Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Presidential Dollars

Enlarge
Enlarge
Presidential Dollars

Could third try be a charm for small dollar coin?

COIN WORLD Staff
Within two years of introduction in 2000, it was evident the Sacagawea dollar would suffer the same fate as its predecessor, the Anthony dollar. Given...READ MORE

- Buy & Sell -
Presidential Dollars
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Presidential Dollars
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Presidential Dollars
  AU-58 MS-60 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 DC PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  AU-58 MS-60 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 PF-60 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 DC PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
(2007) G. Washington Plain Edge (2007) G. Washington Plain Edge -.- 30 40 50 75 125 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
(2007) J. Adams Plain Edge (2007) J. Adams Plain Edge -.- -.- 100 150 400 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
(2007) T. Jefferson Plain Edge (2007) T. Jefferson Plain Edge -.- -.- -.- 200 350 500 800 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D G. Washington 2007-D G. Washington 1 1.20 1.25 1.50 2 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D G. Washington Satin Finish 2007-D G. Washington Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D J. Adams 2007-D J. Adams 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D J. Adams Satin Finish 2007-D J. Adams Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D J. Madison 2007-D J. Madison 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D J. Madison Satin Finish 2007-D J. Madison Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D T. Jefferson 2007-D T. Jefferson 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-D T. Jefferson Satin Finish 2007-D T. Jefferson Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P G. Washington 2007-P G. Washington 1 1.20 1.25 1.50 2 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P G. Washington Satin Finish 2007-P G. Washington Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P J. Adams 2007-P J. Adams 1 1.20 1.25 1.50 2 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P J. Adams Satin Finish 2007-P J. Adams Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P J. Madison 2007-P J. Madison 1 1.20 1.25 1.50 2 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P J. Madison Satin Finish 2007-P J. Madison Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P T. Jefferson 2007-P T. Jefferson 1 1.20 1.25 1.50 2 5 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-P T. Jefferson Satin Finish 2007-P T. Jefferson Satin Finish -.- -.- -.- -.- 2 6 8 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2007-S G. Washington 2007-S G. Washington -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2007-S J. Adams 2007-S J. Adams -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2007-S J. Madison 2007-S J. Madison -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
2007-S T. Jefferson 2007-S T. Jefferson -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.25 2 2.50 3 5 6 8 9 15 50
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified