|1809 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1809 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|F-12
|780.00
|
|Heritage Auctions
|21243
|Genuine PCGS
|1809 10C -- Corroded -- ANACS.
|1809 10C -- Corroded -- ANACS.
|G-4
|414.00
|
|Heritage Auctions
|27355
|ANACS
|1811/09 10C -- Bent -- PCGS Genuine.
|1811/09 10C -- Bent -- PCGS Genuine.
|F-12
|300.00
|
|Heritage Auctions
|27161
|Genuine PCGS
|1811/09 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1811/09 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-50
|1,560.00
|
|Heritage Auctions
|23110
|Genuine PCGS
|1814 10C Large Date -- Bent -- NGC Details. Fine. JR-2. NGC Census: (4/152). PCGS
|1814 10C Large Date -- Bent -- NGC Details. Fine. JR-2. NGC Census: (4/152). PCGS
|F-12
|35.00
|
|Heritage Auctions
|20108
|NGC Details
|1814 10C Large Date -- Bent -- NGC Details. VG. JR-4. NGC Census: (0/159). PCGS
|1814 10C Large Date -- Bent -- NGC Details. VG. JR-4. NGC Census: (0/159). PCGS
|VG-8
|51.00
|
|Heritage Auctions
|28851
|NGC Details
|1820 10C Large 0 -- Cleaned -- NGC Details.
|1820 10C Large 0 -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|336.00
|
|Heritage Auctions
|21229
|Details NGC
|1820 10C Large 0 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1820 10C Large 0 -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|360.00
|
|Heritage Auctions
|27148
|Genuine PCGS
|1821 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details.
|1821 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details.
|VF-20
|180.00
|
|Heritage Auctions
|29394
|Details NGC
|1821 10C JR-6, R.2, Large Date AU55 PCGS. PCGS
|1821 10C JR-6, R.2, Large Date AU55 PCGS. PCGS
|AU-55
|1,057.50
|
|Heritage Auctions
|7218
|PCGS
|1822 10C -- Damage -- PCGS Genuine.
|1822 10C -- Damage -- PCGS Genuine.
|F-12
|1,320.00
|
|Heritage Auctions
|21211
|Genuine PCGS
|1822 10C -- Damage -- PCGS Genuine.
|1822 10C -- Damage -- PCGS Genuine.
|F-12
|1,620.00
|
|Heritage Auctions
|7205
|Genuine PCGS
|1823/2 10C AU58 NGC.
|1823/2 10C AU58 NGC.
|AU-58
|1,440.00
|
|Heritage Auctions
|25183
|NGC
|1823/2 10C Large E's -- Damage -- PCGS Genuine.
|1823/2 10C Large E's -- Damage -- PCGS Genuine.
|EF-40
|360.00
|
|Heritage Auctions
|25376
|Genuine PCGS
|1824/2 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1824/2 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|F-12
|216.00
|
|Heritage Auctions
|46232
|Details NGC
|1824/2 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1824/2 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|900.00
|
|Heritage Auctions
|27249
|Genuine PCGS
|1825 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1825 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|VF-20
|120.00
|
|Heritage Auctions
|23281
|Genuine PCGS
|1825 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/46). PCGS
|1825 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/46). PCGS
|MS-60
|940.00
|
|Heritage Auctions
|7426
|PCGS Genuine
|1827 10C -- Cleaned -- Details NGC.
|1827 10C -- Cleaned -- Details NGC.
|AU-50
|276.00
|
|Heritage Auctions
|25267
|Details NGC
|1827 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1827 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|EF-40
|240.00
|
|Heritage Auctions
|27121
|Details NGC
|1828 10C Large Date -- Cleaning -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (0/0). PCGS
|1828 10C Large Date -- Cleaning -- PCGS Genuine. VF Details. NGC Census: (0/0). PCGS
|VF-20
|282.00
|
|Heritage Auctions
|23442
|PCGS Genuine
|1828 10C Large Date AU58 NGC.
|1828 10C Large Date AU58 NGC.
|AU-58
|4,112.50
|
|Heritage Auctions
|33090
|NGC
|1829 10C Curl Base 2 -- Environmental Damage -- PCGS Genuine.
|1829 10C Curl Base 2 -- Environmental Damage -- PCGS Genuine.
|VF-20
|6,462.50
|
|Heritage Auctions
|4182
|PCGS
|1829 10C Curl Base 2 VG8 PCGS.
|1829 10C Curl Base 2 VG8 PCGS.
|VG-8
|7,637.50
|
|Heritage Auctions
|3075
|PCGS
|1829 10C Large 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1829 10C Large 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|VF-20
|104.00
|
|Heritage Auctions
|27431
|Details NGC
|1829 10C Large 10C AU55 PCGS. PCGS
|1829 10C Large 10C AU55 PCGS. PCGS
|AU-55
|734.38
|
|Heritage Auctions
|7542
|PCGS
|1830/29 10C -- Whizzed -- ANACS.
|1830/29 10C -- Whizzed -- ANACS.
|EF-40
|252.00
|
|Heritage Auctions
|23150
|ANACS
|1830/29 10C VF20 ANACS.
|1830/29 10C VF20 ANACS.
|VF-20
|149.00
|
|Heritage Auctions
|46235
|ANACS
|1831 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1831 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|VF-20
|77.00
|
|Heritage Auctions
|25227
|Genuine PCGS
|1831 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1831 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|198.00
|
|Heritage Auctions
|25094
|Details NGC
|1832 10C -- Cleaned -- ANACS.
|1832 10C -- Cleaned -- ANACS.
|EF-40
|192.00
|
|Heritage Auctions
|21291
|ANACS
|1832 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1832 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|408.00
|
|Heritage Auctions
|21214
|Details NGC
|1833 10C -- Art Toning -- NGC Details.
|1833 10C -- Art Toning -- NGC Details.
|MS-60
|646.25
|
|Heritage Auctions
|17448
|NGC Details
|1833 10C -- Cleaned -- ANACS.
|1833 10C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-58
|384.00
|
|Heritage Auctions
|27208
|ANACS
|1834 10C Small 4 -- Bent -- NGC Details. VF. NGC Census: (7/314). PCGS
|1834 10C Small 4 -- Bent -- NGC Details. VF. NGC Census: (7/314). PCGS
|VF-20
|52.00
|
|Heritage Auctions
|23271
|Details NGC
|1834 10C Small 4 -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (14/230). PCGS
|1834 10C Small 4 -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (14/230). PCGS
|AU-50
|188.00
|
|Heritage Auctions
|24247
|ANACS
|1835 10C -- Artificial Toning -- Details NGC.
|1835 10C -- Artificial Toning -- Details NGC.
|MS-60
|423.00
|
|Heritage Auctions
|25042
|Details NGC
|1835 10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (15/357). PCGS
|1835 10C -- Cleaned -- ANACS. AU50 Details. NGC Census: (15/357). PCGS
|AU-50
|188.00
|
|Heritage Auctions
|21641
|ANACS
|1836 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (15/148). PCGS
|1836 10C -- Cleaned -- ANACS. AU55 Details. NGC Census: (15/148). PCGS
|AU-55
|164.50
|
|Heritage Auctions
|21642
|ANACS
|1836 10C -- Cleaned -- Details NGC.
|1836 10C -- Cleaned -- Details NGC.
|AU-50
|198.00
|
|Heritage Auctions
|29156
|Details NGC