Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

No result found

Enlarge
Enlarge
No result found

...READ MORE

- Buy & Sell -
No result found
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
No result found
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

American Innovation dollars
  MS-60 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-67 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 DC PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  MS-60 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-67 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 DC PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
2018-D GW signature, 1st Patent 2018-D GW signature, 1st Patent 2 2 2 2 3 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-P GW signature, 1st Patent 2018-P GW signature, 1st Patent 2 2 2 2 3 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2018-S GW signature, 1st Patent 2018-S GW signature, 1st Patent -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8 8 8 8 8 8 9 9 15 25
2018-S GW signature, 1st Patent, Reverse Proof 2018-S GW signature, 1st Patent, Reverse Proof -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 10 10 10 10 10 10 12 25 45
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified