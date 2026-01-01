|2012-D B. Harrison
|2012-D B. Harrison
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D C. Arthur
|2012-D C. Arthur
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D G. Cleveland (First Term)
|2012-D G. Cleveland (First Term)
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-D G. Cleveland (Second Term)
|2012-D G. Cleveland (Second Term)
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P B. Harrison
|2012-P B. Harrison
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P C. Arthur
|2012-P C. Arthur
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P G. Cleveland (First Term)
|2012-P G. Cleveland (First Term)
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-P G. Cleveland (Second Term)
|2012-P G. Cleveland (Second Term)
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|3
|10
|20
|75
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2012-S B. Harrison
|2012-S B. Harrison
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2012-S C. Arthur
|2012-S C. Arthur
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2012-S G. Cleveland (First Term)
|2012-S G. Cleveland (First Term)
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2012-S G. Cleveland (Second Term)
|2012-S G. Cleveland (Second Term)
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50