Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Peace Dollar

Enlarge
Enlarge
Peace Dollar

Coin commemorates peace after World War I

COIN WORLD Staff
Commemorating the peace after World War I is the reason the Peace dollar was created, although the first coin was not struck until December 1921, three years ...READ MORE

- Buy & Sell -
Peace Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Peace Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Peace Dollar
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1922 1922 30 58.65 59.22 60.08 60.37 60.95 61.52 62.10 62.67 64.40 74.40 76.80 81.60 96 109.20 175 512.50 7,610 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1922 Ear Ring, VAM-2A 1922 Ear Ring, VAM-2A -.- -.- -.- 100 120 200 300 -.- 400 450 500 -.- 600 1,000 1,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1922 Matte Proof, High Relief 1922 Matte Proof, High Relief -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 175,000 225,000 275,000
1922 Matte Proof, High Relief 1922 Matte Proof, High Relief -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 175,000 225,000 275,000
1922 Matte Proof, Low Relief 1922 Matte Proof, Low Relief -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100,000 -.-
1922 Matte Proof, Low Relief 1922 Matte Proof, Low Relief -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 100,000 -.-
1922 Satin Proof, Low Relief 1922 Satin Proof, Low Relief -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,000 -.- 65,000 -.-
1922 Satin Proof, Low Relief 1922 Satin Proof, Low Relief -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,000 -.- 65,000 -.-
1922-D 1922-D 30 58.65 59.22 60.08 60.37 60.95 61.52 62.10 62.67 64.40 93.60 96 100.80 131.25 243.75 600 1,880 17,620 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1922-S 1922-S 30 58.65 59.22 60.08 60.37 60.95 61.52 62.10 62.67 64.40 93.60 96 100.80 120 275 1,410 17,190 55,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(10)1922 $1 MS64 PCGS. (10)1922 $1 MS64 PCGS. MS-64 408.00 Heritage Auctions 22270 PCGS
(10)1922 $1 MS65 NGC. (10)1922 $1 MS65 NGC. MS-65 1,028.13 Heritage Auctions 9397 NGC