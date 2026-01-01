|2010-D A. Lincoln
|2010-D A. Lincoln
|1
|1.20
|1.25
|2
|8
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D A. Lincoln Satin Finish
|2010-D A. Lincoln Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|20
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D F. Pierce
|2010-D F. Pierce
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D F. Pierce Satin Finish
|2010-D F. Pierce Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D J. Buchanan
|2010-D J. Buchanan
|1
|1.25
|1.30
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D J. Buchanan Satin Finish
|2010-D J. Buchanan Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D M. Fillmore
|2010-D M. Fillmore
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-D M. Fillmore Satin Finish
|2010-D M. Fillmore Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P A. Lincoln
|2010-P A. Lincoln
|1
|1.20
|1.25
|2
|8
|20
|50
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P A. Lincoln Satin Finish
|2010-P A. Lincoln Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|20
|40
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P F. Pierce
|2010-P F. Pierce
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P F. Pierce Satin Finish
|2010-P F. Pierce Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P J. Buchanan
|2010-P J. Buchanan
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P J. Buchanan Satin Finish
|2010-P J. Buchanan Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P M. Fillmore
|2010-P M. Fillmore
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|25
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-P M. Fillmore Satin Finish
|2010-P M. Fillmore Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|10
|15
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2010-S A. Lincoln
|2010-S A. Lincoln
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|100
|2010-S F. Pierce
|2010-S F. Pierce
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2010-S J. Buchanan
|2010-S J. Buchanan
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2010-S M. Fillmore
|2010-S M. Fillmore
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50