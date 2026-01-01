|2018-D GW signature, 1st Patent
|2018-D GW signature, 1st Patent
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-P GW signature, 1st Patent
|2018-P GW signature, 1st Patent
|2
|2
|2
|2
|3
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S GW signature, 1st Patent
|2018-S GW signature, 1st Patent
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|15
|25
|2018-S GW signature, 1st Patent, Reverse Proof
|2018-S GW signature, 1st Patent, Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|12
|25
|45