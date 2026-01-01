|1972 High Relief Earth Moon Landing Reverse
|1972 High Relief Earth Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|3.30
|3.90
|6
|15.60
|25
|95
|1,280
|-.-
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|1972 Improved High Relief Reverse Moon Landing Reverse
|1972 Improved High Relief Reverse Moon Landing Reverse
|-.-
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|1
|1.25
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|1.50
|1.75
|4
|-.-
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|20
|30
|110
|1,250
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|1972 Low Relief Earth Moon Landing Reverse
|1972 Low Relief Earth Moon Landing Reverse
|-.-
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|1
|1.25
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|1.50
|1.75
|4
|-.-
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|20
|30
|125
|3,250
|-.-
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|1972-D Moon Landing Reverse
|1972-D Moon Landing Reverse
|1.15
|1.15
|1.15
|1.21
|1.24
|1.26
|1.33
|1.44
|1.50
|2.40
|2.70
|3.60
|9.60
|15
|20
|115
|2,310
|-.-
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|1972-S 40% silver Moon Landing Reverse
|1972-S 40% silver Moon Landing Reverse
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|20.70
|21.27
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.20
|22.80
|22.80
|23.75
|24.06
|33.75
|50
|193.75
|3,090
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|1972-S 40% silver Moon Landing Reverse
|1972-S 40% silver Moon Landing Reverse
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|10
|10
|10
|10
|15
|10
|12
|20
|13
|14
|25
|16
|20
|30
|45
|350