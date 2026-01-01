|1892 10C -- Artificially Toned -- ANACS. UNC Details. NGC Census: (5/1028). PCGS
|1892 10C -- Artificially Toned -- ANACS. UNC Details. NGC Census: (5/1028). PCGS
|MS-60
|72.00
|
|Heritage Auctions
|20664
|ANACS
|1892 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (6/1106). PCGS
|1892 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (6/1106). PCGS
|MS-60
|141.00
|
|Heritage Auctions
|23333
|PCGS Genuine
|1893 10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/233). PCGS
|1893 10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/233). PCGS
|MS-60
|124.00
|
|Heritage Auctions
|25078
|Genuine PCGS
|1893 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1893 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|59.00
|
|Heritage Auctions
|21209
|Genuine PCGS
|1894 10C -- Artificial Toning -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/113). PCGS
|1894 10C -- Artificial Toning -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/113). PCGS
|MS-60
|199.75
|
|Heritage Auctions
|24442
|Details NGC
|1894 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1894 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|AU-50
|139.00
|
|Heritage Auctions
|21270
|Details NGC
|1895 10C -- Cleaned -- ANACS.
|1895 10C -- Cleaned -- ANACS.
|AU-55
|376.00
|
|Heritage Auctions
|23240
|ANACS
|1895 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/80). PCGS
|1895 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/80). PCGS
|MS-60
|558.13
|
|Heritage Auctions
|7561
|ANACS
|1896 10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|1896 10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine.
|MS-60
|84.00
|
|Heritage Auctions
|25220
|Genuine PCGS
|1896 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1896 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|156.00
|
|Heritage Auctions
|19074
|Genuine PCGS
|1897 10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|1897 10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine.
|MS-60
|94.00
|
|Heritage Auctions
|23537
|PCGS Genuine
|1897 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/376). PCGS
|1897 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/376). PCGS
|MS-60
|54.00
|
|Heritage Auctions
|21272
|ANACS
|1898 10C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|1898 10C -- Artificial Toning -- NGC Details.
|MS-60
|53.00
|
|Heritage Auctions
|21226
|Details NGC
|1898 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1898 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|77.00
|
|Heritage Auctions
|25242
|Details NGC
|1899 10C AU50 PCGS. PCGS
|1899 10C AU50 PCGS. PCGS
|AU-50
|45.00
|
|Heritage Auctions
|20075
|PCGS
|1899 10C AU58 NGC.
|1899 10C AU58 NGC.
|AU-58
|65.00
|
|Heritage Auctions
|27201
|NGC
|1900 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1900 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|MS-60
|79.00
|
|Heritage Auctions
|27158
|Genuine PCGS
|1900 10C AU55 NGC.
|1900 10C AU55 NGC.
|AU-55
|69.00
|
|Heritage Auctions
|23175
|NGC
|1901 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/245). PCGS
|1901 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/245). PCGS
|MS-60
|62.00
|
|Heritage Auctions
|21276
|ANACS
|1901 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/290). PCGS
|1901 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/290). PCGS
|AU-50
|49.00
|
|Heritage Auctions
|25902
|PCGS Genuine
|1892 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details.
|1892 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details.
|AU-50
|132.00
|
|Heritage Auctions
|27132
|Details NGC
|1902 10C AU58 ANACS. NGC Census: (26/151). PCGS
|1902 10C AU58 ANACS. NGC Census: (26/151). PCGS
|AU-58
|80.00
|
|Heritage Auctions
|22131
|ANACS
|1903 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1903 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|57.00
|
|Heritage Auctions
|28172
|Genuine PCGS
|1903 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/128). PCGS
|1903 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/128). PCGS
|AU-50
|49.00
|
|Heritage Auctions
|22915
|NGC Details
|1904 10C -- Damaged, Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (10/154). PCGS
|1904 10C -- Damaged, Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (10/154). PCGS
|AU-58
|50.00
|
|Heritage Auctions
|21279
|ANACS
|1904 10C AU58 NGC.
|1904 10C AU58 NGC.
|AU-58
|99.00
|
|Heritage Auctions
|27646
|NGC
|1905 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1905 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|192.00
|
|Heritage Auctions
|27133
|Details NGC
|1905 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1905 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|MS-60
|68.00
|
|Heritage Auctions
|25169
|Genuine PCGS
|1906 10C AU55 NGC. NGC Census: (16/308). PCGS
|1906 10C AU55 NGC. NGC Census: (16/308). PCGS
|AU-55
|58.00
|
|Heritage Auctions
|20107
|NGC
|1906 10C AU58 NGC.
|1906 10C AU58 NGC.
|AU-58
|119.00
|
|Heritage Auctions
|21280
|NGC
|1907 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|1907 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|74.00
|
|Heritage Auctions
|23324
|Details NGC
|1907 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (3/345). PCGS
|1907 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (3/345). PCGS
|MS-60
|99.88
|
|Heritage Auctions
|27450
|PCGS Genuine
|1908 10C AU55 ANACS. NGC Census: (3/268). PCGS
|1908 10C AU55 ANACS. NGC Census: (3/268). PCGS
|AU-55
|55.00
|
|Heritage Auctions
|26080
|ANACS
|1908 10C AU55 NGC. CAC. NGC Census: (3/268). PCGS
|1908 10C AU55 NGC. CAC. NGC Census: (3/268). PCGS
|AU-55
|66.00
|
|Heritage Auctions
|24090
|NGC
|1909 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|1909 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine.
|AU-50
|81.00
|
|Heritage Auctions
|91076
|Genuine PCGS
|1909 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. UNC. NGC Census: (1/229). PCGS
|1909 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. UNC. NGC Census: (1/229). PCGS
|MS-60
|70.00
|
|Heritage Auctions
|28053
|NGC Details
|1910 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|1910 10C -- Cleaned -- NGC Details.
|MS-60
|99.00
|
|Heritage Auctions
|25166
|Details NGC
|1910 10C AU58 ANACS. NGC Census: (30/397). PCGS
|1910 10C AU58 ANACS. NGC Census: (30/397). PCGS
|AU-58
|60.00
|
|Heritage Auctions
|21285
|ANACS
|1911 10C -- Scratch -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/782). PCGS
|1911 10C -- Scratch -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/782). PCGS
|MS-60
|69.00
|
|Heritage Auctions
|29088
|Genuine PCGS
|1911 10C -- Stained -- NGC Details.
|1911 10C -- Stained -- NGC Details.
|MS-60
|69.00
|
|Heritage Auctions
|25181
|Details NGC
|1912 10C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (65/804). PCGS
|1912 10C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (65/804). PCGS
|AU-58
|50.00
|
|Heritage Auctions
|22183
|ANACS
|1912 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/807). PCGS
|1912 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/807). PCGS
|MS-60
|84.00
|
|Heritage Auctions
|21124
|PCGS Genuine
|1892 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|1892 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine.
|AU-58
|79.00
|
|Heritage Auctions
|21283
|PCGS
|1913 10C -- Cleaned -- ANACS.
|1913 10C -- Cleaned -- ANACS.
|MS-60
|75.00
|
|Heritage Auctions
|23116
|ANACS
|1914 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (4/747). PCGS
|1914 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (4/747). PCGS
|AU-50
|56.00
|
|Heritage Auctions
|28083
|Genuine PCGS
|1914 10C AU50 PCGS. PCGS
|1914 10C AU50 PCGS. PCGS
|AU-50
|39.00
|
|Heritage Auctions
|26760
|PCGS
|1915 10C -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/258). PCGS
|1915 10C -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/258). PCGS
|MS-60
|131.60
|
|Heritage Auctions
|22732
|Details NGC
|1915 10C AU55 NGC. NGC Census: (8/281). PCGS
|1915 10C AU55 NGC. NGC Census: (8/281). PCGS
|AU-55
|53.00
|
|Heritage Auctions
|24700
|NGC
|1892 10C AU58 NGC.
|1892 10C AU58 NGC.
|MS-62
|159.60
|
|Heritage Auctions
|25197
|NGC
|1916 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/1021). PCGS
|1916 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/1021). PCGS
|MS-60
|62.00
|
|Heritage Auctions
|24446
|NGC Details