|2016-D G. Ford
|2016-D G. Ford
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D R. Nixon
|2016-D R. Nixon
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-D R. Reagan
|2016-D R. Reagan
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P G. Ford
|2016-P G. Ford
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P R. Nixon
|2016-P R. Nixon
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-P R. Reagan
|2016-P R. Reagan
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2016-S G. Ford
|2016-S G. Ford
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2016-S R. Nixon
|2016-S R. Nixon
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2016-S R. Reagan
|2016-S R. Reagan
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2016-S R. Reagan Reverse Proof
|2016-S R. Reagan Reverse Proof
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|120
|-.-