
|1,300
|2,633
|2019-S Proof Silver $1
|2019-S Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|65
|90
|132
|2019-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2019-W Burnished Uncirculated Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|65
|96
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|2019-W Enhanced Rev Proof Silver $1
|2019-W Enhanced Rev Proof Silver $1
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|90
|90
|90
|90
|135
|195
|2019-W Proof Silver $1
|2019-W Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|65
|89
|127