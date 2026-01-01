|2012 (S or W) Silver $1
|2012 (S or W) Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|52
|67
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|2012-S Proof Silver $1
|2012-S Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|60
|93
|145
|2012-S Reverse Proof Silver $1
|2012-S Reverse Proof Silver $1
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|70
|67
|70
|70
|118
|240
|2012-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2012-W Burnished Uncirculated Silver $1
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|46
|45
|45
|45
|58
|90
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|2012-W Proof Silver $1
|2012-W Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|60
|91
|130