|(2007) G. Washington Plain Edge
|(2007) G. Washington Plain Edge
|-.-
|30
|40
|50
|75
|125
|250
|-.-
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|(2007) J. Adams Plain Edge
|(2007) J. Adams Plain Edge
|-.-
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|100
|150
|400
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|(2007) T. Jefferson Plain Edge
|(2007) T. Jefferson Plain Edge
|-.-
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|200
|350
|500
|800
|-.-
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|-.-
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|-.-
|-.-
|2007-D G. Washington
|2007-D G. Washington
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|-.-
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|-.-
|-.-
|-.-
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|-.-
|2007-D G. Washington Satin Finish
|2007-D G. Washington Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
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|-.-
|2007-D J. Adams
|2007-D J. Adams
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D J. Adams Satin Finish
|2007-D J. Adams Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
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|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
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|-.-
|-.-
|2007-D J. Madison
|2007-D J. Madison
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
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|-.-
|-.-
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|2007-D J. Madison Satin Finish
|2007-D J. Madison Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
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|-.-
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|-.-
|2007-D T. Jefferson
|2007-D T. Jefferson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-D T. Jefferson Satin Finish
|2007-D T. Jefferson Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
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|2007-P G. Washington
|2007-P G. Washington
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P G. Washington Satin Finish
|2007-P G. Washington Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P J. Adams
|2007-P J. Adams
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P J. Adams Satin Finish
|2007-P J. Adams Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P J. Madison
|2007-P J. Madison
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P J. Madison Satin Finish
|2007-P J. Madison Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P T. Jefferson
|2007-P T. Jefferson
|1
|1.20
|1.25
|1.50
|2
|5
|12
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-P T. Jefferson Satin Finish
|2007-P T. Jefferson Satin Finish
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2
|6
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2007-S G. Washington
|2007-S G. Washington
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2007-S J. Adams
|2007-S J. Adams
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2007-S J. Madison
|2007-S J. Madison
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50
|2007-S T. Jefferson
|2007-S T. Jefferson
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1.25
|2
|2.50
|3
|5
|6
|8
|9
|15
|50