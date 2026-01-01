|2018 (S or W) Silver $1
|2018 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|59
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-S Proof Silver $1
|2018-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|89
|127
|2018-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2018-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|58
|87
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2018-W Proof Silver $1
|2018-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|89
|127