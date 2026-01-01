Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Eisenhower Dollar

Enlarge
Enlarge
Eisenhower Dollar

Circulating dollar honors military hero, president

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

The Eisenhower dollar traces its birth to the March 28, 1969, death of military hero and 34th President Dwight David Eisenhowe...READ MORE

- Buy & Sell -
Eisenhower Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Eisenhower Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Eisenhower Dollar
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 C PF-65 DC PF-66 PF-66 C PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 C PF-65 DC PF-66 PF-66 C PF-66 DC PF-67 PF-67 C PF-67 DC PF-68 PF-68 C PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1972 High Relief Earth Moon Landing Reverse1972 High Relief Earth Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 3.30 3.90 6 15.60 25 95 1,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972 Improved High Relief Reverse Moon Landing Reverse1972 Improved High Relief Reverse Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- 1 1.25 -.- 1.50 1.75 4 -.- -.- 20 30 110 1,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972 Low Relief Earth Moon Landing Reverse1972 Low Relief Earth Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- 1 1.25 -.- 1.50 1.75 4 -.- -.- 20 30 125 3,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-D Moon Landing Reverse1972-D Moon Landing Reverse 1.15 1.15 1.15 1.21 1.24 1.26 1.33 1.44 1.50 2.40 2.70 3.60 9.60 15 20 115 2,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-S 40% silver Moon Landing Reverse1972-S 40% silver Moon Landing Reverse 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 21.27 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 22.80 22.80 23.75 24.06 33.75 50 193.75 3,090 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1972-S 40% silver Moon Landing Reverse1972-S 40% silver Moon Landing Reverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 10 10 10 15 10 12 20 13 14 25 16 20 30 45 350
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(2)1972-D $1 MS66 PCGS. (2)1972-D $1 MS66 PCGS. MS-66 84.00 Heritage Auctions 24190 PCGS
(2)1972-D $1 MS66 PCGS. (2)1972-D $1 MS66 PCGS. MS-66 109.00 Heritage Auctions 29532 PCGS