Filters

under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Capped Bust Dime

Enlarge
Enlarge
Capped Bust Dime

Dimes begin with Draped Bust design

By William T. Gibbs
COIN WORLD Staff

Liberty never wore her hair completely free and unfettered by a ribbon or turban on the first dimes, unlike the allegorical figure on th...READ MORE

- Buy & Sell -
Capped Bust Dime
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Capped Bust Dime
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT
EXPLORE TODAY AT COINWORLD.MARKET

Coin values search results

Capped Bust Dime
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68
1809 Open Collar Strike1809 Open Collar Strike 650 510 870 1,260 1,740 2,700 2,910 3,330 3,870 4,340 4,940 5,560 6,970 9,780 14,190 23,130 59,380 -.- -.-
1811/09 Open Collar Strike1811/09 Open Collar Strike 400 258 510 810 1,500 2,010 2,160 2,310 2,400 2,790 3,340 3,690 4,060 6,840 11,160 23,750 44,530 -.- -.-
1814 Large Date Open Collar Strike1814 Large Date Open Collar Strike 65 69 102 162 360 640 840 990 1,160 1,530 1,720 1,840 2,160 2,690 4,220 11,470 16,560 -.- -.-
1814 Small Date Open Collar Strike1814 Small Date Open Collar Strike 90 57.50 93.60 192 480 780 990 1,150 1,230 1,620 2,060 2,310 2,970 4,030 5,530 12,190 35,630 56,250 -.-
1814 STATESOFAMERICA Open Collar Strike1814 STATESOFAMERICA Open Collar Strike 250 350 625 1,000 1,250 2,100 3,000 -.- 4,250 4,500 5,000 -.- -.- 10,000 -.- 12,500 -.- -.- -.-
1820 Large O Open Collar Strike1820 Large O Open Collar Strike 65 41.40 66 168 360 640 750 960 1,150 1,320 1,410 1,890 2,220 2,910 4,810 15,940 29,900 -.- -.-
1820 Small O, Office Boy Reverse Open Collar Strike1820 Small O, Office Boy Reverse Open Collar Strike 65 101.20 150 198 420 800 930 1,020 1,200 1,410 1,620 2,190 2,470 3,220 6,030 11,810 33,130 112,500 -.-
1820 STATESOFAMERICA Open Collar Strike1820 STATESOFAMERICA Open Collar Strike 100 175 275 600 775 1,400 2,000 -.- 2,500 4,500 5,000 -.- 7,500 11,000 12,500 -.- -.- -.- -.-
1821 Large Date Open Collar Strike1821 Large Date Open Collar Strike 70 55.20 111.60 162 270 570 700 920 1,060 1,320 1,380 1,590 2,500 2,910 4,530 11,030 23,130 -.- -.-
1821 Small Date Open Collar Strike1821 Small Date Open Collar Strike 70 66.70 132 180 270 600 900 1,200 1,350 1,500 1,590 2,010 2,970 3,840 6,470 11,250 23,440 37,190 -.-
1822 Open Collar Strike1822 Open Collar Strike 1,500 2,430 3,450 4,350 5,310 8,100 10,220 11,090 12,030 16,560 18,440 20,310 22,060 29,380 32,810 69,060 105,940 -.- -.-
1823/2 Large E Reverse Open Collar Strike1823/2 Large E Reverse Open Collar Strike 80 125 200 275 400 725 900 -.- 1,500 2,250 2,500 -.- 3,000 4,500 8,500 12,500 -.- -.- -.-
1823/2 Small E Reverse Open Collar Strike1823/2 Small E Reverse Open Collar Strike 85 115 174 240 390 870 1,040 1,260 1,350 1,620 1,770 2,070 2,660 3,340 9,530 11,440 19,830 -.- -.-
1824/2 Open Collar Strike1824/2 Open Collar Strike 125 138 198 288 660 990 1,170 1,230 1,380 1,590 1,920 2,460 2,780 3,810 5,910 20,630 53,130 -.- -.-
1825 Open Collar Strike1825 Open Collar Strike 70 57.50 86.40 144 342 540 750 840 900 1,020 1,260 1,530 2,060 2,530 4,840 14,190 34,380 -.- -.-
1827 Open Collar Strike1827 Open Collar Strike 65 41.40 79.20 115.20 240 540 780 840 960 1,170 1,260 1,500 1,940 2,630 4,470 9,530 22,690 32,810 -.-
1828 Large Date, Curl Base 2 Open Collar Strike1828 Large Date, Curl Base 2 Open Collar Strike 100 78.20 168 270 510 1,080 1,590 2,010 2,700 3,210 3,540 4,290 4,840 7,340 19,190 -.- -.- -.- -.-
1828 Small Date, Square Base 2 Close Collar Strike1828 Small Date, Square Base 2 Close Collar Strike 50 75 100 150 250 500 800 -.- 1,000 1,250 1,500 -.- 2,000 2,850 5,000 17,500 -.- -.- -.-
1829 Curl Base 2 Close Collar Strike1829 Curl Base 2 Close Collar Strike 3,750 46 66 84 210 390 480 720 870 1,080 1,310 1,530 1,810 2,310 4,560 18,440 26,560 -.- -.-
1829 Large 10c Close Collar Strike1829 Large 10c Close Collar Strike 50 65 90 150 225 500 800 -.- 1,250 1,350 1,500 -.- 2,250 3,250 5,750 10,000 -.- -.- -.-
1829 Medium 10c Close Collar Strike1829 Medium 10c Close Collar Strike 50 37.95 64.80 81.60 138 330 510 570 660 810 910 1,030 1,470 2,220 3,630 8,720 12,280 30,630 -.-
1829 Small 10c Close Collar Strike1829 Small 10c Close Collar Strike 30 45 65 75 150 350 525 -.- 750 900 1,000 -.- 1,250 2,000 4,000 8,500 -.- -.- -.-
1830 Medium 10c Close Collar Strike1830 Medium 10c Close Collar Strike 30 45 65 75 140 325 500 -.- 650 800 1,000 -.- 1,350 2,250 3,750 9,000 -.- -.- -.-
1830 Small 10c Close Collar Strike1830 Small 10c Close Collar Strike 30 45 90 110 150 350 550 -.- 700 1,000 1,250 -.- 2,350 2,750 4,000 15,000 -.- -.- -.-
1830/29 Close Collar Strike1830/29 Close Collar Strike 65 40.25 48 55.20 132 300 450 510 630 720 840 1,080 1,310 2,030 3,220 10,160 17,190 35,940 -.-
1831 Close Collar Strike1831 Close Collar Strike 35 42.55 72 144 228 420 720 900 1,020 1,140 1,380 1,530 2,090 3,690 6,210 14,060 33,440 51,880 -.-
1832 Close Collar Strike1832 Close Collar Strike 30 36.80 43.20 62.40 138 300 450 540 570 700 810 970 1,530 1,940 3,060 5,410 12,810 33,130 85,630
1833 Close Collar Strike1833 Close Collar Strike 30 36.80 43.20 57.60 132 270 480 540 600 750 840 970 1,340 1,940 2,940 5,190 13,560 34,690 -.-
1833 Last 3 High Close Collar Strike1833 Last 3 High Close Collar Strike 30 45 65 85 150 350 500 -.- 650 750 1,000 -.- 1,750 2,250 3,500 7,000 -.- -.- -.-
1834 Large 4 Close Collar Strike1834 Large 4 Close Collar Strike 30 45 65 80 125 325 500 -.- 600 725 1,000 -.- 1,250 1,750 2,850 6,500 -.- -.- -.-
1834 Small 4 Close Collar Strike1834 Small 4 Close Collar Strike 35 36.80 43.20 52.80 132 360 480 540 600 810 910 1,060 1,380 1,940 2,970 7,030 11,910 26,880 38,130
1835 Close Collar Strike1835 Close Collar Strike 30 35.65 44.40 52.80 144 330 480 540 600 720 810 940 1,160 1,970 2,880 5,780 10,690 32,500 40,630
1836 Close Collar Strike1836 Close Collar Strike 30 39.10 45.60 60 156 300 480 540 600 760 880 1,160 1,440 1,840 3,090 5,250 14,690 -.- -.-
1837 Close Collar Strike1837 Close Collar Strike 30 40.25 45.60 52.80 132 300 480 540 630 720 810 940 1,250 1,720 2,810 5,840 11,060 30,630 -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1809 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1809 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. F-12 780.00 Heritage Auctions 21243 Genuine PCGS
1809 10C -- Corroded -- ANACS. 1809 10C -- Corroded -- ANACS. G-4 414.00 Heritage Auctions 27355 ANACS
1811/09 10C -- Bent -- PCGS Genuine. 1811/09 10C -- Bent -- PCGS Genuine. F-12 300.00 Heritage Auctions 27161 Genuine PCGS
1811/09 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1811/09 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-50 1,560.00 Heritage Auctions 23110 Genuine PCGS
1814 10C Large Date -- Bent -- NGC Details. Fine. JR-2. NGC Census: (4/152). PCGS 1814 10C Large Date -- Bent -- NGC Details. Fine. JR-2. NGC Census: (4/152). PCGS F-12 35.00 Heritage Auctions 20108 NGC Details
1814 10C Large Date -- Bent -- NGC Details. VG. JR-4. NGC Census: (0/159). PCGS 1814 10C Large Date -- Bent -- NGC Details. VG. JR-4. NGC Census: (0/159). PCGS VG-8 51.00 Heritage Auctions 28851 NGC Details
1820 10C Large 0 -- Cleaned -- NGC Details. 1820 10C Large 0 -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 336.00 Heritage Auctions 21229 Details NGC
1820 10C Large 0 -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1820 10C Large 0 -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 360.00 Heritage Auctions 27148 Genuine PCGS
1821 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. 1821 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. VF-20 180.00 Heritage Auctions 29394 Details NGC
1821 10C JR-6, R.2, Large Date AU55 PCGS. PCGS 1821 10C JR-6, R.2, Large Date AU55 PCGS. PCGS AU-55 1,057.50 Heritage Auctions 7218 PCGS
1822 10C -- Damage -- PCGS Genuine. 1822 10C -- Damage -- PCGS Genuine. F-12 1,320.00 Heritage Auctions 21211 Genuine PCGS
1822 10C -- Damage -- PCGS Genuine. 1822 10C -- Damage -- PCGS Genuine. F-12 1,620.00 Heritage Auctions 7205 Genuine PCGS
1823/2 10C AU58 NGC. 1823/2 10C AU58 NGC. AU-58 1,440.00 Heritage Auctions 25183 NGC
1823/2 10C Large E's -- Damage -- PCGS Genuine. 1823/2 10C Large E's -- Damage -- PCGS Genuine. EF-40 360.00 Heritage Auctions 25376 Genuine PCGS
1824/2 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1824/2 10C -- Cleaned -- NGC Details. F-12 216.00 Heritage Auctions 46232 Details NGC
1824/2 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1824/2 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 900.00 Heritage Auctions 27249 Genuine PCGS
1825 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1825 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. VF-20 120.00 Heritage Auctions 23281 Genuine PCGS
1825 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/46). PCGS 1825 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/46). PCGS MS-60 940.00 Heritage Auctions 7426 PCGS Genuine
1827 10C -- Cleaned -- Details NGC. 1827 10C -- Cleaned -- Details NGC. AU-50 276.00 Heritage Auctions 25267 Details NGC
1827 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1827 10C -- Cleaned -- NGC Details. EF-40 240.00 Heritage Auctions 27121 Details NGC
1828 10C Large Date -- Cleaning -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (0/0). PCGS 1828 10C Large Date -- Cleaning -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (0/0). PCGS VF-20 282.00 Heritage Auctions 23442 PCGS Genuine
1828 10C Large Date AU58 NGC. 1828 10C Large Date AU58 NGC. AU-58 4,112.50 Heritage Auctions 33090 NGC
1829 10C Curl Base 2 -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. 1829 10C Curl Base 2 -- Environmental Damage -- PCGS Genuine. VF-20 6,462.50 Heritage Auctions 4182 PCGS
1829 10C Curl Base 2 VG8 PCGS. 1829 10C Curl Base 2 VG8 PCGS. VG-8 7,637.50 Heritage Auctions 3075 PCGS
1829 10C Large 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1829 10C Large 10C -- Cleaned -- NGC Details. VF-20 104.00 Heritage Auctions 27431 Details NGC
1829 10C Large 10C AU55 PCGS. PCGS 1829 10C Large 10C AU55 PCGS. PCGS AU-55 734.38 Heritage Auctions 7542 PCGS
1830/29 10C -- Whizzed -- ANACS. 1830/29 10C -- Whizzed -- ANACS. EF-40 252.00 Heritage Auctions 23150 ANACS
1830/29 10C VF20 ANACS. 1830/29 10C VF20 ANACS. VF-20 149.00 Heritage Auctions 46235 ANACS
1831 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1831 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. VF-20 77.00 Heritage Auctions 25227 Genuine PCGS
1831 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1831 10C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 198.00 Heritage Auctions 25094 Details NGC
1832 10C -- Cleaned -- ANACS. 1832 10C -- Cleaned -- ANACS. EF-40 192.00 Heritage Auctions 21291 ANACS
1832 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1832 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 408.00 Heritage Auctions 21214 Details NGC
1833 10C -- Art Toning -- NGC Details. 1833 10C -- Art Toning -- NGC Details. MS-60 646.25 Heritage Auctions 17448 NGC Details
1833 10C -- Cleaned -- ANACS. 1833 10C -- Cleaned -- ANACS. AU-58 384.00 Heritage Auctions 27208 ANACS
1834 10C Small 4 -- Bent -- NGC Details. VF. NGC Census: (7/314). PCGS 1834 10C Small 4 -- Bent -- NGC Details. VF. NGC Census: (7/314). PCGS VF-20 52.00 Heritage Auctions 23271 Details NGC
1834 10C Small 4 -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (14/230). PCGS 1834 10C Small 4 -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (14/230). PCGS AU-50 188.00 Heritage Auctions 24247 ANACS
1835 10C -- Artificial Toning -- Details NGC. 1835 10C -- Artificial Toning -- Details NGC. MS-60 423.00 Heritage Auctions 25042 Details NGC
1835 10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (15/357). PCGS 1835 10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (15/357). PCGS AU-50 188.00 Heritage Auctions 21641 ANACS
1836 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (15/148). PCGS 1836 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (15/148). PCGS AU-55 164.50 Heritage Auctions 21642 ANACS
1836 10C -- Cleaned -- Details NGC. 1836 10C -- Cleaned -- Details NGC. AU-50 198.00 Heritage Auctions 29156 Details NGC