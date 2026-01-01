|2017-D Copper-Nickel Clad
|2017-D Copper-Nickel Clad
|0.11
|0.11
|0.11
|0.11
|0.11
|0.15
|0.13
|0.14
|0.16
|0.50
|0.46
|0.57
|0.60
|1
|-.-
|2
|-.-
|2.25
|5
|10
|30
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-P Copper-Nickel Clad
|2017-P Copper-Nickel Clad
|0.11
|0.11
|0.11
|0.11
|0.11
|0.15
|0.13
|0.14
|0.20
|0.50
|0.46
|0.57
|0.60
|1
|-.-
|2
|-.-
|2.25
|5
|10
|30
|-.-
|100
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Clad Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1
|2
|3
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|-.-
|5
|-.-
|9
|6
|-.-
|10
|-.-
|15
|-.-
|25
|2017-S Clad Enhanced Copper-Nickel Clad
|2017-S Clad Enhanced Copper-Nickel Clad
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|3
|-.-
|-.-
|4
|5
|-.-
|6
|-.-
|6
|7
|8
|10
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2017-S Silver Silver
|2017-S Silver Silver
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|4
|5
|6
|-.-
|-.-
|-.-
|7
|-.-
|8
|-.-
|9
|10
|-.-
|12
|-.-
|20
|-.-
|35