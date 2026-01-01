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Seated Liberty Dime

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Seated Liberty Dime

Seated Liberty dimes attract strong collector interest

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

It was the longest running design for any U.S. silver coin – the Seated Liberty obverse. It was used on the half dime, ...READ MORE

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Seated Liberty Dime
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Seated Liberty Dime
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Coin values search results

Seated Liberty Dime
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1837 No Stars1837 No Stars -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6,000 8,000 15,000 20,900 40,000 57,500
1837 Large Date No Stars1837 Large Date No Stars 40 65 100 150 300 550 850 -.- 1,000 1,100 1,100 -.- 1,500 2,200 3,250 6,000 9,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1837 Small Date No Stars1837 Small Date No Stars 40 65 100 225 350 600 850 -.- 1,100 1,250 1,500 -.- 1,750 2,500 4,250 9,500 15,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1838-O No Stars1838-O No Stars 75 115 149.50 300 475 900 1,080 1,170 1,620 2,460 3,190 3,940 4,650 7,660 9,160 21,780 34,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1838 Large Stars No Drapery1838 Large Stars No Drapery 15 17.25 24 35.65 101.20 198 258 270 360 420 450 480 570 880 1,340 2,530 4,940 10,380 26,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1838 Partial Drapery No Drapery1838 Partial Drapery No Drapery 22.50 30 40 65 150 300 425 -.- 500 1,000 1,250 -.- 1,500 2,250 2,500 4,000 4,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1838 Small Stars No Drapery1838 Small Stars No Drapery 27.50 28.75 35.65 58.65 144 240 420 450 480 540 620 680 1,020 1,470 2,530 4,590 8,690 14,060 24,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1839 No Drapery1839 No Drapery 15 20.40 24.15 35.65 62.10 174 258 300 360 450 540 700 930 1,030 1,690 2,590 4,410 10,160 22,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1839 No Drapery1839 No Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25,000 -.- 40,000 -.- 50,000
1839-O No Drapery1839-O No Drapery 27.50 32.20 43.70 71.30 168 270 420 510 700 820 900 1,020 1,530 2,160 3,090 4,940 8,560 19,810 28,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1839-O Reverse of 1838 No Drapery1839-O Reverse of 1838 No Drapery 65 115 200 250 315 875 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 No Drapery1840 No Drapery 15 23 28.75 35.65 62.10 174 240 300 360 450 510 540 630 1,040 1,940 2,840 5,910 11,720 20,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 No Drapery1840 No Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 47,500 -.-
1840-O No Drapery1840-O No Drapery 50 52.90 89.70 132 198 540 870 960 1,410 2,840 4,810 5,910 8,970 14,060 24,060 44,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1840 Drapery1840 Drapery 100 92 126.50 186 372 680 990 1,260 2,190 2,550 3,060 3,720 4,590 8,560 18,310 28,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1841 Drapery1841 Drapery 13 16.10 18.40 21.85 32.20 82.80 168 198 240 336 360 390 510 720 1,370 3,440 6,060 8,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1841 Drapery1841 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 67,500 -.- -.- -.-
1841-O Open Bud Reverse Drapery1841-O Open Bud Reverse Drapery 20 17.25 25.30 39.10 74.75 198 330 360 390 660 930 1,060 1,470 2,090 4,840 7,310 13,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Drapery1842 Drapery 13 14.95 16.10 17.25 27.60 88.80 180 198 234 270 300 420 540 730 1,280 2,440 5,280 11,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1842 Drapery1842 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 65,000 -.-
1842-O Drapery1842-O Drapery 37.50 16.10 19.55 54.05 210 510 1,090 -.- 1,340 2,030 2,780 -.- 4,030 4,940 6,500 17,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1843 Drapery1843 Drapery 13 14.95 16.10 18.40 24.15 57.60 162 210 234 360 390 420 570 800 1,380 3,160 4,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1843 Drapery1843 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,500 22,500 27,500
1843-O Drapery1843-O Drapery 175 149.50 270 600 1,470 4,260 10,340 10,980 13,620 17,190 35,630 66,880 137,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1844 Drapery1844 Drapery 175 210 300 390 540 1,020 2,190 2,560 3,130 3,720 5,160 5,910 8,030 14,060 20,940 33,130 41,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1844 Drapery1844 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40,000 52,000 85,000
1845 Drapery1845 Drapery 13 14.95 16.10 17.25 21.85 63.60 150 204 240 300 360 420 510 660 990 2,090 4,910 9,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1845 Drapery1845 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25,000 40,000
1845-O Drapery1845-O Drapery 82.50 94.30 144 180 630 1,160 2,010 2,940 4,190 4,780 5,310 8,440 21,060 26,880 -.- -.- -.- -.- -.- 126,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1846 Drapery1846 Drapery 400 480 600 1,020 1,970 3,780 5,790 9,190 11,410 21,190 25,310 30,310 48,130 69,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1846 Drapery1846 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,000 20,000 25,000 40,000 -.-
1847 Drapery1847 Drapery 32.50 24.15 37.95 59.80 115 270 408 450 600 810 1,050 1,260 2,130 3,410 4,190 5,690 9,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1847 Drapery1847 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 52,500
1848 Drapery1848 Drapery 27.50 28.75 34.50 46 71.30 132 210 270 420 570 780 900 990 1,230 2,560 6,060 8,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1848 Drapery1848 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20,000 22,500 37,500
1849 Drapery1849 Drapery 22.50 24.15 28.75 34.50 57.50 120 210 240 270 330 390 480 680 1,080 1,530 4,530 11,470 27,810 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1849 Drapery1849 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 45,000 65,000 90,000
1849-O Drapery1849-O Drapery 27.50 34.50 48.30 74.75 180 390 810 990 1,140 2,010 2,700 3,030 3,390 4,940 11,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1850 Drapery1850 Drapery 15 14.95 16.10 19.55 27.60 98.40 162 186 210 300 360 420 468 680 1,030 3,340 7,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1850 Drapery1850 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30,000 45,000 60,000
1850-O Drapery1850-O Drapery 37.50 34.50 55.20 79.35 143.75 360 480 600 840 1,170 1,620 1,770 2,100 2,410 4,280 6,660 10,810 36,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851 Drapery1851 Drapery 15 14.95 16.10 17.25 34.50 61.20 150 186 210 330 420 510 700 970 2,060 4,840 7,220 13,330 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1851-O Drapery1851-O Drapery 27.50 34.50 46 80.50 120 300 810 1,090 1,190 1,770 2,440 2,670 3,270 4,230 5,910 10,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1852 Drapery1852 Drapery 13 14.95 16.10 17.25 28.75 96 168 180 210 240 300 330 480 700 870 2,380 3,410 7,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1852 Drapery1852 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,000 -.- -.- 37,500 52,000
1852-O Drapery1852-O Drapery 30 34.50 57.50 104.65 252 390 600 820 950 1,230 1,470 1,650 2,780 3,590 5,280 7,340 9,430 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Drapery1853 Drapery 175 230 300 510 780 820 840 880 920 960 1,020 1,110 1,230 1,530 2,220 3,440 5,910 9,030 18,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 Large Date Drapery1856 Large Date Drapery 35 14.95 16.10 18.40 48.30 98.40 210 240 270 330 390 462 800 1,170 3,970 12,810 15,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 Small Date Drapery1856 Small Date Drapery 12.50 14.95 16.10 17.25 27.60 66 144 150 210 270 330 360 450 570 860 2,340 5,220 10,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856 Small Date Drapery1856 Small Date Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5,500 5,000 6,500 10,000 16,500
1856-O Drapery1856-O Drapery 27.50 28.75 40.25 60.95 94.30 198 300 -.- 510 600 820 -.- 1,020 1,500 2,590 5,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1856-S Drapery1856-S Drapery 300 360 570 920 1,380 1,860 2,100 -.- 2,820 3,690 4,440 -.- 9,750 13,500 25,630 56,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 Drapery1857 Drapery 12.50 14.95 16.10 17.25 18.40 63.60 144 150 192 240 300 330 420 480 890 2,220 3,190 6,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1857 Drapery1857 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,250 5,250 6,500 10,500
1857-O Drapery1857-O Drapery 17.50 19.55 24.15 28.75 36.80 105.60 192 216 270 390 480 510 570 760 1,090 2,310 4,560 7,870 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 Drapery1858 Drapery 12.50 14.95 16.10 17.25 20.70 57.60 156 168 192 210 270 300 360 540 920 1,970 3,160 7,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858 Drapery1858 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 900 1,150 1,500 1,850 4,500 6,000
1858-O Drapery1858-O Drapery 22.50 28.75 40.25 57.50 110.40 192 360 390 480 650 900 960 1,260 1,830 3,530 7,470 14,560 25,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1858-S Drapery1858-S Drapery 250 300 450 660 990 1,830 2,440 2,840 4,380 5,070 6,780 8,910 11,220 18,190 28,310 39,060 74,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 Drapery1859 Drapery 15 18.40 21.85 24.15 34.50 66 162 192 210 270 300 330 390 570 1,220 2,160 3,470 5,160 19,380 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859 Drapery1859 Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 750 860 970 1,250 1,720 2,310 4,940 9,300 -.- -.- 450 775 1,250 1,350 2,250 4,000
1859 Transitional Pattern Drapery1859 Transitional Pattern Drapery -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,000 16,500 18,000 40,000
1859-O Drapery1859-O Drapery 22.50 28.75 34.50 40.25 67.85 105.60 192 -.- 270 330 360 -.- 510 600 1,280 2,440 4,590 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1859-S Drapery1859-S Drapery 250 300 390 630 1,260 2,460 3,900 -.- 7,940 10,590 15,630 -.- 24,060 30,940 48,130 103,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860-S Drapery1860-S Drapery 75 115 168 270 390 528 870 -.- 1,230 1,710 2,550 -.- 4,060 7,340 11,120 30,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Arrows at Date1853 Arrows at Date 15 14.95 16.10 17.25 28.75 61.20 144 186 222 240 270 360 450 600 810 1,560 2,840 9,340 29,580 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1853 Arrows at Date1853 Arrows at Date -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 18,000 -.- 25,000 40,000 52,000
1853-O Arrows at Date1853-O Arrows at Date 20 24.15 37.95 57.50 115 198 360 390 690 1,590 1,830 2,430 3,750 4,720 6,660 12,810 26,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 Arrows at Date1854 Arrows at Date 15 14.95 16.10 17.25 28.75 61.20 168 186 216 240 300 378 540 690 910 1,810 3,220 7,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1854 Arrows at Date1854 Arrows at Date -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,000 27,500 35,000
1854-O Arrows at Date1854-O Arrows at Date 30 24.15 34.50 51.75 71.30 102 210 252 300 378 570 640 760 1,090 1,840 4,530 6,090 9,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 Arrows at Date1855 Arrows at Date 15 14.95 16.10 18.40 29.90 72 150 192 234 330 420 450 570 910 1,220 3,310 5,970 13,130 22,430 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1855 Arrows at Date1855 Arrows at Date -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,500 22,500 27,500 -.-
1860 Legend Obverse1860 Legend Obverse 12.50 34.50 44.85 58.65 87.40 144 150 156 168 228 252 300 360 450 680 1,160 1,910 3,940 38,350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1860 Legend Obverse1860 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 420 600 660 810 1,440 1,970 4,260 6,840 -.- 325 550 700 900 1,450 1,750
1860-O Legend Obverse1860-O Legend Obverse 750 780 1,260 1,770 2,610 5,030 7,440 -.- 14,060 18,750 -.- -.- -.- -.- 66,880 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Legend Obverse1861 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 28.75 50.40 81.60 100.80 115.20 132 162 198 240 360 600 1,380 2,780 6,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1861 Legend Obverse1861 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 420 450 700 760 970 2,030 2,530 4,750 -.- -.- 325 475 700 825 2,000 2,200
1861-S Legend Obverse1861-S Legend Obverse 165 210 300 450 730 1,010 1,260 -.- 2,250 2,670 3,750 -.- 7,810 -.- 25,630 -.- 45,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Legend Obverse1862 Legend Obverse 15 14.95 16.10 17.25 27.60 48 98.40 112.80 126 138 162 240 270 390 660 1,160 1,940 6,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1862 Legend Obverse1862 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 420 510 540 660 960 1,690 2,310 -.- -.- -.- 350 575 700 850 2,000 2,250
1862-S Legend Obverse1862-S Legend Obverse 150 180 240 330 650 1,230 1,980 -.- 2,670 3,210 -.- -.- -.- -.- -.- 32,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 Legend Obverse1863 Legend Obverse 875 960 1,200 1,560 1,980 2,070 2,130 2,190 2,280 2,370 2,460 2,550 2,750 2,910 3,060 4,160 6,010 8,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1863 Legend Obverse1863 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 450 630 850 1,130 1,590 1,910 4,590 10,810 -.- 350 650 725 1,100 1,250 1,850
1863-S Legend Obverse1863-S Legend Obverse 125 168 192 360 540 780 990 -.- 1,470 2,130 2,660 -.- 4,190 9,340 13,750 31,250 40,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 Legend Obverse1864 Legend Obverse 700 720 900 1,200 1,620 1,740 1,860 1,950 2,070 2,160 2,220 2,310 2,430 2,780 3,090 4,690 7,410 15,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1864 Legend Obverse1864 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 420 510 690 800 1,030 1,660 2,030 3,710 -.- -.- 350 525 700 1,150 1,350 2,250
1864-S Legend Obverse1864-S Legend Obverse 125 156 240 300 420 540 780 -.- 1,170 1,290 1,410 -.- 1,590 1,840 4,660 11,090 18,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Legend Obverse1865 Legend Obverse 800 780 1,120 1,440 1,680 1,740 1,800 1,860 1,950 2,010 2,070 2,130 2,250 2,530 3,160 4,060 5,440 10,810 15,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1865 Legend Obverse1865 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 510 570 620 690 750 820 1,060 1,780 2,560 5,360 -.- -.- 500 800 900 1,000 1,850 2,500
1865-S Legend Obverse1865-S Legend Obverse 122.50 150 240 360 720 1,110 1,860 -.- 2,340 3,900 4,690 -.- 6,030 9,560 17,810 30,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 Legend Obverse1866 Legend Obverse 950 900 1,080 1,530 1,950 1,980 2,130 2,250 2,400 2,580 2,790 2,970 3,060 3,410 3,690 4,660 5,720 8,480 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1866 Legend Obverse1866 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 480 510 570 660 800 1,000 1,590 2,340 3,350 10,220 -.- 500 800 900 1,000 1,500 2,000
1866-S Legend Obverse1866-S Legend Obverse 122.50 150 240 390 660 780 880 -.- 1,380 1,620 2,070 -.- 3,930 5,160 7,340 16,060 20,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 Legend Obverse1867 Legend Obverse 1,000 1,020 1,440 1,680 1,830 1,860 1,890 1,920 1,980 2,070 2,130 2,220 2,370 3,030 3,840 4,410 4,910 11,840 15,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1867 Legend Obverse1867 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 390 480 570 740 840 1,060 1,440 2,410 4,260 -.- -.- 500 800 1,000 1,250 1,500 2,250
1867-S Legend Obverse1867-S Legend Obverse 110 150 210 300 450 720 990 -.- 1,650 2,370 2,670 -.- 3,150 4,220 7,220 12,340 28,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 Legend Obverse1868 Legend Obverse 20 23 28.75 46 69 120 240 300 360 390 420 510 630 700 1,340 3,530 5,560 15,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1868 Legend Obverse1868 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 390 450 510 640 890 1,440 1,940 5,920 -.- -.- 300 450 625 700 1,250 2,000
1868-S Legend Obverse1868-S Legend Obverse 55 86.25 120 180 270 330 480 -.- 630 700 820 -.- 1,230 2,720 4,090 4,940 10,160 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 Legend Obverse1869 Legend Obverse 25 25.30 31.05 46 102 210 300 330 390 510 660 770 870 1,030 1,810 3,090 4,280 6,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1869 Legend Obverse1869 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 360 420 540 660 810 1,160 1,590 3,900 -.- -.- 500 600 650 800 1,000 1,500
1869-S Legend Obverse1869-S Legend Obverse 32.50 40.25 57.50 90 150 174 234 -.- 360 480 540 -.- 1,050 1,180 1,470 3,470 5,530 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 Legend Obverse1870 Legend Obverse 20 18.40 24.15 34.50 46 73.20 150 156 180 210 240 360 420 550 860 2,340 5,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1870 Legend Obverse1870 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 420 480 600 810 1,130 1,690 4,390 -.- -.- 300 450 550 825 1,150 1,600
1870-S Legend Obverse1870-S Legend Obverse 375 420 540 720 900 1,000 1,170 -.- 1,440 1,710 2,160 -.- 2,670 3,250 3,940 8,340 20,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 Legend Obverse1871 Legend Obverse 15 18.40 24.15 28.75 40.25 66 162 180 210 240 270 330 390 550 780 1,340 5,840 17,810 37,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871 Legend Obverse1871 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 360 420 480 650 780 1,340 1,810 3,580 -.- -.- 300 450 650 850 1,250 1,500
1871-CC Legend Obverse1871-CC Legend Obverse 3,000 2,610 4,980 6,810 10,800 19,740 27,810 -.- 32,190 -.- -.- -.- 62,500 108,130 -.- 306,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1871-S Legend Obverse1871-S Legend Obverse 32.50 57.50 86.25 150 252 348 540 -.- 670 840 1,340 -.- 1,880 2,940 4,840 12,940 33,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 Legend Obverse1872 Legend Obverse 12.50 14.95 16.10 17.25 19.55 45.60 97.20 110.40 138 156 180 192 234 330 660 1,410 3,340 10,160 18,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872 Legend Obverse1872 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 240 270 360 420 510 630 780 1,190 1,660 4,710 -.- -.- 350 525 600 650 1,150 1,650
1872-CC Legend Obverse1872-CC Legend Obverse 1,250 1,350 2,100 2,790 4,780 11,470 18,440 -.- 24,380 52,190 -.- -.- -.- 406,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1872-S Legend Obverse1872-S Legend Obverse 45 86.25 115 180 240 408 480 -.- 720 880 1,190 -.- 2,060 3,340 8,030 23,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Closed 3 Legend Obverse1873 Closed 3 Legend Obverse 15 14.95 18.40 21.85 46 69.60 115.20 132 180 198 240 300 420 630 940 1,660 3,190 7,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Closed 3 Legend Obverse1873 Closed 3 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 420 480 600 960 1,190 2,030 4,230 14,380 -.- 350 550 675 800 1,050 1,750
1873 Open 3 Legend Obverse1873 Open 3 Legend Obverse 20 16.10 24.15 48.30 100.05 204 300 360 420 510 780 840 1,440 1,780 3,340 9,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-CC Unique Legend Obverse1873-CC Unique Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,600,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 Legend Obverse1875 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 21.85 30 75.60 88.80 94.80 115.20 138 168 228 282 425 600 960 4,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875 Legend Obverse1875 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 360 480 570 740 1,060 1,380 3,530 9,810 -.- 300 450 550 700 950 1,250
1875-CC CC Above Bow Legend Obverse1875-CC CC Above Bow Legend Obverse 27.50 25.30 28.75 33.35 50.60 198 270 360 390 450 570 690 1,050 1,470 2,310 4,220 7,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875-CC CC Below Bow Legend Obverse1875-CC CC Below Bow Legend Obverse 27.50 23 27.60 31.05 40.25 120 210 270 342 390 450 510 630 1,050 2,190 3,090 4,970 7,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875-S S Above Bow Legend Obverse1875-S S Above Bow Legend Obverse 15 14.95 16.10 19.55 28.75 44.40 75.60 90 115.20 168 192 216 270 360 525 1,030 2,220 7,500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1875-S S Below Bow Legend Obverse1875-S S Below Bow Legend Obverse 12.50 16.10 18.40 31.05 37.95 57.60 90 105.60 132 186 228 270 420 525 690 1,660 3,660 14,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 Legend Obverse1876 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 18.40 27.60 78 86.40 99.60 144 174 198 240 300 425 890 1,230 2,440 6,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876 Legend Obverse1876 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 390 510 600 720 1,160 1,690 5,030 10,530 -.- 300 450 550 700 1,100 2,000
1876-CC Legend Obverse1876-CC Legend Obverse 27.50 21.85 28.75 46 78.20 132 150 -.- 228 330 420 -.- 660 810 1,090 1,500 3,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1876-CC Legend Obverse1876-CC Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 50,000 -.-
1876-S Legend Obverse1876-S Legend Obverse 15 14.95 16.10 20.70 28.75 48 81.60 -.- 97.20 115.20 150 -.- 270 330 600 1,380 2,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 Legend Obverse1877 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 18.40 32.40 75.60 86.40 100.80 120 150 180 300 360 550 1,000 1,310 4,530 11,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877 Legend Obverse1877 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 360 450 540 780 1,230 1,560 5,530 -.- -.- 300 450 600 800 1,250 1,650
1877-CC Legend Obverse1877-CC Legend Obverse 25 21.85 34.50 81.65 126.50 210 240 -.- 318 342 390 -.- 540 710 1,500 2,130 3,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1877-S Legend Obverse1877-S Legend Obverse 22.50 16.10 17.25 25.30 34.50 54 72 -.- 115.20 138 150 -.- 360 570 730 1,590 5,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 Legend Obverse1878 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 20.70 38.40 75.60 87.60 110.40 132 150 210 270 390 500 1,060 1,910 5,360 18,010 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1878 Legend Obverse1878 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 360 390 480 570 780 1,160 1,590 4,060 -.- -.- 350 500 600 750 1,250 1,650
1878-CC Legend Obverse1878-CC Legend Obverse 225 180 240 330 390 540 700 -.- 1,140 1,260 1,410 -.- 1,980 3,060 3,340 4,470 8,030 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 Legend Obverse1879 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1879 Legend Obverse1879 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 312 330 360 420 540 680 830 1,090 1,560 2,530 5,840 -.- 350 550 650 750 1,000 1,350
1879 Legend Obverse1879 Legend Obverse 165 240 300 360 420 510 540 570 640 670 700 740 780 840 940 1,130 1,560 3,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1880 Legend Obverse1880 Legend Obverse 125 156 216 300 360 450 480 510 540 570 600 640 690 760 960 1,250 1,810 3,410 13,330 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1880 Legend Obverse1880 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 240 360 390 450 540 730 1,140 1,440 2,440 6,500 -.- 300 450 600 750 950 1,500
1881 Legend Obverse1881 Legend Obverse 125 198 240 300 420 480 570 600 630 650 680 720 760 930 1,160 1,780 3,160 5,140 11,860 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1881 Legend Obverse1881 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 288 360 390 450 540 790 970 1,410 2,660 7,500 -.- 300 450 550 750 1,000 1,250
1882 Legend Obverse1882 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 20.70 33.60 72 81.60 98.40 120 162 210 240 270 525 710 940 2,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1882 Legend Obverse1882 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 216 330 390 450 540 740 1,110 1,440 2,630 8,060 28,180 300 450 550 650 1,000 1,250
1883 Legend Obverse1883 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 19.55 28.80 78 85.20 105.60 126 144 168 198 300 450 660 940 2,860 9,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1883 Legend Obverse1883 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 390 480 570 750 940 1,470 2,530 9,660 -.- 300 450 550 700 900 1,350
1884 Legend Obverse1884 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 19.55 26.40 72 81.60 105.60 120 150 162 180 240 400 720 970 2,700 11,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1884 Legend Obverse1884 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 390 510 600 760 1,130 1,440 2,660 8,060 -.- 300 450 600 700 900 1,250
1884-S Legend Obverse1884-S Legend Obverse 27.50 28.75 34.50 46 81.65 120 270 -.- 420 480 660 -.- 800 1,250 1,560 5,590 7,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1885 Legend Obverse1885 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 20.70 30 72 93.60 115.20 132 156 174 240 300 375 600 890 2,720 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1885 Legend Obverse1885 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 390 510 570 710 1,000 1,310 2,310 6,530 19,380 350 500 600 700 950 1,400
1885-S Legend Obverse1885-S Legend Obverse 700 1,000 1,200 1,350 1,890 2,850 3,590 -.- 4,660 5,410 6,190 -.- 7,160 10,530 23,440 35,940 54,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1886 Legend Obverse1886 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 18.40 27.60 75.60 90 108 138 150 180 210 300 525 690 940 3,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1886 Legend Obverse1886 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 522 570 700 1,060 1,410 2,380 9,060 -.- 300 450 550 750 1,100 1,350
1886-S Legend Obverse1886-S Legend Obverse 37.50 51.75 63.25 102 132 210 270 -.- 390 420 525 -.- 940 1,110 2,090 3,530 4,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1887 Legend Obverse1887 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 18.40 27.60 78 91.20 110.40 132 150 174 192 210 450 660 960 2,500 8,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1887 Legend Obverse1887 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 450 570 730 1,040 1,380 2,380 8,530 -.- 300 450 600 675 1,000 1,350
1887-S Legend Obverse1887-S Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 18.40 33.60 87.60 -.- 115.20 126 138 -.- 240 330 450 920 1,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1888 Legend Obverse1888 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 19.55 30 75.60 85.20 103.20 120 150 174 240 300 525 660 1,170 4,320 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1888 Legend Obverse1888 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 360 450 540 750 1,030 1,310 2,690 8,440 -.- 300 450 550 750 900 1,200
1888-S Legend Obverse1888-S Legend Obverse 15 14.95 16.10 17.25 19.55 34.80 98.40 -.- 138 180 264 -.- 510 710 1,220 3,660 6,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 Legend Obverse1889 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 18.40 28.80 74.40 84 97.20 120 132 168 180 240 475 600 880 3,020 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1889 Legend Obverse1889 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 360 450 540 810 1,110 1,440 2,560 8,280 -.- 300 450 550 700 1,000 1,250
1889-S Legend Obverse1889-S Legend Obverse 22.50 16.10 17.25 24.15 47.15 100.80 156 -.- 222 258 468 -.- 540 850 1,230 3,630 5,280 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1890 Legend Obverse1890 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 20.70 28.80 82.80 88.80 105.60 138 150 162 198 330 425 680 970 3,190 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1890 Legend Obverse1890 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 360 450 540 810 1,060 1,470 3,060 8,440 -.- 350 500 600 700 1,100 1,250
1890-S Legend Obverse1890-S Legend Obverse 15 16.10 17.25 26.45 43.70 72 162 -.- 198 246 270 -.- 330 660 1,080 1,440 2,310 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1891 Legend Obverse1891 Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 19.55 28.80 74.40 85.20 100.80 126 144 162 174 300 475 600 1,060 2,500 9,840 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1891 Legend Obverse1891 Legend Obverse -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 360 390 450 570 750 1,030 1,530 3,060 10,690 -.- 300 450 550 700 950 1,350
1891-O Legend Obverse1891-O Legend Obverse 16 14.95 16.10 17.25 19.55 40.80 92.40 -.- 115.20 156 174 -.- 270 390 525 970 2,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1891-S Legend Obverse1891-S Legend Obverse 12 14.95 16.10 17.25 18.40 39.60 79.20 -.- 111.60 144 168 -.- 234 300 575 1,090 1,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-S Arrows at Date1873-S Arrows at Date 25 40.25 51.75 72 120 270 450 -.- 690 870 990 -.- 1,200 1,650 3,160 8,160 13,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873-CC Arrows at Date1873-CC Arrows at Date 2,500 3,030 3,930 5,580 9,060 19,440 40,810 43,440 46,560 53,440 59,380 64,380 70,310 78,130 118,750 350,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Arrows at Date1873 Arrows at Date 15 14.95 19.55 25.30 59.80 150 276 300 360 390 420 450 570 730 1,250 3,220 7,660 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1873 Arrows at Date1873 Arrows at Date -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 420 540 600 730 880 1,220 3,910 5,470 10,840 -.- -.- 550 850 900 1,250 3,750 7,000
1874 Arrows at Date1874 Arrows at Date 15 14.95 19.55 25.30 65.55 156 300 330 390 450 480 510 600 890 1,470 2,910 3,880 15,440 43,130 60,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874 Arrows at Date1874 Arrows at Date -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 345 450 600 710 750 920 1,280 2,970 5,530 19,690 31,060 -.- 700 800 950 1,100 3,750 5,000
1874-CC Arrows at Date1874-CC Arrows at Date 8,000 12,000 15,000 20,940 24,190 30,310 43,750 -.- 80,310 -.- -.- -.- 203,130 281,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1874-S Arrows at Date1874-S Arrows at Date 50 69 96 150 222 330 540 -.- 690 870 1,120 -.- 1,530 2,090 3,560 7,440 13,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1838 10C Large Stars -- Edge Damage -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/250). PCGS 1838 10C Large Stars -- Edge Damage -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/250). PCGS MS-60 305.50 Heritage Auctions 7641 NGC Details
1838 10C Large Stars -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/325). PCGS 1838 10C Large Stars -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/325). PCGS AU-50 229.13 Heritage Auctions 26520 NGC Details
1839 10C No Drapery -- Cleaned -- NGC Details. 1839 10C No Drapery -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 336.00 Heritage Auctions 21177 Details NGC
1839 10C No Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1839 10C No Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 216.00 Heritage Auctions 21181 Genuine PCGS
1840 10C Drapery -- Cleaned, Rev Scratched -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/11). PCGS 1840 10C Drapery -- Cleaned, Rev Scratched -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/11). PCGS EF-40 123.38 Heritage Auctions 24737 NGC Details
1840 10C Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1840 10C Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine. EF-40 360.00 Heritage Auctions 27374 Genuine PCGS
1841 10C -- Scratch -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/53). PCGS 1841 10C -- Scratch -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/53). PCGS MS-60 176.25 Heritage Auctions 20386 PCGS Genuine
1841 10C AU50 PCGS. PCGS 1841 10C AU50 PCGS. PCGS AU-50 199.75 Heritage Auctions 29573 PCGS
1842 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1842 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 94.00 Heritage Auctions 27137 Genuine PCGS
1842 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (0/79). PCGS 1842 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (0/79). PCGS AU-50 94.00 Heritage Auctions 27236 PCGS Genuine
1843 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1843 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 79.00 Heritage Auctions 27138 Genuine PCGS
1843 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (2/69). PCGS 1843 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (2/69). PCGS EF-40 84.00 Heritage Auctions 25104 Genuine PCGS
1844 10C -- Cleaned -- ANACS. VG Details, Net Good 4. NGC Census: (3/89). PCGS 1844 10C -- Cleaned -- ANACS. VG Details, Net Good 4. NGC Census: (3/89). PCGS G-4 117.50 Heritage Auctions 25615 ANACS
1844 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1844 10C -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 192.00 Heritage Auctions 46244 Details NGC
1845 10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1845 10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 192.00 Heritage Auctions 27139 Genuine PCGS
1845 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/129). PCGS 1845 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/129). PCGS AU-55 62.00 Heritage Auctions 21223 ANACS
1846 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1846 10C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 1,200.00 Heritage Auctions 21119 Details NGC
1846 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1846 10C -- Cleaned -- NGC Details. F-12 528.00 Heritage Auctions 27434 Details NGC
1847 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1847 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. EF-40 140.40 Heritage Auctions 27165 Genuine PCGS
1847 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/13). PCGS 1847 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/13). PCGS MS-60 282.00 Heritage Auctions 23474 NGC Details
1848 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (4/47). PCGS 1848 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (4/47). PCGS AU-55 99.88 Heritage Auctions 21225 ANACS
1848 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1848 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 228.00 Heritage Auctions 27140 Genuine PCGS
1849 10C -- Improperly Cleaned -- Details NGC. 1849 10C -- Improperly Cleaned -- Details NGC. AU-50 126.00 Heritage Auctions 28154 Details NGC
1849 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1849 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 180.00 Heritage Auctions 27141 Genuine PCGS
1849 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1849 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 216.00 Heritage Auctions 27142 Genuine PCGS
1850 10C -- Cleaned -- ANACS. 1850 10C -- Cleaned -- ANACS. MS-60 252.00 Heritage Auctions 23202 ANACS
1850 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1850 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 204.00 Heritage Auctions 21199 Genuine PCGS
1851 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1851 10C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 35.00 Heritage Auctions 23126 Details NGC
1851 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1851 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 132.00 Heritage Auctions 27143 Genuine PCGS
1852 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (0/82). PCGS 1852 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (0/82). PCGS EF-40 44.00 Heritage Auctions 22717 Details NGC
1852 10C -- Obv Scratched -- Details NGC. 1852 10C -- Obv Scratched -- Details NGC. MS-60 114.00 Heritage Auctions 25251 Details NGC
1853 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. 1853 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. EF-40 94.00 Heritage Auctions 25223 ANACS
1853 10C Arrows -- Cleaned -- Details NGC. 1853 10C Arrows -- Cleaned -- Details NGC. AU-50 65.00 Heritage Auctions 27242 Details NGC
1854 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (0/205). PCGS 1854 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (0/205). PCGS AU-50 69.00 Heritage Auctions 28053 ANACS
1854 10C Arrows -- Cleaning -- PCGS Genuine, UNC Details. NGC Census: (0/148). PCGS 1854 10C Arrows -- Cleaning -- PCGS Genuine, UNC Details. NGC Census: (0/148). PCGS MS-60 135.13 Heritage Auctions 23135 Genuine PCGS
1855 10C Arrows -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1855 10C Arrows -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 192.00 Heritage Auctions 27143 Genuine PCGS
1855 10C Arrows -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1855 10C Arrows -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 192.00 Heritage Auctions 23081 Genuine PCGS
1856 10C Large Date -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1856 10C Large Date -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 144.00 Heritage Auctions 21328 Genuine PCGS
1856 10C Large Date -- Obverse Scratched -- NGC Details. 1856 10C Large Date -- Obverse Scratched -- NGC Details. VF-20 63.00 Heritage Auctions 21183 Details NGC
1857 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1857 10C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 89.00 Heritage Auctions 23186 Details NGC
1857 10C -- Cleaned, Scratched -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (5/290). PCGS 1857 10C -- Cleaned, Scratched -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (5/290). PCGS EF-40 21.00 Heritage Auctions 26108 ANACS
1858 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1858 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 180.00 Heritage Auctions 23204 Details NGC
1858 10C -- Cleaned, Bent -- NGC Details. 1858 10C -- Cleaned, Bent -- NGC Details. MS-60 141.00 Heritage Auctions 34242 NGC Details
1859 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1859 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 104.00 Heritage Auctions 27440 Details NGC
1859 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1859 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 152.75 Heritage Auctions 34243 NGC Details
(1860-1891) 10C Philadelphia Mint Seated Dime -- Double Struck, Second Strike Off Center -- Cleaned -- NGC Details. (1860-1891) 10C Philadelphia Mint Seated Dime -- Double Struck, Second Strike Off Center -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 6,000.00 Heritage Auctions 3856 Details NGC
1860 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/115). PCGS 1860 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/115). PCGS VF-20 23.00 Heritage Auctions 28243 Details NGC
1861 10C -- Cleaned -- Details NGC. 1861 10C -- Cleaned -- Details NGC. MS-60 109.00 Heritage Auctions 27244 Details NGC
1861 10C -- Damage -- PCGS Genuine. 1861 10C -- Damage -- PCGS Genuine. MS-60 288.00 Heritage Auctions 21149 Genuine PCGS
1857 Liberty Seated Half Dime. MS-65 (NGC). 1857 Liberty Seated Half Dime. MS-65 (NGC). MS-65 763.75 Stack's Bowers 337 NGC
1861 H10C -- Cleaned -- NGC Details. 1861 H10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 264.00 Heritage Auctions 23310 Details NGC
1863 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/32). PCGS 1863 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/32). PCGS MS-60 1,116.25 Heritage Auctions 7427 NGC Details
1863 10C -- Scratch -- PCGS Genuine. 1863 10C -- Scratch -- PCGS Genuine. VF-20 1,020.00 Heritage Auctions 7534 Genuine PCGS
1864 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1864 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 2,280.00 Heritage Auctions 21122 Details NGC
1864 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1864 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. VF-20 1,560.00 Heritage Auctions 45200 Genuine PCGS
1865 10C Fine 12 PCGS Gold Shield. 1865 10C Fine 12 PCGS Gold Shield. F-12 960.00 Heritage Auctions 21210 PCGS
1865 10C Fine 12 PCGS. 1865 10C Fine 12 PCGS. F-12 1,140.00 Heritage Auctions 21205 PCGS
1866 10C -- Damage -- PCGS Genuine. 1866 10C -- Damage -- PCGS Genuine. EF-40 900.00 Heritage Auctions 7883 Genuine PCGS
1866 10C -- Environmental Damage -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/34). PCGS 1866 10C -- Environmental Damage -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/34). PCGS VF-20 423.00 Heritage Auctions 21092 Details NGC
1867 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1867 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 960.00 Heritage Auctions 7210 Genuine PCGS
1867 10C Fortin-103, PR64 PCGS. 1867 10C Fortin-103, PR64 PCGS. MS-64 998.75 Heritage Auctions 3811 PCGS
1868 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. 1868 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. MS-60 360.00 Heritage Auctions 27172 Genuine PCGS
1868 10C MS62 PCGS. 1868 10C MS62 PCGS. MS-62 480.00 Heritage Auctions 27271 PCGS
1857-O H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1857-O H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. EF-40 81.00 Heritage Auctions 23205 Genuine PCGS
1869 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1869 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 396.00 Heritage Auctions 21299 Details NGC
1870 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/55). PCGS 1870 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/55). PCGS MS-60 129.25 Heritage Auctions 21244 ANACS
1870 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1870 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 106.00 Heritage Auctions 27263 Genuine PCGS
1871 10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/56). PCGS 1871 10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/56). PCGS AU-50 56.00 Heritage Auctions 21245 ANACS
1871 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/54). PCGS 1871 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/54). PCGS AU-50 50.00 Heritage Auctions 24697 NGC Details
1872 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/67). PCGS 1872 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/67). PCGS AU-50 56.00 Heritage Auctions 22720 Details NGC
1872 10C -- Stained -- NGC Details. 1872 10C -- Stained -- NGC Details. MS-60 65.00 Heritage Auctions 23382 Details NGC
1873 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (8/140). PCGS 1873 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (8/140). PCGS AU-50 129.25 Heritage Auctions 22144 ANACS
1873 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (4/156). PCGS 1873 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (4/156). PCGS EF-40 46.00 Heritage Auctions 27060 ANACS
1874 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. 1874 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU-55 198.00 Heritage Auctions 23204 ANACS
1874 10C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. 1874 10C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 91.00 Heritage Auctions 27153 Details NGC
1874 10C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. 1874 10C Arrows -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 154.00 Heritage Auctions 27152 Details NGC
1875 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1875 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 129.00 Heritage Auctions 25163 Details NGC
1875 10C -- Improperly Cleaned -- Details NGC. 1875 10C -- Improperly Cleaned -- Details NGC. MS-60 67.00 Heritage Auctions 25259 Details NGC
1876 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1876 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 104.00 Heritage Auctions 21242 Genuine PCGS
1876 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/277). PCGS 1876 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/277). PCGS MS-60 69.00 Heritage Auctions 27238 PCGS Genuine
1873 10C Closed 3 -- Corroded, Cleaned -- ANACS. 1873 10C Closed 3 -- Corroded, Cleaned -- ANACS. AU-55 69.00 Heritage Auctions 27183 ANACS
1877 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1877 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 104.00 Heritage Auctions 29818 PCGS Genuine
1878 10C -- Bent -- NGC Details. UNC. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (0/74). PCGS 1878 10C -- Bent -- NGC Details. UNC. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (0/74). PCGS MS-60 129.25 Heritage Auctions 21778 NGC Details
1878 10C AU55 NGC. 1878 10C AU55 NGC. AU-55 144.00 Heritage Auctions 27245 NGC
1879 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1879 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 408.00 Heritage Auctions 23121 Genuine PCGS
1879 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1879 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 408.00 Heritage Auctions 21135 Genuine PCGS
1880 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/113). PCGS 1880 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/113). PCGS MS-60 352.50 Heritage Auctions 7532 ANACS
1880 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. 1880 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure. MS-60 336.00 Heritage Auctions 21261 Genuine PCGS
1870 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1870 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 564.00 Heritage Auctions 45217 Genuine PCGS
1881 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1881 10C -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 384.00 Heritage Auctions 21139 Details NGC
1882 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1882 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 89.00 Heritage Auctions 29229 Details NGC
1882 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1882 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 99.00 Heritage Auctions 21207 Genuine PCGS
1883 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/406). PCGS 1883 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/406). PCGS MS-60 89.00 Heritage Auctions 27239 Genuine PCGS
1883 10C -- Obverse Cleaned -- NGC Details. 1883 10C -- Obverse Cleaned -- NGC Details. MS-60 114.00 Heritage Auctions 25227 Details NGC
1884 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1884 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 134.00 Heritage Auctions 27159 Details NGC
1884 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1884 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 109.00 Heritage Auctions 25186 Genuine PCGS
1885 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1885 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 94.00 Heritage Auctions 21256 Genuine PCGS
1885 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1885 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 84.00 Heritage Auctions 23129 Genuine PCGS
1886 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (2/503). PCGS 1886 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (2/503). PCGS MS-60 99.88 Heritage Auctions 23199 ANACS
1886 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1886 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 79.00 Heritage Auctions 21261 Details NGC
1887 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1887 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 101.00 Heritage Auctions 25229 Details NGC
1887 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/474). PCGS 1887 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/474). PCGS MS-60 58.00 Heritage Auctions 23555 Genuine PCGS
1888 10C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1888 10C -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 104.00 Heritage Auctions 27107 NGC Details
1888 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1888 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 74.00 Heritage Auctions 21211 Genuine PCGS
1889 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/297). PCGS 1889 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/297). PCGS MS-60 69.00 Heritage Auctions 21261 ANACS
1889 10C -- Tooled -- PCGS Genuine. 1889 10C -- Tooled -- PCGS Genuine. MS-60 33.00 Heritage Auctions 23153 Genuine PCGS
1890 10C -- Damage -- PCGS Genuine. 1890 10C -- Damage -- PCGS Genuine. MS-60 89.00 Heritage Auctions 27056 Genuine PCGS
1890 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1890 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 51.00 Heritage Auctions 21215 Details NGC
1891 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1891 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 113.00 Heritage Auctions 91070 Genuine PCGS
1891 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1891 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 144.00 Heritage Auctions 27122 Genuine PCGS