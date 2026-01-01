|2008-D A. Jackson
|2008-D A. Jackson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D A. Jackson Satin Finish
|2008-D A. Jackson Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D J. Monroe
|2008-D J. Monroe
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D J. Monroe Satin Finish
|2008-D J. Monroe Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D J.Q. Adams
|2008-D J.Q. Adams
|1
|1.25
|1.30
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D J.Q. Adams Satin Finish
|2008-D J.Q. Adams Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D M. Van Buren
|2008-D M. Van Buren
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-D M. Van Buren Satin Finish
|2008-D M. Van Buren Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P A. Jackson
|2008-P A. Jackson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P A. Jackson Satin Finish
|2008-P A. Jackson Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P J. Monroe
|2008-P J. Monroe
|1
|1.40
|1.50
|2
|2.50
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P J. Monroe Satin Finish
|2008-P J. Monroe Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P J.Q. Adams
|2008-P J.Q. Adams
|1
|1.35
|1.40
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P J.Q. Adams Satin Finish
|2008-P J.Q. Adams Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P M. Van Buren
|2008-P M. Van Buren
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-P M. Van Buren Satin Finish
|2008-P M. Van Buren Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-S A. Jackson
|2008-S A. Jackson
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2008-S J. Monroe
|2008-S J. Monroe
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2008-S J.Q. Adams
|2008-S J.Q. Adams
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2008-S M. Van Buren
|2008-S M. Van Buren
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.75
|3
|4
|4.50
|5
|6
|8
|9
|15
|50