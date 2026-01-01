|2008 (W) Silver $1
|2008 (W) Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|56
|75
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|2008-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2008-W Burnished Uncirculated Silver $1
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|45
|45
|45
|45
|62
|95
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|2008-W Burnished Uncirculated Reverse of 2007 Silver $1
|2008-W Burnished Uncirculated Reverse of 2007 Silver $1
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|400
|425
|450
|450
|502
|1,167
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|2008-W Proof Silver $1
|2008-W Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|65
|90
|138