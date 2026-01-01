|1776-1976 Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...
|1776-1976 Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...
|1.61
|1.61
|1.61
|1.61
|1.66
|1.66
|1.80
|1.80
|1.80
|3.90
|4.50
|5.40
|10.20
|20
|105
|1,750
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976 Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...
|1776-1976 Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3
|3.60
|4.80
|6.60
|11.25
|25
|90
|2,940
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-D Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...
|1776-1976-D Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...
|1.55
|1.55
|1.61
|1.61
|1.66
|1.66
|1.80
|1.80
|1.80
|3.60
|4.50
|5.10
|7.20
|10
|25
|250
|5,940
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-D Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...
|1776-1976-D Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3.60
|4.50
|5.10
|6.60
|10
|23.75
|50
|2,940
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|21.27
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.80
|22.80
|23.75
|24.06
|33.75
|70
|225
|7,310
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|9
|9
|10
|12
|15
|17
|19
|30
|18
|20
|40
|20
|25
|60
|100
|1,500
|1776-1976-S Bold Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...
|1776-1976-S Bold Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.40
|3.90
|5.40
|6.60
|7.20
|9.37
|10
|11.25
|13.75
|17.50
|26.25
|5
|6
|7
|8
|9
|9
|10
|15
|15
|12
|20
|17
|15
|25
|30
|5,000
|1776-1976-S Thin Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...
|1776-1976-S Thin Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2.40
|3.90
|4.80
|6.60
|7.80
|10
|10.62
|10.62
|11.25
|12.50
|13.75
|5
|6
|7
|8
|9
|9
|10
|15
|15
|12
|20
|17
|15
|25
|30
|3,000