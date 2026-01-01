|2013 (S or W) Silver $1
|2013 (S or W) Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|54
|74
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|2013-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2013-W Burnished Uncirculated Silver $1
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|45
|45
|40
|45
|68
|122
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|2013-W Enhanced Uncirculated Silver $1
|2013-W Enhanced Uncirculated Silver $1
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|45
|45
|50
|55
|87
|113
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|2013-W Proof Silver $1
|2013-W Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|60
|89
|123
|2013-W Reverse Proof Silver $1
|2013-W Reverse Proof Silver $1
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|60
|60
|90
|90
|103
|173