|2017 (S or W) Silver $1
|2017 (S or W) Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|51
|77
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Proof Silver $1
|2017-S Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|96
|147
|2017-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2017-W Burnished Uncirculated Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|45
|45
|45
|45
|58
|92
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-W Proof Silver $1
|2017-W Proof Silver $1
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|60
|60
|60
|65
|89
|127