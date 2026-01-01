|2006 (W) Silver $1
|2006 (W) Silver $1
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|45
|45
|50
|55
|63
|145
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|2006-P Reverse Proof Silver $1
|2006-P Reverse Proof Silver $1
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|125
|125
|125
|125
|127
|360
|2006-W Burnished Uncirculated Silver $1
|2006-W Burnished Uncirculated Silver $1
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|50
|50
|50
|55
|72
|162
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|2006-W Proof Silver $1
|2006-W Proof Silver $1
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|60
|60
|60
|65
|90
|127