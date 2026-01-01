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Eisenhower Dollar

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Eisenhower Dollar

Circulating dollar honors military hero, president

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Eisenhower dollar traces its birth to the March 28, 1969, death of military hero and 34th President Dwight David Eisenhowe...READ MORE

- Buy & Sell -
Eisenhower Dollar
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Eisenhower Dollar
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Coin values search results

Eisenhower Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 C PF-65 DC PF-66 PF-66 C PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 C PF-65 DC PF-66 PF-66 C PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1776-1976 Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...1776-1976 Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R... 1.61 1.61 1.61 1.61 1.66 1.66 1.80 1.80 1.80 3.90 4.50 5.40 10.20 20 105 1,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976 Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R...1776-1976 Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial R... 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3 3.60 4.80 6.60 11.25 25 90 2,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-D Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...1776-1976-D Bold Reverse Letters Dual Date, Bicentennial... 1.55 1.55 1.61 1.61 1.66 1.66 1.80 1.80 1.80 3.60 4.50 5.10 7.20 10 25 250 5,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-D Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial...1776-1976-D Thin Reverse Letters Dual Date, Bicentennial... 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3.60 4.50 5.10 6.60 10 23.75 50 2,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 21.27 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 22.80 22.80 23.75 24.06 33.75 70 225 7,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse1776-1976-S 40% silver Dual Date, Bicentennial Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9 9 10 12 15 17 19 30 18 20 40 20 25 60 100 1,500
1776-1976-S Bold Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...1776-1976-S Bold Reverse Letters, copper-nickel clad Dua... -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.40 3.90 5.40 6.60 7.20 9.37 10 11.25 13.75 17.50 26.25 5 6 7 8 9 9 10 15 15 12 20 17 15 25 30 5,000
1776-1976-S Thin Reverse Letters, copper-nickel clad Dua...1776-1976-S Thin Reverse Letters, copper-nickel clad Dua... -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.40 3.90 4.80 6.60 7.80 10 10.62 10.62 11.25 12.50 13.75 5 6 7 8 9 9 10 15 15 12 20 17 15 25 30 3,000
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(2)1976 $1 Type Two MS65 NGC. (2)1976 $1 Type Two MS65 NGC. MS-65 51.00 Heritage Auctions 27676 NGC
(3) 1976-D $1 Type Two MS66 PCGS. (3) 1976-D $1 Type Two MS66 PCGS. MS-66 156.00 Heritage Auctions 25994 PCGS