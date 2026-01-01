|2011 (S or W) Silver $1
|2011 (S or W) Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|60
|83
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|2011-P Reverse Proof Silver $1
|2011-P Reverse Proof Silver $1
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|200
|200
|200
|200
|258
|447
|2011-S Burnished Uncirculated Silver $1
|2011-S Burnished Uncirculated Silver $1
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|150
|150
|150
|150
|175
|275
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|2011-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2011-W Burnished Uncirculated Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|53
|88
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|2011-W Proof Silver $1
|2011-W Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|60
|87
|130