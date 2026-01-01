|2009-D J. Polk
|2009-D J. Polk
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D J. Polk Satin Finish
|2009-D J. Polk Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D J. Tyler
|2009-D J. Tyler
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D J. Tyler Satin Finish
|2009-D J. Tyler Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D W.H. Harrison
|2009-D W.H. Harrison
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D W.H. Harrison Satin Finish
|2009-D W.H. Harrison Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D Z. Taylor
|2009-D Z. Taylor
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-D Z. Taylor Satin Finish
|2009-D Z. Taylor Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P J. Polk
|2009-P J. Polk
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P J. Polk Satin Finish
|2009-P J. Polk Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P J. Tyler
|2009-P J. Tyler
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P J. Tyler Satin Finish
|2009-P J. Tyler Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P W.H. Harrison
|2009-P W.H. Harrison
|1
|1.25
|1.30
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P W.H. Harrison Satin Finish
|2009-P W.H. Harrison Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P Z. Taylor
|2009-P Z. Taylor
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-P Z. Taylor Satin Finish
|2009-P Z. Taylor Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-S J. Polk
|2009-S J. Polk
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2009-S J. Tyler
|2009-S J. Tyler
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2009-S W.H. Harrison
|2009-S W.H. Harrison
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2009-S Z. Taylor
|2009-S Z. Taylor
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50