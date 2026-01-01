|2010-D Iroquois Confederacy
|2010-D Iroquois Confederacy
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|150
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|2010-D Iroquois Confederacy Satin Finish
|2010-D Iroquois Confederacy Satin Finish
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|25
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|2010-P Iroquois Confederacy
|2010-P Iroquois Confederacy
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|3
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|10
|40
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|2010-P Iroquois Confederacy Satin Finish
|2010-P Iroquois Confederacy Satin Finish
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|7
|8
|10
|15
|55
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|2010-S Iroquois Confederacy
|2010-S Iroquois Confederacy
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|15
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|60