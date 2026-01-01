|1922
|1922
|30
|58.65
|59.22
|60.08
|60.37
|60.95
|61.52
|62.10
|62.67
|64.40
|74.40
|76.80
|81.60
|96
|109.20
|175
|512.50
|7,610
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1922 Ear Ring, VAM-2A
|1922 Ear Ring, VAM-2A
|-.-
|-.-
|-.-
|100
|120
|200
|300
|-.-
|400
|450
|500
|-.-
|600
|1,000
|1,500
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1922 Matte Proof, High Relief
|1922 Matte Proof, High Relief
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|175,000
|225,000
|275,000
|1922 Matte Proof, High Relief
|1922 Matte Proof, High Relief
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|175,000
|225,000
|275,000
|1922 Matte Proof, Low Relief
|1922 Matte Proof, Low Relief
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100,000
|-.-
|1922 Matte Proof, Low Relief
|1922 Matte Proof, Low Relief
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|100,000
|-.-
|1922 Satin Proof, Low Relief
|1922 Satin Proof, Low Relief
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|35,000
|-.-
|65,000
|-.-
|1922 Satin Proof, Low Relief
|1922 Satin Proof, Low Relief
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|35,000
|-.-
|65,000
|-.-
|1922-D
|1922-D
|30
|58.65
|59.22
|60.08
|60.37
|60.95
|61.52
|62.10
|62.67
|64.40
|93.60
|96
|100.80
|131.25
|243.75
|600
|1,880
|17,620
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1922-S
|1922-S
|30
|58.65
|59.22
|60.08
|60.37
|60.95
|61.52
|62.10
|62.67
|64.40
|93.60
|96
|100.80
|120
|275
|1,410
|17,190
|55,250
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-