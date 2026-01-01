|1838 10C Large Stars -- Edge Damage -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/250). PCGS
|1838 10C Large Stars -- Edge Damage -- NGC Details. Unc. NGC Census: (2/250). PCGS
|MS-60
|305.50
|
|Heritage Auctions
|7641
|NGC Details
|1838 10C Large Stars -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/325). PCGS
|1838 10C Large Stars -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (2/325). PCGS
|AU-50
|229.13
|
|Heritage Auctions
|26520
|NGC Details
|1839 10C No Drapery -- Cleaned -- NGC Details.
|1839 10C No Drapery -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|336.00
|
|Heritage Auctions
|21177
|Details NGC
|1839 10C No Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1839 10C No Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|216.00
|
|Heritage Auctions
|21181
|Genuine PCGS
|1840 10C Drapery -- Cleaned, Rev Scratched -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/11). PCGS
|1840 10C Drapery -- Cleaned, Rev Scratched -- NGC Details. XF. NGC Census: (3/11). PCGS
|EF-40
|123.38
|
|Heritage Auctions
|24737
|NGC Details
|1840 10C Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1840 10C Drapery -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|EF-40
|360.00
|
|Heritage Auctions
|27374
|Genuine PCGS
|1841 10C -- Scratch -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/53). PCGS
|1841 10C -- Scratch -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (0/53). PCGS
|MS-60
|176.25
|
|Heritage Auctions
|20386
|PCGS Genuine
|1841 10C AU50 PCGS. PCGS
|1841 10C AU50 PCGS. PCGS
|AU-50
|199.75
|
|Heritage Auctions
|29573
|PCGS
|1842 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1842 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|94.00
|
|Heritage Auctions
|27137
|Genuine PCGS
|1842 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (0/79). PCGS
|1842 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (0/79). PCGS
|AU-50
|94.00
|
|Heritage Auctions
|27236
|PCGS Genuine
|1843 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1843 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|79.00
|
|Heritage Auctions
|27138
|Genuine PCGS
|1843 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (2/69). PCGS
|1843 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. XF Details. NGC Census: (2/69). PCGS
|EF-40
|84.00
|
|Heritage Auctions
|25104
|Genuine PCGS
|1844 10C -- Cleaned -- ANACS. VG Details, Net Good 4. NGC Census: (3/89). PCGS
|1844 10C -- Cleaned -- ANACS. VG Details, Net Good 4. NGC Census: (3/89). PCGS
|G-4
|117.50
|
|Heritage Auctions
|25615
|ANACS
|1844 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1844 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|192.00
|
|Heritage Auctions
|46244
|Details NGC
|1845 10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1845 10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|192.00
|
|Heritage Auctions
|27139
|Genuine PCGS
|1845 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/129). PCGS
|1845 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (8/129). PCGS
|AU-55
|62.00
|
|Heritage Auctions
|21223
|ANACS
|1846 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1846 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|1,200.00
|
|Heritage Auctions
|21119
|Details NGC
|1846 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1846 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|F-12
|528.00
|
|Heritage Auctions
|27434
|Details NGC
|1847 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1847 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|EF-40
|140.40
|
|Heritage Auctions
|27165
|Genuine PCGS
|1847 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/13). PCGS
|1847 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/13). PCGS
|MS-60
|282.00
|
|Heritage Auctions
|23474
|NGC Details
|1848 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (4/47). PCGS
|1848 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (4/47). PCGS
|AU-55
|99.88
|
|Heritage Auctions
|21225
|ANACS
|1848 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1848 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|228.00
|
|Heritage Auctions
|27140
|Genuine PCGS
|1849 10C -- Improperly Cleaned -- Details NGC.
|1849 10C -- Improperly Cleaned -- Details NGC.
|AU-50
|126.00
|
|Heritage Auctions
|28154
|Details NGC
|1849 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1849 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|180.00
|
|Heritage Auctions
|27141
|Genuine PCGS
|1849 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1849 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|216.00
|
|Heritage Auctions
|27142
|Genuine PCGS
|1850 10C -- Cleaned -- ANACS.
|1850 10C -- Cleaned -- ANACS.
|MS-60
|252.00
|
|Heritage Auctions
|23202
|ANACS
|1850 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1850 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|204.00
|
|Heritage Auctions
|21199
|Genuine PCGS
|1851 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1851 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|35.00
|
|Heritage Auctions
|23126
|Details NGC
|1851 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1851 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|132.00
|
|Heritage Auctions
|27143
|Genuine PCGS
|1852 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (0/82). PCGS
|1852 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. XF. NGC Census: (0/82). PCGS
|EF-40
|44.00
|
|Heritage Auctions
|22717
|Details NGC
|1852 10C -- Obv Scratched -- Details NGC.
|1852 10C -- Obv Scratched -- Details NGC.
|MS-60
|114.00
|
|Heritage Auctions
|25251
|Details NGC
|1853 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS.
|1853 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS.
|EF-40
|94.00
|
|Heritage Auctions
|25223
|ANACS
|1853 10C Arrows -- Cleaned -- Details NGC.
|1853 10C Arrows -- Cleaned -- Details NGC.
|AU-50
|65.00
|
|Heritage Auctions
|27242
|Details NGC
|1854 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (0/205). PCGS
|1854 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (0/205). PCGS
|AU-50
|69.00
|
|Heritage Auctions
|28053
|ANACS
|1854 10C Arrows -- Cleaning -- PCGS Genuine, UNC Details. NGC Census: (0/148). PCGS
|1854 10C Arrows -- Cleaning -- PCGS Genuine, UNC Details. NGC Census: (0/148). PCGS
|MS-60
|135.13
|
|Heritage Auctions
|23135
|Genuine PCGS
|1855 10C Arrows -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1855 10C Arrows -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|192.00
|
|Heritage Auctions
|27143
|Genuine PCGS
|1855 10C Arrows -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1855 10C Arrows -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|192.00
|
|Heritage Auctions
|23081
|Genuine PCGS
|1856 10C Large Date -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1856 10C Large Date -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|144.00
|
|Heritage Auctions
|21328
|Genuine PCGS
|1856 10C Large Date -- Obverse Scratched -- NGC Details.
|1856 10C Large Date -- Obverse Scratched -- NGC Details.
|VF-20
|63.00
|
|Heritage Auctions
|21183
|Details NGC
|1857 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1857 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|89.00
|
|Heritage Auctions
|23186
|Details NGC
|1857 10C -- Cleaned, Scratched -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (5/290). PCGS
|1857 10C -- Cleaned, Scratched -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (5/290). PCGS
|EF-40
|21.00
|
|Heritage Auctions
|26108
|ANACS
|1858 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1858 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|180.00
|
|Heritage Auctions
|23204
|Details NGC
|1858 10C -- Cleaned, Bent -- NGC Details.
|1858 10C -- Cleaned, Bent -- NGC Details.
|MS-60
|141.00
|
|Heritage Auctions
|34242
|NGC Details
|1859 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1859 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|104.00
|
|Heritage Auctions
|27440
|Details NGC
|1859 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1859 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|152.75
|
|Heritage Auctions
|34243
|NGC Details
|(1860-1891) 10C Philadelphia Mint Seated Dime -- Double Struck, Second Strike Off Center -- Cleaned -- NGC Details.
|(1860-1891) 10C Philadelphia Mint Seated Dime -- Double Struck, Second Strike Off Center -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|6,000.00
|
|Heritage Auctions
|3856
|Details NGC
|1860 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/115). PCGS
|1860 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/115). PCGS
|VF-20
|23.00
|
|Heritage Auctions
|28243
|Details NGC
|1861 10C -- Cleaned -- Details NGC.
|1861 10C -- Cleaned -- Details NGC.
|MS-60
|109.00
|
|Heritage Auctions
|27244
|Details NGC
|1861 10C -- Damage -- PCGS Genuine.
|1861 10C -- Damage -- PCGS Genuine.
|MS-60
|288.00
|
|Heritage Auctions
|21149
|Genuine PCGS
|1857 Liberty Seated Half Dime. MS-65 (NGC).
|1857 Liberty Seated Half Dime. MS-65 (NGC).
|MS-65
|763.75
|
|Stack's Bowers
|337
|NGC
|1861 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1861 H10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|264.00
|
|Heritage Auctions
|23310
|Details NGC
|1863 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/32). PCGS
|1863 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. Unc. NGC Census: (0/32). PCGS
|MS-60
|1,116.25
|
|Heritage Auctions
|7427
|NGC Details
|1863 10C -- Scratch -- PCGS Genuine.
|1863 10C -- Scratch -- PCGS Genuine.
|VF-20
|1,020.00
|
|Heritage Auctions
|7534
|Genuine PCGS
|1864 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1864 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|2,280.00
|
|Heritage Auctions
|21122
|Details NGC
|1864 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1864 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|VF-20
|1,560.00
|
|Heritage Auctions
|45200
|Genuine PCGS
|1865 10C Fine 12 PCGS Gold Shield.
|1865 10C Fine 12 PCGS Gold Shield.
|F-12
|960.00
|
|Heritage Auctions
|21210
|PCGS
|1865 10C Fine 12 PCGS.
|1865 10C Fine 12 PCGS.
|F-12
|1,140.00
|
|Heritage Auctions
|21205
|PCGS
|1866 10C -- Damage -- PCGS Genuine.
|1866 10C -- Damage -- PCGS Genuine.
|EF-40
|900.00
|
|Heritage Auctions
|7883
|Genuine PCGS
|1866 10C -- Environmental Damage -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/34). PCGS
|1866 10C -- Environmental Damage -- NGC Details. VF. NGC Census: (0/34). PCGS
|VF-20
|423.00
|
|Heritage Auctions
|21092
|Details NGC
|1867 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1867 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|960.00
|
|Heritage Auctions
|7210
|Genuine PCGS
|1867 10C Fortin-103, PR64 PCGS.
|1867 10C Fortin-103, PR64 PCGS.
|MS-64
|998.75
|
|Heritage Auctions
|3811
|PCGS
|1868 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|1868 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine.
|MS-60
|360.00
|
|Heritage Auctions
|27172
|Genuine PCGS
|1868 10C MS62 PCGS.
|1868 10C MS62 PCGS.
|MS-62
|480.00
|
|Heritage Auctions
|27271
|PCGS
|1857-O H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1857-O H10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|EF-40
|81.00
|
|Heritage Auctions
|23205
|Genuine PCGS
|1869 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1869 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|396.00
|
|Heritage Auctions
|21299
|Details NGC
|1870 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/55). PCGS
|1870 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/55). PCGS
|MS-60
|129.25
|
|Heritage Auctions
|21244
|ANACS
|1870 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1870 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|106.00
|
|Heritage Auctions
|27263
|Genuine PCGS
|1871 10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/56). PCGS
|1871 10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (1/56). PCGS
|AU-50
|56.00
|
|Heritage Auctions
|21245
|ANACS
|1871 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/54). PCGS
|1871 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/54). PCGS
|AU-50
|50.00
|
|Heritage Auctions
|24697
|NGC Details
|1872 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/67). PCGS
|1872 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/67). PCGS
|AU-50
|56.00
|
|Heritage Auctions
|22720
|Details NGC
|1872 10C -- Stained -- NGC Details.
|1872 10C -- Stained -- NGC Details.
|MS-60
|65.00
|
|Heritage Auctions
|23382
|Details NGC
|1873 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (8/140). PCGS
|1873 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (8/140). PCGS
|AU-50
|129.25
|
|Heritage Auctions
|22144
|ANACS
|1873 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (4/156). PCGS
|1873 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS. XF40 Details. NGC Census: (4/156). PCGS
|EF-40
|46.00
|
|Heritage Auctions
|27060
|ANACS
|1874 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS.
|1874 10C Arrows -- Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|198.00
|
|Heritage Auctions
|23204
|ANACS
|1874 10C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|1874 10C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|91.00
|
|Heritage Auctions
|27153
|Details NGC
|1874 10C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|1874 10C Arrows -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|154.00
|
|Heritage Auctions
|27152
|Details NGC
|1875 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1875 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|129.00
|
|Heritage Auctions
|25163
|Details NGC
|1875 10C -- Improperly Cleaned -- Details NGC.
|1875 10C -- Improperly Cleaned -- Details NGC.
|MS-60
|67.00
|
|Heritage Auctions
|25259
|Details NGC
|1876 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1876 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|104.00
|
|Heritage Auctions
|21242
|Genuine PCGS
|1876 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/277). PCGS
|1876 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (2/277). PCGS
|MS-60
|69.00
|
|Heritage Auctions
|27238
|PCGS Genuine
|1873 10C Closed 3 -- Corroded, Cleaned -- ANACS.
|1873 10C Closed 3 -- Corroded, Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|69.00
|
|Heritage Auctions
|27183
|ANACS
|1877 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1877 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|104.00
|
|Heritage Auctions
|29818
|PCGS Genuine
|1878 10C -- Bent -- NGC Details. UNC. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (0/74). PCGS
|1878 10C -- Bent -- NGC Details. UNC. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (0/74). PCGS
|MS-60
|129.25
|
|Heritage Auctions
|21778
|NGC Details
|1878 10C AU55 NGC.
|1878 10C AU55 NGC.
|AU-55
|144.00
|
|Heritage Auctions
|27245
|NGC
|1879 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1879 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|408.00
|
|Heritage Auctions
|23121
|Genuine PCGS
|1879 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1879 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|408.00
|
|Heritage Auctions
|21135
|Genuine PCGS
|1880 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/113). PCGS
|1880 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/113). PCGS
|MS-60
|352.50
|
|Heritage Auctions
|7532
|ANACS
|1880 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure.
|1880 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine Secure.
|MS-60
|336.00
|
|Heritage Auctions
|21261
|Genuine PCGS
|1870 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1870 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|564.00
|
|Heritage Auctions
|45217
|Genuine PCGS
|1881 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1881 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|384.00
|
|Heritage Auctions
|21139
|Details NGC
|1882 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1882 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|89.00
|
|Heritage Auctions
|29229
|Details NGC
|1882 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1882 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|99.00
|
|Heritage Auctions
|21207
|Genuine PCGS
|1883 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/406). PCGS
|1883 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/406). PCGS
|MS-60
|89.00
|
|Heritage Auctions
|27239
|Genuine PCGS
|1883 10C -- Obverse Cleaned -- NGC Details.
|1883 10C -- Obverse Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|114.00
|
|Heritage Auctions
|25227
|Details NGC
|1884 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1884 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|134.00
|
|Heritage Auctions
|27159
|Details NGC
|1884 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1884 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|109.00
|
|Heritage Auctions
|25186
|Genuine PCGS
|1885 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1885 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|94.00
|
|Heritage Auctions
|21256
|Genuine PCGS
|1885 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1885 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|84.00
|
|Heritage Auctions
|23129
|Genuine PCGS
|1886 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (2/503). PCGS
|1886 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (2/503). PCGS
|MS-60
|99.88
|
|Heritage Auctions
|23199
|ANACS
|1886 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1886 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|79.00
|
|Heritage Auctions
|21261
|Details NGC
|1887 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1887 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|101.00
|
|Heritage Auctions
|25229
|Details NGC
|1887 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/474). PCGS
|1887 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/474). PCGS
|MS-60
|58.00
|
|Heritage Auctions
|23555
|Genuine PCGS
|1888 10C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1888 10C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|104.00
|
|Heritage Auctions
|27107
|NGC Details
|1888 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1888 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|74.00
|
|Heritage Auctions
|21211
|Genuine PCGS
|1889 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/297). PCGS
|1889 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/297). PCGS
|MS-60
|69.00
|
|Heritage Auctions
|21261
|ANACS
|1889 10C -- Tooled -- PCGS Genuine.
|1889 10C -- Tooled -- PCGS Genuine.
|MS-60
|33.00
|
|Heritage Auctions
|23153
|Genuine PCGS
|1890 10C -- Damage -- PCGS Genuine.
|1890 10C -- Damage -- PCGS Genuine.
|MS-60
|89.00
|
|Heritage Auctions
|27056
|Genuine PCGS
|1890 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1890 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|51.00
|
|Heritage Auctions
|21215
|Details NGC
|1891 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1891 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|113.00
|
|Heritage Auctions
|91070
|Genuine PCGS
|1891 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1891 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|144.00
|
|Heritage Auctions
|27122
|Genuine PCGS